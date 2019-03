Helmi-Leena Nummela on vuoden näyttelijä, vuoden teatteri -palkinto ANTI-festivaalille

View this post on Instagram

Lainsuojattomat-teatterifestivaali sai Vuoden Teatteriteko -palkinnon. Jakajana Teatterikeskus ry. Lainsuojattomat-teatterifestivaali on vahvistanut rahoituslain ulkopuolisen teatterikentän identiteettiä ja yhteisöllisyyttä jo 20 vuoden ajan. Teatercentrum ger priset Årets Teaterbragd 2019 till teaterfestivalen Lain§uojattomat i Björneborg. Festivalen Lain§uojattomat har redan i tjugo års tid stärkt identiteten och gemenskapen hos den del av teaterfältet som ligger utanför lagen om statsandelar. @rakastajatteatteri #teatterikeskus #teatteriteko #lainsuojattomat #teatterifestivaali #thaliajuhla #performingarts