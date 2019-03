Kaikki vaaleista päivä päivältä: Tässä täydellinen opas politiikan superkevääseen

Tästä se alkaa: politiikkanörtin juhlakausi, eduskuntavaalien kampanjan loppusuora. Hallituksen eroilmoitus perjantaina sähköisti politiikan ilmapiirin, ja torstaista 14. maaliskuuta käynnistyy Ylen vaalikuukausi. Se huipentuu tulosiltaan 14. huhtikuuta.

Tämä juttu kertoo, mitä Ylellä on tarjolla verkossa, sosiaalisessa mediassa, tv:ssä ja radiossa. Juttuun on valittu myös tärkeitä tapahtumia ja tuotteita muiden mediatalojen tarjonnasta.

Jutun alussa tarjonta esitellään poimintoina ja lopussa päivä päivältä.

Kaksi vaalikonetta

Ylen vaalikone antaa äänestäjille mahdollisuuden tutustua ehdokkaisiin ja löytää ne, joiden kanssa ajattelee samalla tavalla. Vaalikone on auki osoitteessa vaalikone.yle.fi (siirryt toiseen palveluun).

Ylellä on ollut vaalikoneita jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Tällä kertaa on satsattu näyttävyyteen ja siihen, että käyttäjä saa vaalikoneesta enemmän irti. Lisäksi Yle Kioski julkaisee pian oman vaalikoneensa, chat-muotoisen vaalibotin. Vaalibottiin on upotettu videoita, joissa Kioskin toimittajat selittävät politiikan ilmiöitä.

Muista mediataloista vaalikoneensa ovat avanneet ainakin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun), Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ja Keskisuomalainen-konsernin lehdet (siirryt toiseen palveluun).

14 tv-keskustelua vaaleista

Television vaalikevät alkaa 14. maaliskuuta torstaina kello 21, kun yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat kohtaavat ensimmäisessä suuressa vaalikeskustelussa. Keskustelun vetävät A-studion juontajat Seija Vaaherkumpu ja Sakari Sirkkanen. Toinen suuri vaalikeskustelu nähdään aivan vaalipäivän alla 11. huhtikuuta.

Kahdessa teemakeskustelussa esille nostetaan Suomen lähitulevaisuuden kannalta tärkeät aiheet. Niissä kysytään, miten Suomi valmistautuu ilmastonmuutokseen ja mistä tulevaisuudessa löytyy työtä ja tekijöitä. Ilmastonmuutos-keskustelu nähdään 4. huhtikuuta, työ-keskutelu 9. huhtikuuta.

Suurten puolueiden puheenjohtajat pääsevät A-talkin Olli Seurin ja television Ykkösaamusta tutun Kirsi Heikelin tenttiin 18. maaliskuuta lähtien. Lähetyksissä puheenjohtajat pääsevät myös pitämään puheen – suorana, totta kai. Pienpuolueiden puheenjohtajat puolestaan pääsevät esille 2. huhtikuuta.

Puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat ovat pääosassa vaalitentissä, joka lähetetään suorana Helsingin uudesta keskustakirjastosta Oodista 12. huhtikuuta. Tentin juontavat Perjantai-ohjelman Rosa Kettumäki ja Yle Kioskin Matti Riitakorpi.

Kaikki tv:n vaalikeskustelut ovat tietysti katsottavissa suorana ja myöhemmin tallenteena Yle Areenassa. Useimmat tentit myös analysoidaan livenä Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun).

MTV3:lla (siirryt toiseen palveluun) suurimpien puolueiden puheenjohtajat kohtaavat pääministeritentissä 2. huhtikuuta, ja 10. huhtikuuta nähdään Kansallismuseosta lähetettävä suuri vaalitentti, johon osallistuvat eduskuntapuolueiden johtajat.

Tuntikaupalla puhetta

Radio Suomen suuri vaalitenttipäivä on 8. huhtikuuta. Keskipäivällä kuullaan suuri valtakunnallinen vaalikeskustelu ja illalla paikalliset tentit.

Ykkösaamun ja Aamu-tv:n puoluetentit alkavat maanantaina 18. maaliskuuta. Kello 8.10 lähetettävät tentit juontaa Pirjo Auvinen. Tenteissä haastatellaan ehdokkaita 9 eduskuntapuolueesta, ja viimeinen lähetetään 1. huhtikuuta.

Myös podcastina suositussa Politiikkaradiossa haastatellaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajia 1. huhtikuuta lähtien. Puoluejohtajia haastattelevat toimittajat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen, ja jokainen jakso on luonnollisesti kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Yle.fi seuraa vaaleja päivä päivältä ja hetki hetkeltä

Ylen verkkosivut seuraavat vaalikevään tapahtumia ympäri vuorokauden, joka päivä. Yle.fi:stä (siirryt toiseen palveluun) pääset koska tahansa lukemaan tuoreimmat uutiset ja terävimmät analyysit.

Voit myös ladata puhelimeesi Ylen Uutisvahti-applikaation ja tilata notifikaatiot sinua kiinnostavista uutisaiheista.

Yle.fi:ssä julkaistaan vaaleja edeltävän kuukauden aikana myös monia interaktiivisia juttuja, joissa pääset esimerkiksi testaamaan kykyjäsi poliitikkona tai veikkaamaan vaalivoittajaa.

Kaikki kiinnostavimmat verkkosisällöt löydät koko vaalikevään ajan osoitteesta yle.fi/vaalit (siirryt toiseen palveluun).

Eduskuntavaalien kampanja huipentuu vaalipäivän tulosiltaan sunnuntaina 14. huhtikuuta. Yle uutisten toimittajat ovat läsnä vaalivalvojaisissa ja äänestäjien parissa ympäri Suomea.

Ylen tulosillan lähetys alkaa kello 19.30 TV1:llä ja Areenassa. Yle.fi seuraa vaalipäivän kulkua ja ääntenlaskentaa hetki hetkeltä ja tarjoaa tuoreeltaan analyysia vaalituloksesta. Tulospalvelussa taas voi tarkastella äänestystulosta valtakunnan tasolta aina äänetysalueelle asti.

Vaalikevät päivä päivältä

14.3. Torstai. Vaalikauden avaus

18.3. maanantai

Kello 8.10 RKP:n kansanedustaja Thomas Blomquist Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 RKP:n Anna-Maja Henriksson puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä.

19.3. tiistai

Kello 8.10 kristillisdemokraattien ehdokas Sakari Smeds Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 kristillisdemokraattien Sari Essayah puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

20.3. keskiviikko

Kello 8.10 keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 keskustan Juha Sipilä puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

21.3. torstai

Kello 8.10 vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 vihreiden Pekka Haavisto puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

25.3. maanantai

Kello 8.10 SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 SDP:n Antti Rinne puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä . Yle Novostin venäjänkielinen vaalitentti kello 13 lähtien katsottavissa Yle Areenassa.

Yle Newsin englanninkielinen vaalitentti kello 15 lähtien katsottavissa Yle Areenassa.

26.3. tiistai

Kello 8.10 kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 kokoomuksen Petteri Orpo puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

27.3. keskiviikko

Kello 8.10 vasemmistoliiton ehdokas Jussi Saramo Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 vasemmistoliiton Li Andersson puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

28.3. torstai

Kello 8.10 perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 perussuomalaisten Jussi Halla-aho puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

29.3. perjantai

Ylen puoluekannatusmittaus julkaistaan.

31.3. sunnuntai

Kello 21 MTV3:n Sinustako kansanedustaja -ohjelma, jossa ehdokkaat mittelevät väittelyssä ja puhetaidossa. Juontajina Kirsi Alm-Siira ja Juha Kaija.

1.4. maanantai

Kello 8.10 sinisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä.

Aamu-tv:n ja Ykkösaamun tentissä. Kello 21 sinisten Sampo Terho puheenjohtajatentissä TV1:llä ja Areenassa. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

2.4. tiistai

Kello 18 pienpuoluetentti Yle Radio Suomi.

Kello 20 MTV3:n pääministeritentti, vieraina suurimpien puolueiden puheenjohtajat.

Kello 21 pienpuoluetentti TV1:llä ja Areenassa. Kummankin pienpuoluetentin juontaa Jari Niemelä. Vieraita kymmenestä pienpuolueesta.

3.4. keskiviikko

Ennakkoäänestys alkaa. Voit tarkistaa ennakkoäänestyspaikat täältä (siirryt toiseen palveluun) .

4.4. torstai

Selkokielinen vaalikeskustelu julkaistaan Yle Areenassa. Juontajina Margit Alasalmi ja Nasib Naser , vieraita 9 eduskuntapuolueesta.

ja , vieraita 9 eduskuntapuolueesta. Kello 21 ilmastoaiheinen teemakeskustelu TV1:ssä ja Yle Areenassa. Juontajina Sanna Savikko ja Antti Koistinen, vieraita 9 eduskuntapuolueesta.

6.4. lauantai

Ennakkoäänestys ulkomailla päättyy.

7.4. sunnuntai

Kello 21 MTV3:n Sinustako kansanedustaja -ohjelma, jossa ehdokkaat mittelevät väittelyssä ja puhetaidossa. Juontajina Kirsi Alm-Siira ja Juha Kaija.

8.4. maanantai

Radio Suomen suuri vaalitenttipäivä. Kello 10.40 valtakunnallinen tentti, juontajana Aki Laine . Radio Helsingin tentti kello 16.20, muut alueelliset tentit kello 18.02.

. Radio Helsingin tentti kello 16.20, muut alueelliset tentit kello 18.02. Kello 20 ruotsinkielinen Valdebatt, juontajina Jonna Nupponen ja Marianne Sundholm. Vieraita 9 eduskuntapuolueesta, useimmista puheenjohtaja.

9.4. tiistai

Kello 21 teemakeskustelu työstä TV1:ssä ja Areenassa. Juontajina Sanna Savikko ja Jyrki Hara , vieraita 9 eduskuntapuolueesta.

ja , vieraita 9 eduskuntapuolueesta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä kotimaassa.

10.4. keskiviikko

Kello 20 MTV3:n suuri vaalitentti, jossa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtaavat Kansallismuseossa.

11.4. torstai

Kello 21 suuri vaalikeskustelu TV1:ssä ja Areenassa. Keskustelemassa 9 eduskuntapuolueen puheenjohtajat. Tentistä liveseuranta ja -analyysi Yle.fi:ssä (siirryt toiseen palveluun) .

. Ylen puoluekannatusmittaus julkaistaan.

12.4. perjantai

Kello 21 nuorten vaalikeskustelu TV1:ssä ja Areenassa. Helsingin keskustakirjastosta Oodista lähetettävän keskustelun vieraina ovat 9 eduskuntapuolueen nuoristojärjestöjen johtajat. Lähetyksen juontavat Rosa Kettumäki ja Matti Riitakorpi.

14.4. sunnuntai, vaalipäivä

Vaalihuoneistot aukeavat kello 9 ja sulkeutuvat kello 20. Lisätietoa äänestämisestä täällä (siirryt toiseen palveluun) .

. Yle.fi (siirryt toiseen palveluun) seuraa vaalipäivän tapahtumia aamusta lähtien ja illan etenemistä hetki hetkeltä.

seuraa vaalipäivän tapahtumia aamusta lähtien ja illan etenemistä hetki hetkeltä. Ylen tulospalvelu aukeaa.

Tulosilta TV1:ssä ja Areenassa kello 19.30 lähtien.

Tulosilta Radio Suomessa ja Areenassa kello 19.50 lähtien. Lähetys on sekä valtakunnallinen että alueellinen. Valtakunnallisen lähetyksen juontavat Ari Laine ja Päivi Neitiniemi.

9.5. torstai