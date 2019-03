Herätys: Sähköiset yo-kokeet alkavat, brexit-sopimukseen muutoksia, sää kylmenee

Kokelaat aloittavat tänään yo-urakkansa – kaikki kokeet sähköisinä ensimmäistä kertaa

Kevään ylioppilastutkinto alkaa äidinkielen lukutaidon kokeella. Tällä viikolla kirjoitetaan myös vieraan kielen lyhyt oppimäärä ja ensimmäinen reaaliaine. Kaikki kokeet ovat nyt sähköisiä. Yhteensä 40 271 kokelasta tavoittelee tutkintoa tänä keväänä.

Brexit-sopimusta muutettiin, kelpaako parlamentille?

Theresa May lehdistötilaisuudessa Strasbourgissa maanantaina. Frederick Florin / AFP

Britannian pääministeri Theresa May on yön neuvotteluissa saanut läpi muutoksia EU:n kanssa tehtyyn EU-erosopimuksen luonnokseen. Brexitistä vastaava ministeri David Lidington kertoo, että muutokset ovat laillisesti sitovia. Hänen mukaansa ne vahvistavat ja parantavat erosopimusta ja poliittista julistusta. Britannian parlamentti äänestää tänä iltana, hyväksyykö se erosopimuksen. Oppositiossa oleva työväenpuolue äänestänee esitystä vastaan.

Ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen voi viedä voimat

Seija Noppari on äitinsä Helvi Nopparin epävirallinen omaishoitaja. Päivi Meritähti / Yle

Arviolta yli 300 000 suomalaista tekee omaishoitajan työtä ilman sopimusta tai korvausta. Osa kokee muun muassa omien vanhempiensa hoitamisen velvollisuudekseen. Omat voimat voivat hyvästä tahdosta huolimatta joutua koetukselle. Missä menee jaksamisen raja?

Brexit kiihdyttää paluumuuttoa Britanniasta Baltiaan

Latvialaisen Arturs Žiznerskisin tarina noudattelee tilastoissa näkyviä yleisiä trendejä: Hän lähti Latvian vaikeina vuosina Lontooseen tienaamaan, mutta jätti Britannian brexit-äänestyksen jälkeen, kun punta menetti arvoaan. Markus Kuokkanen

Jotkut pienet EU-maat kuten Latvia ovat menettäneet merkittävän siivun väestöstään Britannian työmarkkinoille. Nyt moni palaa kotikonnuilleen brexitin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Tilastokeskus ONS:n mukaan EU-kansalaisten virta Britanniaan alkoi kutistua heti vuoden 2016 brexit-äänestyksen jälkeen, kun punta menetti arvoaan ja taloustilanne samanaikaisesti parani muualla EU:ssa.

Sää poutaantuu ja kylmenee

Yle

Matalapaine väistyy itään ja korkeapaine vahvistuu. Tiistaina sää on suurelta osin poutaista ja aurinkoista osassa maata. Aluksi pilvisyys on kuitenkin etelässä ja idässä runsasta. Lumikuurot ovat mahdollisia vielä tiistaina päivälläkin. Lämpötila on pakkasen puolella, ja idässä ja etelässä pohjoistuuli lisää kylmyyden tunnetta. Lue lisää säästä täältä.