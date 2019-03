Trump haluaa vielä 8,6 miljardia ekstradollaria Meksikon rajamuuria varten

Jos presidentti Donald Trump saisi tahtonsa läpi, Yhdysvalloissa säästettäisiin ensi vuonna muun muassa terveydenhuollosta ja lisättäisiin rahaa turvallisuuteen – sekä tietysti Trumpin lempihankkeeseen, Meksikon rajalle rakennettavaan muuriin.

Muun muassa tällaisia ajatuksia sisältää Trumpin budjettiesitys vuodelle 2020 (siirryt toiseen palveluun). Käytännössä budjettiesitys tuskin vaikuttaa rahankäyttöön, josta vastaa kongressi. Siellä alahuone eli edustajainhuone on demokraattien hallussa.

Esimerkiksi New York Times huomauttaakin (siirryt toiseen palveluun), että esitys on enemmän ohjekirja Trumpin uudelleenvalintakampanjaan kuin varsinaiseen liittovaltion rahankäyttöön. Näin on ollut muillakin presidenteillä silloin, kun valta kongressissa on jakautunut.

Washington Post muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että jos kongressi ja presidentti eivät pääse syyskuun loppuun mennessä sopuun budjetista, Yhdysvaltain valtionhallintoa uhkaa jälleen sulku lokakuussa. Näin kävi joulun aikaan viime vuonna Meksikon muurin rahoitusta koskevan kiistan vuoksi.

Trumpin 4,7 biljoonan dollarin budjettiesitys on historiallisen suuri. Biljoona on tuhat miljardia.

Esityksessä ennustetaan ensi vuodelle 3,1 prosentin talouskasvua. Aiemmin kongressin budjettitoimisto on ennustanut pienempää, 1,7 prosentin kasvua.

Budjettivaje on esityksen mukaan ensi vuonna 1,1 biljoonaa dollaria. Esitys kasvattaisi budjettivajetta 4,3 biljoonaa dollaria neljässä vuodessa.

Republikaanit ovat puhuneet vajeen pienentämisen puolesta. Tätä ajatusta presidentin esitys ei siis varsinaisesti tue.

Tässä muutamia poimintoja Valkoisen talon budjettiesityksestä

Meksikon rajamuuriin Valkoinen talo esittää 8,6 miljardin dollarin rahoitusta.

Trump julisti helmikuussa Yhdysvaltoihin kansallisen hätätilan, jonka turvin hän saisi kasattua muurille yhteensä kahdeksan miljardin dollarin rahoituksen. Uusi rahoitus tulisi hätätilan kautta hankittavien varojen päälle.

Muuri on ollut keskeinen Trumpin kampanjalupaus. Aluksi hän tosin lupasi, että muurin maksaisi Meksiko.

Kongressin demokraattijohto kommentoi jo aiemmin, että raha menee parempaan käyttöön, jos sillä muurin sijaan rakennetaan Yhdysvaltoja.

Puolustukseen rahaa annettaisiin 750 miljardia dollaria. Tämä on viisi prosenttia eli 34 miljardia enemmän kuin vuoden 2019 luku. Esityksessä priorisoidaan strategista kilpailua Kiinan ja Venäjän kanssa.

Foreign Policy -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) puolustusministeriö itse oli suunnitellut kansalliseen puolustukseen 733 miljardin dollarin kokonaisbudjettia.

Terveysasioissa Trump leikkaisi vanhemman väen Medicare-ohjelmasta 845 miljardia dollaria. Pienituloisten Medicaid-ohjelma siirrettäisiin entistä enemmän osavaltioiden vastuulle. Uutistoimisto AP:n mukaan molemmat ohjelmat siirrettäisiin osavaltioille vuodesta 2021.

Rahaa annettaisiin muun muassa opioidikriisin hoitamiseen ja veteraanien terveydenhuoltoon. Sähkötupakalle asetettaisiin lisämaksu, jotta sähkötupakasta innostuneiden nuorten halu käyttää tuotteita vähenisi. Myös HIV:n ehkäisyyn luvataan rahaa.

Opetushallinnon rahoja leikattaisiin kymmenen prosenttia, mutta lisää rahaa annettaisiin vapaamman kouluvalinnan laajentamiseen ja koulujen turvallisuuteen.

Maatalousministeriön menoja leikattaisiin 15 prosenttia. Budjettiesityksen mukaan maataloustuet ovat liian anteliaita. Yhdysvaltain maataloustuotanto on kärsinyt kauppariidoista muun muassa Kiinan kanssa.

Ympäristönsuojeluvirasto EPA:n rahoitusta Valkoinen talo leikkaisi 31 prosenttia edellisestä vuodesta. Aiemmat yritykset leikata EPA:n rahoitusta ovat kaatuneet kongressin vastustukseen.

Lähteet: AP