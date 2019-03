ABB investoi Vaasan kytkintehtaaseen – napojen valmistus palaa maailmalta Suomeen

Vaasan kytkintehtaan henkilöstön osaaminen on yhtiön mukaan ratkaiseva tekijä, että tuotantoa saadaan palautettua Suomeen.

ABB satsaa Vaasan kytkintehtaaseen. Yhtiö investoi Vaasan kytkintehtaan uuteen automaatiolinjaan ja tehtaan automaatiotaso kasvaa.

Investoinnin myötä kytkinten napojen valmistus palaa takaisin Suomeen, kun niitä on aikaisemmin valmistettu alihankintana eri puolilla maailmaa. ABB:n Vaasan kytkintehtaan henkilöstön osaaminen ratkaisi napojen valmistuksen palauttamisen Vaasaan ja Suomeen, kertoo ABB tiedotteessaan.

ABB:n kytkintehtaalla on ollut automatisointiohjelma jo 1990-luvulta lähtien. ABB:n mukaan kehitystyö on parantanut tuottavuutta tehtaalla kymmenisen prosenttia vuosittain.

Samalla toimitusvarmuus on parantunut ja henkilöstön sairaspoissaolot vähentyneet. Työntekijöiden työtyytyväisyys on myös kohentunut, kertoo ABB. Tehtaalla on automatisoinnin myötä jo useita vuosia panostettu henkilöstön kouluttamiseen.

Vaasan kytkintehtaalla valmistetaan noin 3 miljoonaa kytkintä vuosittain. Uusi automaatiolinja hyödyntää konenäköä laadun varmistamisessa.

– Automaation lisääntymisen myötä työ monipuolistuu, muuttuu vaativammaksi ja mahdollistaa paljon uuden oppimista. Henkilöstön osaamisella on suuri merkitys siirrettäessä tuotantoa takaisin Suomeen, Protection and Connection -liiketoiminnan johtaja Heikki Rasku ABB:ltä sanoo yhtiön tiedotteessa.

Suomen ABB:n kytkintehdas Vaasassa on yksi ABB:n automatisoiduimpia tehtaita. Tällä hetkellä tehtaalla työskentelee 24 robottia yhdessä ihmisten kanssa. Uusi automaatiolinja tulee sisältämään kahdeksan ABB:n robottia.