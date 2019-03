Inka Österberg lievittää ilmastoahdistustaan veganismilla ja bussikyydeillä – ilmastolakot leviävät ympäri maan

Nuori kokkolalainen haluaa herättää päättäjät siitä, että näin ei voi jatkua. Hänen kaltaisiaan on ympäri Suomen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama ahdistus saa suomalaiset ensi perjantaina kansainväliseen ilmastolakkoon monessa kaupungissa ja kunnassa. Ilmastolakossa ovat mukana ainakin Helsinki, Turku, Joensuu, Vimpeli, Oulu, Jyväskylä, Kokkola ja Pietarsaari.

Kokkolassa tapahtuman pani alulle 17-vuotias Inka Österberg. Hän vaikuttui ruotsalaisen nuoren ilmastoaktivistin, Greta Thunbergin ponnisteluista ja synnyttämästä maailmanlaajuisesta kansanliikkeestä.

Ilmasto on nuorten ykköshuoli. Tuoreimman Nuorisobarometrin mukaan lähes 70 prosenttia 15–29-vuotiaista on melko tai erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. He saavat tukea 1200 tutkijalta, jotka muistuttavat, että nuorten vaatimukset ovat linjassa tieteellisen tutkimusnäytön kanssa.

Myös Inka Österberg oli potenut ilmastoahdistusta pitkään, ja kansainvälinen ilmastolakko antoi lääkkeitä sen lievittämiseen.

– Havahduin kunnolla vasta viime syksynä, kun IPCC:n ilmastoraportti tuli julki. Aloin hakea tietoa, miten voin itse vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Österberg päätti tehdä ympäristön hyväksi sen minkä voi.

– En laita suuhuni mitään eläinperäistä eli syön täysin vegaanisesti. Lisäksi en lennä ja käytän mahdollisimman paljon julkisia. Pyrin siihen, ettei minua kuskattaisi henkilöautolla joka paikkaan. Onneksi kilometrin päässä kotoa Kälviän Ruotsalossa on bussipysäkki. Lisäksi yritän vähentää hävikkiä ja mietin tarkkaan ostoksiani, Österberg luettelee omia valintojaan.

On hyvä muistuttaa kaikkia, että näin ei voi jatkua. Inka Österberg

Nuoren mielestä ilmastoprotestit on suunnattu eniten päättäjille, mutta toiveena on herätellä myös asiassa nukkuvia.

– On hyvä muistuttaa kaikkia, että näin ei voi jatkua. Mitä useammat paikkakunnat ja maat tähän osallistuvat, sen suurempaa on näkyvyys ja ehkä vaikutuskin, summaa Österberg.

Useissa suomalaiskaupungeissa järjestetään tempaus ruotsalaisen ilmastotähti Thunbergin inspiroimana. 16-vuotias ruotsalaisaktivisti aloitti ensimmäisenä lakkoilun ilmaston puolesta. Hänen jalanjäljissään suuria protesteja on nähty muun muassa Saksassa ja Belgiassa. Ne ovat keränneet jopa kymmeniätuhansia ihmisiä.

Kokkolassa kokoonnutaan mielenilmaukseen kaupungintalon edustalle perjantaina aamupäivällä. Pietarsaaressa joukko aktiivisia on jo parin kuukauden ajan protestoinut perjantaisin Raatihuoneen edessä muistuttaen päättäjiä ilmastonmuutoksen vaaroista.