Puhelu JVG:ltä ja kohta kajaanilaisessa kuppilassa oli tunnelma katossa – musiikkivideolla vilahtava mököttäjänurkka herättää hilpeyttä

Yksi JVG:n Ikuinen Vappu - musavideon tähdistä on Ravintola Jussila. (Kuvakaappaus Youtubesta)

Kajaanilaisessa baarissa on oma nurkkansa mököttäjille. Erottautuminen on tänä päivänä tärkeää ravintola-alalla.

Tästä on kyse Kajaanissa sijaitseva Ravintola Jussila tähdittää JVG:n uusinta musiikkivideota Ikuinen vappu.

Ravintola on saanut aiemmin huomiota perustettuaan ravintolaan mököttäjänurkan.

Luovuus on tänä päivänä yksi pienten ravintoloiden elinehto.

“Ja matka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen.

Ei enää duunii, painan puita uuniin. Syvemmälle skutsiin meen”

Näin lauletaan JVG:n kappaleessa Ikuinen vappu, ja sanoituksen reittiohjeita seuraamalla voi hyvinkin löytää itsensä Kajaanin Lehtikankaalta, Ravintola Jussilasta.

Eräänä alkuvuoden aamuna, ravintoloitsija Juha Immonen istui baaritiskillä aamukahvilla, kun puhelin soi. Puhelimen päässä oli suomirapduo JVG, joka halusi tulla kuvaamaan musiikkivideota Jussilaan.

Juha Immonen oli nauttimassa aamukahvia, kun puhelinsoitto JVG:ltä tuli. Mimmi Nietula / Yle

Immonen suostui yhteistyöhön saman tien, ja seuraavana päivänä ravintola täyttyi paikalle kutsutuista asiakkaista, bändistä ja kuvausryhmästä. Muutaman tunnin ajan, eräänä talvisena keskiviikkoiltana Jussilassa oli tunnelma katossa.

– Video onnistui tosi hyvin. Olin heti sitä mieltä, että kappaleesta tulee hittibiisi, josta tällainen vanhempikin ihminen tykkää, Immonen sanoo.

Ravintoloitsija on ylpeä huomiosta ja siitä, että musiikkivideon kautta asiakkaatkin ovat lisääntyneet.

– Varsinkin nuoret ovat kiinnostuneet. JVG:n pojat sanoivat, että jos Jussila olisi Etelä-Suomessa, se olisi ihan ykköspaikka.

Ravintola tarvitsee yhden mausteen menestyäkseen

Luovuus on tänä päivänä yksi pienten ravintoloiden elinehto. Mielenkiintoisen brändin kehittäminen on tärkeää, mikäli aikoo pärjätä kilpailussa suuria ketjuja vastaan.

MaRan puheenjohtaja Timo Lapin mukaan yksilöllisyys ja eri asiakaskuntien tarpeisiin vastaaminen on ollut aina tärkeää, mutta kilpailun lisääntyessä myös erottautumisen tarve on noussut.

– Muuttotappiokunnissa haasteena on, että samat ravintolat kilpailevat vähenevästä asiakasmäärästä, Lappi sanoo.

Pitää olla sielua, joka houkuttelee asiakkaita. Timo Lappi

Lappi kertoo, että pubi-tyyppiset ravintolat ovat nykyään vaikeuksissa. Myös yleisesti yöravintoloiden pyörittäminen on haastavaa Suomessa, sillä ihmiset eivät käytä alkoholia ravintoloissa entiseen malliin. Monet potentiaaliset asiakkaat ostavat ennemmin oluen kaupasta kuin moninkertaisella hinnalla ravintolasta.

Lapin mukaan ravintola tarvitsee menestyäkseen hyvän liikeidean, asiakaskunnan sekä yhden tärkeän ainesosan.

– Pitää olla sielua, joka houkuttelee asiakkaita. Sellainen ravintola voi menestyä.

Mököttäjänurkassa kalastellaan juotavaa

JVG:n musiikkivideossa vilahtaa osa ravintola Jussilan sielua, kuuluisa mököttäjänurkka (siirryt toiseen palveluun) (IL), joka aikanaan syntyi asiakkaan toiveesta.

– Pitkäaikainen asiakas Jaska halusi testata, saako mököttämällä jonkun tarjoamaan oluen. Ei mennyt kauaa, kun eräs rouva tarjosi Jaskalle oluen, Juha Immonen naurahtaa.

Mököttäjänurkka tuli jäädäkseen. Ravintolan sääntöihin on kirjattu, että mököttäjäpöydässä pitää mököttää. Pöytä on täydellinen paikka sellaisessa hetkessä, kun virvokkeensa haluaa juoda omissa oloissaan. Immosen mukaan, myös JVG testasi kainuulaista mököttämistä vierailullaan.

Jussilan sääntöjen mukaan mökötysnurkkaa on ainoastaan mököttämistä varten.

Musiikkivideo ei ole ensimmäinen kerta, kun ravintola on inspiroinut taiteilijoita. Paikallinen Aristokratia -yhtye on kirjoittanut Jussila Anthemin, jota voi kuunnella Jussilan jukeboksista. Putoillaan -kaksikko Ernest Lawson ja Roope Salminen nostivat humoristista hattuaan Jussilalle keikallaan Kaukametsässä.

Ravintola Jussila on saavuttanut parinkymmenen vuoden elinkaarensa aikana kajaanilaisen nähtävyyden aseman. Immonen on luonut aikanaan ravintolakonseptin, jota ei ole tarvinnut muokata oikein koskaan.

– Äitini sanoi, että älä muuta ravintolan tyyliä. Hän oli sitä mieltä, että tällainen vaatimaton ja vähän vanhanaikainen tyyli tulee kantamaan hedelmää.

Pitkän rinteen puolivälissä sijaitseva ravintola on saanut myös lisänimen Rinneravintola. Huumoria Jussilasta siis löytyy, eikä pulaa ole myöskään uskalluksesta.

Raittiuskerho baarissa?

Jussila on harvinainen anniskeluravintola myös siinä suhteessa, että joka kuun ensimmäinen tiistai ravintolassa kokoontuu raittiuskerho. Immonen on itse raitistunut reilu 10 vuotta sitten ja päätti ystävänsä kanssa perustaa raittiiden henkilöiden oman kerhon Jussilaan. Kokoontumisen aikana on tarkoitus, että alkoholin tarjoilu lopetetaan.

– Meillä on pieni vakioporukka, jonka kanssa puhutaan kaikesta autojen korjauksesta parisuhdeongelmiin. Kahvit tarjotaan kaikille, joita kiinnostaa raittiusasiat, Juha Immonen sanoo.

Jussilassa älyttömät tempaukset eivät ole harvinaisia. Yksi päähänpistoista oli useana vuonna järjestetty Jussila-juoksu, jossa henkilökunta ja asiakkaat juoksivat ravintolan viereistä jyrkkää mäkeä ylös alas 10 kertaa.

Jussilan yrittäjä ei ole halunnut muokata ravintolan vaatimatonta ja vanhanaikaista tyyliä. Julia Sieppi / Yle

Immonen ei usko, että hullut ideat ja tempaukset tulevat loppumaan ravintola Jussilan seinien sisällä.

– Minä olen tällainen luova hullu ja oman tien kulkija: tykkään tehdä positiivisia asioita.

