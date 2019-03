Insinööri Johanna Vilpas kyllästyi puhumaan töissä vain miesten kanssa ja rakensi rintsikka-auton: "Pankin tädin ilme oli veikeä"

Johanna Vilpas on käyttänyt paljon rahaa liikkuvan liivimyymälänsä muokkaamiseen käytännölliseksi ja toimivaksi. Hän sanoo, että satsaus on kannattanut.

Rintaliivit hytkyvät vauhdikkaasti telineissä, kun yrittäjä Johanna Vilpas kurvaa matkailuautonsa tamperelaisen kahvilan pihaan. Alle viidessä minuutissa kiinnitykset on poistettu esittelyrekeistä, pyöreä peili ripustettu seinälle ja liikkuva liiviputiikki siinä kunnossa, että ensimmäinen asiakas voi nousta sisään.

– Nopeus on tässä valttia, ihmisillä ei välttämättä ole aikaa, Vilpas sanoo lähes kymmenen vuoden myyntikokemuksella.

Liikkuva liivimyymälä pysäköitynä kahvila Zipatan pihaan Tampereen Hiedanrannassa. Ulkoa ei voisi kuvitella, että sisällä on menossa hektinen rintaliivien sovitushetki. Kolmisen vuotta sitten uutena ostetun Iveco Dailyn mittarissa on "vain" 72 000 kilometriä. Suurimman osan työpäivästä auto seisoo paikoillaan. Heli Mansikka / Yle

Aiemmin Vilpas myi alusvaatteita perinteisissä kotiesittelyissä ja hänellä oli myös kotiputiikki. Niihin verrattuna kumipyöräkaupassa on etunsa.

– Kotimyynnissä tulen ihmisen kotiin, siirrän tuotteet rekeille ja alan etsiä sopivaa. Äkkiä on jo puoli tuntia mennyt ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että voidaan alkaa sovittamaan. Tällä autolla saatan pyörähtää vaikka työpaikan pihaan ja tyyliin avaan oven, tervetuloa, astukaa sisään.

Tällä kertaa palveltavana on Tampereen yrittäjänaisia. Toiset jäävät kahvittelemaan, kun naiset nousevat yksi kerrallaan autoon palveltaviksi.

Koolla on väliä

Ylöjärvellä asuvan Vilppaan urapolku ei ole ihan tavallinen. Alun perin hän valmistui varsin miehiselle alalle logistiikkainsinööriksi. Hän mm. suunnitteli reittejä erikoiskuljetuksille eli leveille, pitkille ja korkeille rahdeille ja oli työnjohtajana kuljetusliikkeessä.

Periaatteessa Vilpas piti alasta, mutta toimistohommat eivät innostaneet. Liivikauppiaaksi hän ryhtyi hiukan vahingossa.

– Kun olin vuosia pyörinyt miesten kanssa töissä, aloin ääneen pohtia, missä pääsisin puhumaan naisten kanssa. Kaverini Elina sanoi, että ala myymään rintsikoita, siinähän naisiin tutustuu!

Auton sisustus on mietitty jokaista senttiä myöten. Esittelytelineet on tehnyt tamperelainen takomo mittatilaustyönä. Vastapäisellä seinällä on sänky, joka täyttää alas laskettuna lähes koko takatilan. Moni asiakas kysyy, mitä perällä olevan verhon takana on. Valikoimaan tutustumassa Satu Laurell. Heli Mansikka / Yle

Aluksi Vilpas teki kahta työtä, eivätkä erikoiskuljetushommat ole vieläkään jääneet kokonaan pois kuvioista.

– Kun hain autoa varten lainaa ja sanoin, että alan myymään rintaliivejä ja ajamaan liikenteenohjausautoa, se pankin tädin ilme oli aluksi aika veikeä. Mutta sitten hän sanoi, että kyllähän tuohon pitää laina järjestää.

Auton katolla on tälläkin hetkellä telineet erikoiskuljetuksesta kertovia kylttejä varten.

– Ihmiset kysyvät, että mikä näitä hommia yhdistää. No, kummassakin koolla on väliä!

Kysytyin kuppikoko E

Ulkona vihmoo maaliskuun hyytävä tuuli, mutta matkailuautossa on lämmin.

– Varmistan vielä, että sinua ei todellakaan haittaa kuvaaminen, Vilpas sanoo palveltavana olevalle Anita Rundgrenille, kun työnnän kameraa lähemmäs.

Rundgren vastaa riisumalla punaisen takkinsa ja mustan toppinsa. Vilpas sieppaa mittanauhan seinässä olevasta koukusta. Sovituksessa tarvittavat jatkopalat roikkuvat magneetilla katosta. Vilpas osaa napata ne käteensä katsomatta, vaikka pilkkopimeässä.

Parilla kysymyksellä Vilpas kartoittaa, millaisia liivejä asiakas on vailla. Muutama sovitus ja sopiva malli ja koko löytyvät. Kaupat tehdään 52 euroa maksavista liiveistä.

Punaiset pitsiliivit sopisivat asiakkaan kynsilakkaan. Tällä kertaa Anita Rundgrenin valinta osuu kuitenkin valkoisiin. Heli Mansikka / Yle

Halvemmallakin liivejä saisi esimerkiksi marketeista, mutta alusvaatteiden kohdalla moni on valmis maksamaan palvelusta. Niin myös Anita Rundgren.

– Hinnat ovat ihan sopivat. Tulin ostoksille, koska tiesin saavani henkilökohtaista palvelua, eikä ole kiire mihinkään, Rundgren sanoo.

Monet asiakkaat tulevatkin uskollisesti uudelleen tai tilaavat uusia liivejä samoilla mitoilla, ilman sovitusta. Hikisiä hetkiä säästyy myös, kun myyjän silmä on vuosien saatossa harjaantunut ja puhe on suoraa.

– Liivisovituksesta tosi harva tykkää. Kun ihminen sanoo, että tämä olisi kivan näköinen malli, saatan sanoa tarvittaessa, että "joo, muttei sovi sinulle". Se säästää asiakkaalta heti ainakin viisi minuuttia ahdistusta, että tätäkin pitäisi kokeilla, Vilpas sanoo.

Vilppaan markkinoimassa alusvaatemerkissä kokovalikoima on varsin laaja. Ympärysmitta voi olla 60 tai 130 senttiä tai siltä väliltä ja kuppejakin on tarjolla AA:sta aina N:n asti. Yleisin koko on 85E.

– Sen olen oppinut, että ihmiset haluavat itselleen yleensä hyvää taikka parasta. He tykkäävät siitä, että joku sanoo suoraan, onko tuo hyvästä vai eikö ole. Minä yritän tehdä sillä lailla kun toivon, että minulle tehtäisiin.

Ihmiset haluavat palvelua

Idea liikkuvasta liivimyymälästä on osoittautunut menestykseksi. Vilpas on yksi oululaisen liivifirman, Evelacen, tehokkaimmista jälleenmyyjistä. Mutta pitääkö hyvästä tuloksesta kiittää liikkuvaa rintsikka-autoa vai myyjää itseään, hänen antamaansa henkilökohtaista palvelua?

Pinkki katseiden kerääjä on somiste, jossa säilytetään kyniä ja muuta pikkutavaraa. Heli Mansikka / Yle

Suomalaista asiakaspalvelua tutkinut sosiologian professori sanoo, että meitä ei aina ole helppo palvella.

– Suomalaiset ovat varautuneita, eivätkä antaudu palvelukeskusteluun, jos eivät koe siihen oikeaa tarvetta. Aktiivinen ja päällekäyvä palvelu koetaan jopa ahdistavana, sanoo professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Palvelukulttuuri on muutenkin murroksessa. Viime vuosina se on muuttunut kaksijakoiseksi. Yhä useampi tuote ostetaan itsepalveluna ja henkilökohtaisesta palvelusta on tullut luksusta.

– Netissä olemme sopeutuneet palvelemaan itseämme. Koemme, että rutiiniomaiseen kulutukseen sopii itsepalvelu, mutta on myös tilanteita, joissa palvelun merkitys korostuu.

Pirjo Poikelus on tyytyväinen saamaansa palveluun. Lopuksi sovitaan siitä, miten ostokset toimitetaan asiakkaalle.

Wilskan mukaan palvelua arvostetaan tyypillisesti esimerkiksi silloin, kun ostetaan teknisiä tuotteita kuten älylaitteita. Samoin käy, jos ostos on iso ja kallis, kuten esimerkiksi auto, arvokas sisustustavara tai erikoinen vaate. Palvelun merkitys korostuu myös harrastustuotteissa, jos ne vaativat erikoisosaamista.

– Olen pohtinut, miten pitkälle digitaalinen itsepalvelu voi mennä. Vai huomaammeko jossain vaiheessa, että meillä menee liikaa aikaa itsepalveluun.

Wilska uskoo, että liikkuvassa liivimyymälässä yhdistyvät nettikaupan ja kivijalkakaupan hyvät puolet: se tulee luokse ja on henkilökohtainen.

Moni asiakas yllättyy

Esittelyreissuillaan Johanna Vilpas on tottunut siihen, että rintsikka-auto herättää aluksi hilpeyttä.

– Yksikin asiakas sanoi, että en ole kyllä koskaan ennen stripannut pakettiautossa Tampereen keskustassa. Ihmiset myös kysyvät, että mitä on täällä perällä verhon takana. Siellä on takaovi! Tämä on ulkoa pieni, mutta sisältä iso, Vilpas sanoo.

Neljä tuntia kestäneen esittelyhetken aikana ulkona on ehtinyt tulla pimeä. Yrittäjä Johanna Vilpas on tyytyväinen päivän saldoon. Heli Mansikka / Yle

Auto on ollut yksinyrittäjälle iso satsaus. Sisustus on tehty pieteetillä, esimerkiksi tuotetelineet on tehnyt mittatilauksena tamperelainen takomo. Peräosan pituus on noin kolme metriä, leveys parisen metriä. Jokainen sentti on käytetty tarkkaan.

– Kun nappaan tuotteet pois, telineet saa pystyyn. Ja sitten saan sängyn alas, keittiön päälle, Vilpas selittää.

Ensimmäisenä vuonna yrittäjä nukkui tilaihmeessään yli sata yötä. Myyntimatkat ulottuvat Pirkanmaan lisäksi lähimaakuntiin. Alan vaihtoa Vilpas ei ole ehtinyt katua.

– En ole katunut päivääkään. Minulla on nyt asiakasrekisterissä noin 3 700 nimeä. Olen tutustunut naisiin kyllä aika hyvin!