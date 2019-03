Isäpuoli syytteessä sairaan lapsen murhasta Nurmijärvellä – käsittely määrättiin osittain salaiseksi

Vakavasti sairaan lapsen murhasta syytetyn isäpuolen käräjäkäsittely Hyvinkäällä alkoi julkisuuskeskustelulla.

Tuomioistuin päätti järjestää istunnon osittain suljetuin ovin. Lapsen vanhemmat pyysivät koko jutun istumista salaisena, sillä jutussa on heidän mukaansa tarkoitus käsitellä arkaluonteisia terveydentilaan liittyviä tietoja. Juttua on tullut seuraamaan paikalle useita median edustajia.

Vanhempien mukaan asiaa on mahdotonta käsitellä käsittelemättä kuolleen lapsen terveydentilaan liittyviä tietoja.

– Asianomistajat vaativat, että käräjäoikeus määrää asianomaisten vaatimuskirjelmän ja esitutkintapöytäkirjan salassa pidettäväksi kokonaisuudessaan. Se sivuaa kokonaisuudessaan yksityiselämään liittyviä seikkoja ja terveystietoja, vanhempien avustaja totesi käsittelyn aluksi.

Syyttäjä vaatii 36-vuotiaalle miehelle rangaistusta lapsen murhasta. Mies asteli aamulla median eteen käräjäsaliin takin alle verhoutuneena poliisien saattamana.

Poliisi vaitonainen

Poliisi on aiemmin kertonut, että rikosta on tutkittu murhana erityisen raa'an tekotavan vuoksi ja siksi, että teon kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.

Poliisi ei ole avannut tutkinnan aikana epäiltyyn tekoon johtaneita motiiveja eikä kertonut muitakaan tarkempia tietoja tapauksesta. Isäpuoli on poliisin aiemman kertoman mukaan kiistänyt syyllisyytensä.

Tuomioistuin voi määrätä käsittelyn salaiseksi

Lain mukaan tuomioistuin voi asiaan osallisen pyynnöstä päättää, että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta esimerkiksi, jos asiassa esitetään arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista.

Päivitetty päätös osittain salaiseksi määrätystä käsittelystä kello 9.59

