Ministeriöiden Venäjä-raportti: Länsisuhteita tiivistävä Suomi saattaa kohdata aiempaa enemmän painostusta

Suomen yhä tiiviimpi asema osana läntisiä puolustusjärjestelyjä voi johtaa Venäjän lisääntyvään kritiikkiin ja painostustoimiin, sanotaan tuoreessa Voiman Venäjä -raportissa. (siirryt toiseen palveluun)

Sen mukaan Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Laaja raportti on tehty puolustus-, ulko- ja sisäministeriöiden toimeksiannosta, mutta sen sisältö ei edusta valtionhallinnon näkemystä.

Raportin mukaan Venäjällä on Suomelle kaksi keskeistä viestiä. Myönteisessä viestissä kehutaan maiden hyviä ja toimivia naapuruussuhteita. Kielteisessä viestissä taas varoitetaan, etteivät hyvät suhteet ole itsestäänselvyys, ellei Suomi toimi vastuullisesti eli ota huomioon Venäjän intressejä.

– Erityisesti ensimmäinen, myönteinen viesti välitetään suoraan virallista kanavaa pitkin: korkean tason vierailujen yhteydessä, virallisissa lausunnoissa ja hallinnon eri tasojen tapaamisissa, raportissa kirjoitetaan.

Varoittavaa viestiä välitetään Suomeen epävirallisempia kanavia pitkin ja epäsuorasti. Suomi puolestaan luovii tilanteessa tiivistämällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja ylläpitämällä samalla vuoropuhelua Venäjälle.

"Venäjän näkökulmasta ulkopolitiikka on toiminut"

Raportin mukaan Venäjän naapurimaiden kannalta on ongelmallista, että Venäjä määrittelee turvallisuutensa tavalla, joka lisää muiden maiden turvattomuutta.

Suhtautuminen Suomeen heijastelee Venäjän laajempia ulko- ja sotilaspoliittisia tavoitteita. Niihin kuuluvat raportin mukaan Naton laajentumisen estäminen ja EU:n päätöksenteon heikentäminen.

Suomelle taas on tärkeää, että valtiot saavat valita turvallisuusratkaisunsa itse. Venäjälle kansainvälinen politiikkaa on jatkuvaa valtakamppailua, ja maan etu on hajanainen länsi.

– Venäjän näkökulmasta valittu linja on toiminut, raportissa kirjoitetaan.

Sotilaalliseen varustautumiseen riittää rahaa

Venäjän sotilaallisten kykyjen osalta raportti arvioi Venäjän kyenneen talousongelmista huolimatta takaamaan asevoimien kehittämiselle riittävän rahoituksen. Ensi vuoteen päättyvä nykyinen varusteluohjelma on kehittänyt asevoimien materiaalista suorituskykyä samalla, kun harjoittelua on lisätty.

– Uuden, vuoteen 2027 ulottuvan varusteluohjelman rahoitus säilyy nykytasolla, raportti ennustaa.

Venäjän kasvanut suorituskyky ja sotilaallisen voiman toistuva käyttö ovat tekijöitä, jotka ovat yhä merkittäviä myös Suomen omissa turvallisuusarvioissa.

– Jatkossa on arvioitava järjestelmällisesti ja ennakkoluulottomasti toimintaympäristön kehittymisen vaatimuksia (Suomen) puolustusratkaisulle ja puolustuksen voimavaroille, raportissa sanotaan.

Venäjän sisäpoliittinen tilanne ei sen sijaan ennakoi Suomen kannalta suuria muutostarpeita, vaikka vaikeuksia itänaapurissa riittää: talouskasvu pysyy hitaana, korruptio on juurtunut syvälle järjestelmään, väestö vanhenee ja presidentinvaltainen valtio edistää lähinnä eliittiin kuuluvien taloudellisia etuja. Äkkiromahduksia ei taloudessa ole kuitenkaan odotettavissa, raportissa arvioidaan.