Lippufiaskolle päätös: Satametriseen salkoon voi viimein vetää maailman suurimman Suomen lipun

Haminan kaupunki on selvittänyt suuren lipputangon turvallisuutta alkuvuoden ajan.

Euroopan korkein lipputanko on seissyt paikallaan Haminan keskustan tuntumassa marraskuusta lähtien. Jotain oleellista on kuitenkin puuttunut, sillä satametriseen salkoon ei ole pystytty vetämään lainkaan lippua.

Koripallokentän kokoisen Suomen lipun piti liehua jo joulukuun alussa, mutta suunnitelmasta luovuttiin turvallisuussyistä. Satametrisen terästangon kestävyydestä ei ole ollut varmuutta, ja alkuvuoden ajan on odotettu insinööritoimiston tekemien tarkastuslaskelmien tuloksia.

Lipputangon pystyttämisen yhteydessä huomattiin, että Venäjällä valmistetun tangon lujuuslaskelmissa käytettiin amerikkalaista laskentatapaa, joka ei täysin vastaa suomalaisia standardeja.

Kaupunki: Lipun voi nostaa, päivämäärä vielä auki

Haminan kaupunki kertoo nyt, että tarkastusten jälkeen suursalko on todettu turvalliseksi, ja lippu voidaan nostaa, kunhan kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt tangolle käyttöönottoluvan.

Kaupungin mukaan lipputangolle tehdään vielä erilaisia testauksia muun muassa sähköistykseen ja nostotekniikkaan liittyen. Lippusalossa on automatiikka, joka voimakkaalla tuulella laskee lipun.

Kun viimeiset testit ja kokeilut on tehty, voidaan suurlippu nostaa pysyvästi salkoon. Lipunnostopäivä päätetään tulevien viikkojen aikana.

Tankomarkkinat lipputangon juurelle

Kaupunki kertoo myös järjestävänsä lipputangon juurella Tankomarkkinat-tapahtuman toukokuun 25. päivä. Tankomarkkinat on osa Kesätuulella Haminassa -tapahtumaa.

Alun perin lippu piti nostaa jo viime vuoden toukokuussa. Pystyttäminen kuitenkin myöhästyi, koska kustannukset osoittautuivat arvioitua suuremmiksi.

Suurlippuhankkeeseen on liittynyt Haminassa monia käänteitä, ja kaupunkilaisten kärsivällisyys on ollut koetuksella. Kustannusten nousun ja lujuuslaskelmien lisäksi keskustelua on syntynyt lipputangon toimittajan rikostaustan paljastumisesta.

Lipputangon toimittaja on ADS Finland ja tangon valmisti venäläinen Amira Group. Itse lippu on saatu lahjoituksena ja se on valmistettu Suomessa Pälkäneellä.