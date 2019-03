Brexit tuo ensi vuonna aloittaville suomalaisopiskelijoille epävarmuutta – asiantuntijat vastasivat yleisön kysymyksiin

Mikä Britanniassa opiskelussa huolettaa brexit-käänteiden keskellä? Yle uutiset keräsi kysymyksiä asiasta.

Etenkin tilanne, jossa Britannia jättäisi EU:n ilman erosopimusta, huolettaa Britanniassa asuvia tai sinne hakeutuvia suomalaisia opiskelijoita. EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivion analyysin brexit- tilanteesta näet tästä. Britannian parlamentissa käynnissä olevaa brexit-keskustelua Yle seuraa hetki hetkeltä.

Tässä jutussa julkaisemme Opetushallituksen asiantuntijoiden vastaukset kysymyksiin. Vastaamassa Hakaniemessä olivat Opetushallituksen vastaava asiantuntija Anni Kallio, joka tuntee Erasmus+ -opiskelijavaihtoasioita erityisesti korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta, opetusneuvos Mikko Nupponen, joka tuntee Brexitin vaikutukset erityisesti opiskelijavaihdon kannalta, sekä asiantuntija Samuli Repo, jonka alaa ovat tutkinto-opiskelua Britanniassa koskevat kysymykset.

Tässä asiantuntijoiden vastaukset:

1. Kuinka suosittu Britannia oli ennen EU- jäsenyyttä ulkomaisissa tutkinnoissa? Onko EU- jäsenyys lisännyt Britannian vetovoimaa?

Samuli Repo: - Britannian liittyessä EU:n edeltäjään Euroopan yhteisöön Suomi ei vielä ollut jäsenenä. Suomen liityttyä EU:hun vuonna 1995 näkyy selvä nousu. Muutamassa vuodessa Britannia nousi aiemmin suosituimpien Ruotsin, Saksan ja Yhdysvaltojen ohi suosituimmaksi ulkomailla olevaksi tutkinnon suorittamismaaksi. Suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Britanniassa nousi nopeasti muutamasta sadasta reiluun 2 000:een Suomen liityttyä EU:hun.

2. Onko tiedossa miten Erasmus-ohjelman kanssa toimitaan eron tapahtuessa, vieläkö on mahdollista päästä vaihtoon? Onko tilanne sama, jos vaihto suuntautuu Irlantiin tai Pohjois-Irlantiin?

Mikko Nupponen: - Mikäli brexitistä syntyy sopimus, Iso-Britannia osallistuu EU:n Erasmus+ -vaihto-ohjelmaan vuoden 2020 loppuun asti. Erasmus+ -vaihto-ohjelma alkoi vuonna 2014 ja kattaa perinteisen korkeakoulujen Erasmus-vaihdon lisäksi ammatillisen koulutuksen, peruskoulut, lukiot, päiväkodit, nuorisotoiminnan ja aikuiskoulutuksen.

- Mikäli sopimusta ei synny ja Iso-Britannia eroaisi EU:sta 29.3., kaikki Erasmus+-vaihdot, jotka ovat alkaneet viimeistään 29.3.2019, voitaisiin loppuun suunnitellusti Erasmus+ -rahoituksella. Sen sijaan 30.3.2019 tai sen jälkeen vaihtoon Britanniaan lähteville ei tämän hetken tietojen mukaan voitaisi rahoittaa vaihtoa Erasmus+ -rahoista. Samat päivämäärät koskevat myös Britanniasta Suomeen tulevia Erasmus+ -vaihto-opiskelijoita.

Anni Kallio: - Brittikorkeakouluilla on kiinnostusta yhteistyön jatkamiseen. On tullut kyselyjä brittikorkeakouluilta, miten yhteistyötä jatketaan. Korkeakouluyhteistyö seuraa samoja periaatteita kuin aiemminkin ja muiden maiden kanssa. Yhteistyötä voitaisiin jatkaa kahdenkeskisillä sopimuksilla. Tiedotamme asiasta Opetushallituksen sivuilla tarkemmin. Irlannin tasavallan osalta tilanne ei muutu nykyiseen nähden lainkaan. Pohjois-Irlanti taas kuuluu Isoon-Britanniaan ja sitä koskevat brexitin vaikutukset.

3. Brexitin jälkeen britteihin meno voi olla vaivalloisempaa, mutta onko se joissain tapauksissa mahdotonta verrattuna nykyiseen?

Mikko Nupponen: - Britannian korkeakoulusektorista vastaavan ministeri on vakuuttanut, että sopimuksettoman eronkin tapauksessa ne, jotka aloittavat opiskelunsa lukuvuonna 2019-20, voivat lähtökohtaisesti suorittaa tutkintonsa loppuun nykysääntöjen mukaan. Tällainen poliittinen tahto siis on olemassa.

Samuli Repo: - Lukuvuodesta 2020-21 tietoa ei vielä ole.

Anni Kallio: - Vaihto-opiskelijoiden Erasmus+ -EU-apurahat poistuvat, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Tällöin korkeakoulujen pitäisi järjestää Erasmus+-vaihtojen rahoitus itse kahdenkeskisillä sopimuksilla. Britannia ei tällöin enää ole Erasmus+ -ohjelmassa.

4. Onko mitään arvioita, mitä lukukausimaksuille tapahtuu brexitin jälkeen?

Samuli Repo: - Syksyllä 2019 aloittavia koskevat vielä nykyiset lukukausimaksut. He ovat niin sanotulla home student -statuksella, eli heitä koskevat yhdenvertaisen kohtelun nojalla samat säännöt kuin brittejä. On mahdollista, että syksyllä 2020 aloittavilla maksut nousisivat, mutta määristä ei ole toistaiseksi tietoa.

5. Millaiset opiskeluoikeudet briteillä on Suomessa brexitin jälkeen?

Samuli Repo ja Anni Kallio: - Brittejä koskevat brexitin jälkeen EU-alueen ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut, elleivät korkeakoulut toisin sovi.

6. Skotlannin suosio on ollut suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden keskuudessa viime vuosina nousussa. Miten brexit vaikuttaa Skotlannin asemaan ja siellä tutkintoa opiskeleviin suomalaisiin?

Samuli Repo ja Mikko Nupponen: Mikä koskee Britanniaa, koskee myös Skotlantia. Brexitin vaikutukset koskevat myös sitä. Tähän asti EU-kansalaiset, esimerkiksi suomalaiset, ovat voineet opiskella Skotlannissa ensimmäisen tutkintonsa ilmaiseksi skottihallituksen päättämän maksuvapautuksen ansiosta. Tämä käytäntö voi muuttua brexitin seurauksena. Lukuvuonna 2019-20 Skotlannissa ensimmäisen tutkintonsa aloittavat voivat kuitenkin näillä tiedoin suorittaa tutkintonsa loppuun nykyehdoin.

7. Suoritan tällä hetkellä maisterin opintoja Lontoossa. Olen asunut Englannissa viimeiset 4 vuotta ja valmistun syyskuussa. Haluaisin muuttaa kesän ajaksi takaisin Suomeen, sillä minulla ei ole varaa maksaa vuokraa kesän ajalta, mutta en uskalla siirtää osoitettani takaisin, sillä en halua menettää oleskelulupaani. Vastauksia Iso-Britannian hallituksella ei tunnu olevan. Mitä voin tehdä tässä tilanteessa?

Samuli Repo: - Lupa-asiat selkenevät todennäköisesti kevään edetessä, kun brexitin eteneminen selviää. Voit pyytää kotiyliopistostasi apua tilanteen selvittämiseen, kun Britannian EU-eron tilanne selkiytyy. Kannattaa siis seurata tilannetta kevään mittaan, tarkempaa vastausta emme voi valitettavasti tässä vaiheessa vielä antaa.

8. Molemmat lapseni ovat täällä yliopistossa, ja heidän lukukausimaksunsa on vahvistettu kuluvalle akateemiselle vuodelle, mutta ensi syksystä eteenpäin tilanne on täysin auki. Mutta jos joku asiantuntija tällä palstalla osaa kertoa aiheesta enemmän, niin otan kyllä kaikki vinkit mielihyvin vastaan.

Samuli Repo: - Meidän tietojemme mukaan heidän pitäisi pystyä suorittamaan tutkintonsa loppuun nykysääntöjen mukaisesti.

9. Pitääkö tutkinto-opiskelijoiden hakea Britanniaan jatkossa oleskelulupaa?

Samuli Repo ja Mikko Nupponen: - Todennäköisesti myös EU-maista tulevien opiskelijoiden pitää jatkossa hakea Isoon-Britanniaan oleskelulupaa. Yksityiskohdat kuitenkin tarkentuvat brexitin etenemisen myötä.

10. Muutan britteihin töiden perässä ensi syksynä. Tarvitseeko minun näillä näkymin hakea työviisumia jo muuton yhteydessä?

Juho Takkunen/Yle: - Opetushallituksen asiantuntijoilla ei valitettavasti ole tästä tietoa, mutta brexit vaikuttaa hyvin todennäköisesti myös työvoiman liikkuvuuteen. Asiaa kannattaa seurata kevään mittaan esimerkiksi Britannian maahanmuuttoviranomaisten tiedotuksen kautta. Lisätietoa löytyy esimerkiksi brittiviranomaisten sivustolta (siirryt toiseen palveluun), jossa käsitellään työskentelyä Britanniassa.

11. Miten Brexit vaikuttaa Erasmus+ -hankkeisiin. Kyseessä opettajan Erasmus+ KA1-apuraha. Apuraha on myönnetty vuonna 2018 ja tämä vuosi on sen viimeinen käyttövuosi. Silloin, kun haimme apurahaa, sanottiin, että Erasmus+ -hankkeet toteutuvat 2020 asti Brexitistä huolimatta. Tammikuussa 2019 annettiin toisenlaista infoa, että toteutuvat maaliskuun loppuun ja sen jälkeen ei tiedä, miten käy. Mikä on tilanne sopimuksellisen Brexitin ja sopimuksettoman Brexitin suhteen?

Samuli Repo ja Mikko Nupponen: - Muuttunut tieto johtuu brexitin jatkuvasta epäselvästä tilanteesta. Tilanne on muuttunut paljon vuoden 2018 jälkeen. Mikäli tulee sopimuksellinen brexit, Britannian osallistuminen Erasmus+ -ohjelmiin jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Jos taas 29. maaliskuuta Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, viimeistään 29.3. alkaneet vaihdot voidaan toteuttaa normaalisti Erasmus+-ohjelman rahoituksella. Sen jälkeen alkavia vaihtoja ei tämän hetken tietojen mukaan voitaisi rahoittaa Erasmus+ -ohjelmasta.