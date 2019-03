Syötkö turhia tai yhteensopimattomia lääkkeitä? Tee lista kaikista käyttämistäsi lääkevalmisteista, ja ota se mukaan lääkäriin sekä apteekkiin

Merkitse lompakossa tai käsilaukussa mukana kulkevaan lääkityslistaan reseptilääkkeiden lisäksi käyttämäsi itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Näin lääkärissä ja apteekissa huomataan, jos niillä on haitallisia yhteisvaikutuksia.

Merkitse lompakossa tai käsilaukussa mukana kulkevaan lääkityslistaan reseptilääkkeiden lisäksi käyttämäsi itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Näin lääkärissä ja apteekissa huomataan, jos niillä on haitallisia yhteisvaikutuksia. Derrick Frilund / Yle

Pidä lääkityslista muutenkin mukanasi. Näin hoitohenkilöstöllä on ajantasainen tieto lääkityksestäsi, jos joudut onnettomuuteen tai saat sairauskohtauksen.

Kun menet lääkäriin, muistatko aina kertoa käyttämästäsi lääkityksestä? Muistatko edes, mitä kaikkia lääkkeitä käytät?

Tässä auttaa, kun teet listan paitsi käyttämistäsi reseptilääkkeistä myös itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä ja saamistasi rokotteista.

Harvalla sellainen kuitenkaan on. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toissa vuonna tekemän kyselytutkimuksen mukaan vain joka viidennellä suomalaisella on ajan tasalla oleva lista käyttämistään lääkkeistä. Pitkäaikaissairailla sellainen on joka kolmannella.

Pidä listaa lääkkeistäsi aina mukana

Mukana oleva lääkityslista auttaa hätätilanteessa hoitohenkilökuntaa. Jos joudut onnettomuuteen tai saat sairauskohtauksen, et ehkä itse pysty kertomaan lääkityksestäsi. Listasta sairaalassa nähdään, mitä lääkkeitä käytät.

Lääkityslistasta on hyötyä myös aina käydessäsi lääkärillä. Kun olet kirjannut ylös kaikki käyttämäsi lääkevalmisteet, niin lääkäri saa heti kokonaiskuvan lääkityksestäsi. Hänen on helpompi karsia päällekkäiset tai muuten turhat lääkkeet ja arvioida uusien lääkkeiden tarve.

Lista helpottaa asiointia apteekissakin. Tieto käyttämästäsi itsehoitolääkkeestä tai luontaistuotteesta voi olla oleellinen, jos se esimerkiksi ei sovi yhteen jonkun reseptilääkkeen kanssa.

Sähköisistä tietojärjestelmistä ei löydy kaikkea tietoa lääkityksestäsi

Itse tehty lääkityslista on tärkeä, koska ajantasaista tietoa kaikista käyttämistäsi lääkkeistä ei todennäköisesti löydy sähköisistä tietojärjestelmistä.

Esimerkiksi omakanta.fi (siirryt toiseen palveluun) -palvelusta löytyvät kyllä sinulle määrätyt reseptilääkkeet, mutta ei tietoa, mitä niistä juuri nyt säännöllisesti käytät. Reseptejä voi olla lääkkeistä, joita et enää syö. Lääkäri on voinut myös muuttaa lääkkeen annostusta reseptin voimassaolon aikana.

Tietojärjestelmistä ei myöskään löydy merkintöjä käyttämistäsi itsehoitolääkkeistä tai ravintolisistä, vaikka niillä voi olla yhteis- tai haittavaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa.

Vain sinä itse tiedät kaikki käyttämäsi lääkkeet, ja jo oman turvallisuuden takia kannattaa huolehtia, että lääketietosi ovat aina ajan tasalla.

Tee oma lääkityslista

Lääkityslistan voi kirjoittaa vaikka käsin paperille. Sähköinen lista voidaan tulostaa sinulle apteekin, terveyskeskuksen tai sairaalan tietojärjestelmästä.

Voit myös itse ylläpitää sähköistä listaa, esimerkiksi lääkkeeni.fi (siirryt toiseen palveluun) -sovelluksessa tai lääkekortti.fi (siirryt toiseen palveluun) -verkkopalvelussa.

Omakanta.fi -palvelusta voit tulostaa yhteenvedon resepteistäsi. Muista lisätä tähän listaan käyttämäsi itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet.

Myös osoitteesta lääkehoidonpäivä.fi (siirryt toiseen palveluun) löytyy lääkityslistapohja, jonka voit täyttää ja tulostaa.

Muista päivittää listasi ajan tasalle

Lääkityslistassa on hyvä olla lääkevalmisteen nimen lisäksi sen voimakkuus, annostus ja käyttötarkoitus.

Jotta lääkityslistasta on hyötyä, muista pitää se ajan tasalla. Päivitä listaa aina, kun lääkitystäsi tai sen annostusta muutetaan.

Jos huolehdit esimerkiksi lapsesi tai iäkkäiden vanhempiesi lääkityksestä, niin tee myös heille omat lääkityslistat.

Tulossa lääkitystiedot kokoava valtakunnalinen lääkityslista

Toistaiseksi itse ylläpitämäsi ja mukana pitämäsi lääkityslista on ollut ainoa tapa varmistaa, että kaikki tiedot lääkityksestäsi ovat hoitohenkilöstön käytössä. Lähivuosina tilanne kuitenkin muuttuu.

Jatkossa potilastieto- ja apteekkijärjestelmät tallentavat reseptitiedot keskitetysti Reseptikeskukseen. Näin vältetään lääkitystietojen kirjaaminen useaan eri järjestelmään.

Lähes reaaliaikaisesti päivittyvää valtakunnallista lääkityslistaa voivat tarkastella Omakanta -palvelusta sekä kaikki potilaan hoitoon osallistuvat että potilas itse.

Tarkoituksena on, että myös potilas pääsisi lisäämään lääkityslistaan tietoja esimerkiksi käyttämistään itsehoitolääkkeistä ja ravintolisistä.

Uudistusta valmistelevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Kela.