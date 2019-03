Verkko kaatui ylioppilaskirjoituksissa, osa kokelaista joutui istumaan yli kaksi tuntia hiljaa paikoillaan – sähköisessä kokeessa ongelmia monissa lukioissa

Äidinkielen lukutaidon kokeen alku myöhästyi pahoin kahdessa lukiossa palvelinten ylikuormituksen vuoksi. Myös muissa lukioissa on ollut kuormitusongelmia.

Tänään alkaneissa ylioppilaskirjoituksissa on ilmennyt teknisiä ongelmia eri puolilla maata. Kahdessa lukiossa äidinkielen lukutaidon kokeen tekeminen viivästyi yli kahdella tunnilla teknisten ongelmien takia. Ongelmat koskivat yhteensä noin 270 kokelasta.

Muutamissa lukioissa on lisäksi ilmennyt ongelmia koetilan palvelimien kuormituksen kanssa. Ylioppilastutkintolauta ei kerro lukioiden nimiä, mutta Ylen tietojen mukaan kokeen alku viivästyi ainakin Kouvolan yhteislyseossa. Lisäksi ongelmia on ollut Helsingin lukioissa.

Kouvolassa kokelaat joutuivat istumaan hiljaa yli 2 tuntia, koska koe oli jo ehtinyt alkaa. Ongelmat havaittiin noin kello 9.10, kun yksikään liikuntahallissa äidinkielen lukutaidon koetta suorittaneesta 130 oppilaasta ei päässyt nettiin.

– Epäilimme, että kyseessä on palvelinongelma. Hankimme jokin aika sitten uudet palvelimet ja todennäköisesti ongelma liittyi jotenkin niihin, kertoo yhteislyseon rehtori Tapio Karvonen.

Tauon aikana oppilaat odottivat paikallaan hiljaan kokeen jatkumista. Liikuntahallista ei saanut poistua kuin wc-tiloihin valvojan kanssa. Koe pääsi alkamaan kello 11.28.

Viive otetaan huomioon arvostelussa

Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan, että palvelinten ja verkon asetuksiin liittyneitä ongelmia on selvitetty yhdessä lukioiden ja kuntien it-tukipalvelujen kanssa. Palvelinten asetusten muuttamisen jälkeen kokeiden suorittamista pystyttiin jatkamaan.

– Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika, joten heidän koeaikansa on myöhästymisestä huolimatta yhtä pitkä kuin muiden kokelaiden, sanoo ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

Tähkän mukaan lautakunta arvioi ongelmasta kokelaille aiheutuneen ylimääräisen haitan lukion lähettämän raportin perusteella. Se otetaan sen tarpeen mukaan huomioon myös arvostelussa. Tähkä kertoo, että viivästyksiä tulee joka vuosi. Yleensä ne kestävät 15 minuutista kahteen tuntiin.

– Tämä on ehdottomasti pisimmästä päästä. Yli kahden tunnin viivästys on jo poikkeuksellinen ja lautakunta arvioi erikseen, millaista haittaa tilanteesta on aiheutunut keskittymiselle ja suoritukselle.

Katastrofiharjoitus

Tähkä sanoo, että häiriötilanteisiin on valmistauduttu lukioissa hyvin. Lautakunta on julkaissut ns. katastrofiharjoituksen, jossa harjoitellaan 15 tyypillistä ongelmatilannetta yksitttäisen koneen hajoamisesta verkkohäiriöihin.

Lisäksi lukioissa tehdään ennen kokeita kuormitustesti, jotta palvelinten ja verkon toimivuutta voi testata etukäteen. Testi oli tehty myös Kouvolassa. Silloin ongelmia ei ilmennyt.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkoivat tiistaina suomen ja ruotsin äidinkielen lukutaidon kokeilla sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeilla. Tiistain kokeisiin on ilmoittautunut yhteensä 29 739 kokelasta, mikä on suurin tähän mennessä digitaalisesti järjestetty tutkintopäivä.

Kirjoitukset järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä.