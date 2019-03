Hyväksyykö Britannia EU-erosopimuksen? Yle seuraa päivän tapahtumia hetki hetkeltä

Britanniassa on alkamassa ratkaisevien äänestysten sarja EU-erosopimuksesta. Parlamentin alahuoneen on määrä äänestää pääministeri Theresa Mayn neuvottelemasta erosopimuksesta klo 21 Suomen-aikaa.

Parlamentti käsittelee erosopimusta iltapäivän istunnossaan. Pääministeri May on brittiviestimien mukaan lähtenyt virka-asunnoltaan ja on matkalla parlamenttiin, jossa hänen on määrä pitää avauspuheenvuoro.

Tiistaisesta äänestyksestä alkaa Britannian kohtalonviikko. Jos parlamentti kaataa Brexit-sopimuksen illan äänestyksessä, kansanedustajat äänestävät keskiviikkona, eroaako Britannia ilman erosopimusta maaliskuun lopussa.

Mikäli kansanedustajat eivät hyväksy myöskään eroa ilman sopimusta, äänestää parlamentti torstaina siitä, pyytääkö May EU:lta jatkoaikaa Britannian EU-erolle.

