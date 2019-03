Kokkiopiskelijat revitään töihin koulunpenkiltä – koulun ohessa työskennellyt Lauri Siivonen: ”Haluan tehdä muuta kuin makaronilaatikkoa”

Kokkien paikkoja on avoinna Helsingissä yli 120 ja Turussakin 40.

TurkuLauri Siivonen laittaa tottunein ja reippain ottein jauhelihapihvin pannulle paistumaan ravintola Woolshedin keittiössä Turun keskustassa. Burgeri syntyy nopeasti, sillä asiakas odottaa.

Siivonen on jo tottunut talon tavoille, sillä työharjoittelun jälkeen hän sai jatkaa töitä viime keväänä. Hommia on riittänyt melkein vuoden verran. Kokkiopiskelija on käynyt samalla koulussakin, mutta opinnot ovat loppusuoralla. Siivonen valmistuu kokiksi keväällä.

– Olin aluksi šokissa, kun työtavat olivat niin erilaisia kuin koulussa. Nyt kiireeseen on jo tottunut ja itseluottamus nousee, kertoo Lauri Siivonen.

Tällä kertaa Siivonen saa kokata opettajalleen, sillä keittiömestari ja lehtori** Jouni Vyyryläinen** Turun ammatti-instituutista odottaa hampurilaista pöydässä.

Kokin paikkoja 11.3.2019: Turussa avoinna noin 40 paikkaa. Porissa ja Raumalla noin 20 paikkaa. Helsingissä haettiin noin 140:tä kokkia. Lähde: TE-palvelut

Nuoria ei kouluteta turhaan

Lehtori Jouni Vyyryläinen tutkii yhdessä Lauri Siivosen kanssa avokadoburgerin onnistumista. Opettaja on tyytyväinen.

Turun ammatti-instituutin kokin perustutkinnon linjalla on muitakin, jotka on revitty työelämään opiskelujen ohessa. Vyyryläinen kertoo, että suurin osa 60:stä keväällä valmistuvasta kokista siirtyy heti työelämään. Kokit voivat työskennellä myös henkilöstöravintoloissa ja suurtalouskokkeina.

– Olen tyytyväinen, ettei nuoria kouluteta turhaan. Työpaikalla opitaan määrättyjä asioita ja toisia asioita opitaan koulussa. Koulu ei ole ainoa oppimispaikka, vaan oppimista voi todellakin tapahtua työelämässä ja monessa muussakin paikassa, pohtii Vyyryläinen.

Lehtori Jouni Vyyryläinen on tyytyväinen Lauri Siivosen tekemään annokseen. Minna Rosvall / Yle

Lehtori Vyyryläinen kertoo, että opiskelijat valmistuvat, kun heillä on tarpeeksi valmiuksia kasassa. Myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen arvo tunnustetaan ja jokaista opiskelijaa ohjataan yksilöllisesti.

Opettajaa harmittaa kuitenkin se, että kokkipula ei näy hakijamäärissä. Yhteishaussa kokkiopintojen suosio on ollut laskusuunnassa viime vuodet. Ennakkotiedot kevään 2019 yhteishausta tosin kertovat, että hakijoita on enemmän kuin vuonna 2018.

Vyyryläinen pohtii, että nuoret saattavat pitää työtä liian raskaana. Kovin televisiokokkibuumikin on jo hiipumassa.

– Meillä on nykyään käytössä jatkuva haku. Puolet alamme opiskelijoista hakee muun kuin yhteishaun kautta opetukseen, iloitsee Vyyryläinen.

Hampurilaisannos, jossa sämpylä on jätetty avoimeksi. Minna Rosvall / Yle

Ruuanlaitossa saa ilmaista itseään

Lauri Siivonen on 21-vuotias ja aikoo viihtyä kokin ammatissa ainakin jonkin aikaa mutta ei ehkä eläkeikään saakka. Hän kertoo innostuneensa työn luovuudesta. Unelmana on tulla tunnetuksi kokiksi mutta ei välttämättä televisiokokiksi.

– Tunnetuksi tuleminen motivoi. On mahdollista, että perustan oman ravintolan. Se olisi rento, mutta annokset olisivat fine diningia. Haluan tehdä muuta kuin makaronilaatikkoa, pohtii Siivonen.

Jotkut pitävät ravintolatyötä raskaana. Tämä saattaa pelottaa nuoria. Siivonen myöntää, että raskaitakin töitä keittiössä tehdään.

– Kokki työskentelee seisten pitkän päivän. Välillä kannetaan raskaita laatikoita. Ehkä jotkut pelkäävät, että palkka ei ole raskaan työn arvoinen, pohtii Siivonen.

Siivonen kannustaa hakeutumaan alalle, jos on luova ja haluaa ilmaista itseään. Lehtori Jouni Vyyryläinen korostaa myös kärsivällistä asennetta.

– Kaikkea ei saada hetkessä valmiiksi. Hurtilla huumorilla selvitään kiireisistä ja haastavista päivistä, neuvoo Vyyryläinen.

Ravintoloitsija Simo Hallikainen koki kokkipulan vuodenvaihteessa. Uusi ravintola avautui, mutta kaksi kokkia aloitti työnsä vasta sen jälkeen. Minna Rosvall / Yle

Opiskelijoista hyviä kokemuksia

Turun ammatti-instituutin kokkiopiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa tavallisesti itse. Lehtori Jouni Vyyryläinen kertoo, että se opettaa rohkaistumaan myös vakituisen työn hakemisessa myöhemmin.

Ravintola Woolshedin ravintolapäällikkö Nadja Nikko on tyytyväinen opiskelijoihin.

– Olemme olleet niin tyytyväisiä, että olemme palkanneet noin viisi henkilöä koulun kautta, kertoo Nikko.

Myös ravintoloitsija ja keittiömestari Simo Hallikainen kertoo olevansa tyytyväinen harjoittelun kautta ravintoloihin tuleviin opiskelijoihin.

– Meillä on ollut uudessa ravintolassamme vasta yksi harjoittelija ja kyllä me hänet heti palkkasimme, kertoo Hallikainen.

Kokkipula on tuttu Hallikaiselle, joka toimii sekä ravintola Hüggessä että ravintola Nooassa Turussa. Parhaillaan näihin kahteen ravintolaan haetaan kymmentä työntekijää.

– Hüggessä meni vähän tiukille henkilökunnan saanti. Kaksi kokkia aloitti vasta avaamisen jälkeen. Turku on kesäkaupunki. Meillä on isot terassit. Keittiöhenkilökunnan lukumäärä tuplaantuu kesäisin. Tämä selittää kokkipulaa osaltaan, kertoo Hallikainen.

