Eduskuntaryhmien puheenjohtajat: Uutta hallitusta ei tule ennen vaaleja, toimitusministeristö jatkaa

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat sopineet, että nykyinen hallitus jatkaa vaaleihin asti toimitusministeristönä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi, että päätös oli yksimielinen, mutta yksi puolue ei ole sen takana: Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liike.

Kaikkonenkutsui tiistaina kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja eduskunnan pääsihteerin koolle pohtimaan hallituksen muodostamista.

Käytännössä uutta hallitusta ei kuitenkaan muodostaminen oli kuitenkin vain teoria, koska vaaleihin on niin vähän aikaa. Eduskuntavaalit pidetään huhtikuun puolessa välissä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jätti perjantaina eronpyynnön presidentti Sauli Niinistölle. Tasavallan presidentti pyysi, että nykyinen hallitus jatkaisi vaaleihin asti toimitusministeristönä. Toimitusministeristö hoitaa vain juoksevat asiat, ei tee enää poliittisia linjauksia.

Suomessa pääministeri on yleensä pyytänyt eroa vasta vaalien jälkeen. Toimitusministeristö on jatkanut siihen saakka, kun uusi hallitus on nimetty.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi että järjestely sopii demareille, mutta vain sillä ehdolla, että toimitusministeristö ei tee merkittäviä poliittisia päätöksiä tai virkanimistyksiä

– Näihin kuuluu esimerkiksi puolustusvoimain komentajan nimitys, Lindtman sanoi ennen kokousta.

Oikeuskansleri ilmoitti tiistaina, että puolustusvoimain komantajan nimitys siirtyy. Nykyinen komantaja Jarmo Lindberg jää eläkkeelle elokuun alussa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri (ps.). muistutti, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hallitus eroaa nykyisen perustuslain aikana kesken kauden.

– Tuleeko tästä jatkossa maan tapa, kun vaalimenestys alkaa näyttää heikolta, pääministeri ilmoittaa erovansa, Meri sanoo.

Meren toive oli, että toimitusministeriöön valittaisiin ministerit eduskunnan voimasuhteiden mukaan kaikista puolueista.

Perussuomalaisten kansannedustaja Toimi Kankaanniemi on väläyttänyt ehdotusta, että kymmenen kansanedustajaa voisi pyytää perustuslakivaliokuntaa tutkimaan pääministerin toimien laillisuuden.

Tätä hanketta ei ainakaan toistaiseksi olla edistämässä.