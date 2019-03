”Mitä mieltä olet someraivosta, jonka olet aiheuttanut?" – Toimittajan kysymys pudotti vastakruunatun Miss Suomen maan pinnalle

Alina Voronkova, Sara Chafak ja Lola Odusoga tietävät, mitä rasismi on. He tekevät kaikki työtä ehkäistäkseen sitä.

"Voiko venakko voittaa missikisat? Pitäiskö ton mennä mieluummin Miss Venäjä -kilpailuun? Turhake.”

Pertunmaalla kasvanut Alina Voronkova, hallitseva Miss Suomi 2018, muistaa viime syksyiset tapahtumat elävästi.

Tärisevät jalat, onnen kyyneleet, hetken, jolloin Miss Suomen kruunu laskettiin hänen hiuksilleen. Ylpeät vanhemmat katsomossa, poikaystävä seuraamassa lähetystä reaaliajassa toisella puolella maailmaa. Kunniakierroksen, onnittelut, lyhyet yöunet ja lukuisat kannustavat viestit puhelimessa.

Sitten tuli aamu.

– Ensimmäinen toimittaja, joka soitti, aloitti kysymällä: Mitä mieltä olet someraivosta, jonka olet aiheuttanut? Voronkova kertoo puoli vuotta myöhemmin Yle Perjantain haastattelussa.

Hallitseva Miss Suomi 2018 Alina Voronkova on myös Mikkelin Neito 2015, Pitsiprinsessa 2016 ja Miss MP (Moottoripyörä) 2017. Lisäksi Alina on humanististen tieteiden kandidaatti vuosimallia 2018. Alina Voronkovan albumi

”Mamu voitti, neekeri on meillä missi. Onpa ruma. Ihan kotkan näköinen.”

Kun Helsingissä syntynyt Sara Chafak kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2012 hän tunsi aluksi rauhan laskeutuvan ylleen. Hän oli päättänyt jo nelivuotiaana katsoessaan missikisoja isoäitinsä kanssa, että Miss Suomen kruunu lasketaan hänen hiuksilleen jonakin päivänä.

Nyt lupaus edesmenneelle, rakkaalle isoäidille oli täytetty.

Kohu alkoi saman tien.

– Kyllähän se tuntuu oudolta, kun joku tulee sanomaan, ettet voi olla Miss Suomi vaikka olet syntynyt Suomessa, olet tavoiltasi suomalainen ja puhut kuin suomalainen, Chafak pohtii Perjantai-dokkarissa Kuka saa olla kaunis?

Sara Chafak voitti Miss Suomi –kilpailun vuonna 2012. Edellisenä vuonna hänet kruunattiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi Miss Helsinki -kilpailussa. Koulutukseltaan hän on kokki. Sara Chafakin kotialbumi

"Palatkaa takaisin sinne, mistä tulittekin! Teitä on täällä ihan tarpeeksi.”

Turkulainen Lola Odusoga kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1996. Silloin ei ollut sosiaalista mediaa. Mutta posti kantoi kotiin nekin kirjeet, joissa luki vain Lola Odusoga, Miss Suomi.

Ja kirjeitä tuli, paljon.

– Niissä sanottiin, että olen väärän värinen, enkä missään nimessä voi edustaa Suomea. Monissa oli lehdestä leikattuja juttuja minusta, joihin oli vedetty hakaristi päälle ja kuvia minusta ja isästäni, joihin oli kirjoitettu ”apina ja gorilla kävelivät torilla”, Odusoga muistelee.

Hymy-lehti otsikoi, että “Suomen virallinen musta” Lola Odusoga vastaa katsojien kysymyksiin muun muassa siitä, voiko tummaihoinen ruskettua tai saada mustelmia.

– Näin jälkeenpäin kun katsoo, niin kauhistelee, että ei ole todellista, hän sanoo.

– Siihen aikaan oli suostuttava vähän kaikkeen, eikä minulle ollut vielä kehittynyt tarvittavaa vahvuutta laittaa vastaan tällaisen jutun suhteen. Toinen asia on, miten juttua tekovaiheessa käytiin läpi ja minkälaisena se päätyi lehteen.

Lola Odusoga kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1996. Samana vuonna hän sijoittui kolmanneksi Miss Universum –kilpailussa ja seuraavana vuonna hänet valittiin Miss Skandinaviaksi. Lola Odusogan albumi

”Neekeri. Painu helvettiin. Mene kotimaahasi.”

Alina Voronkova, Sara Chafak ja Lola Odusoga ovat kaikki syntyneet ja kasvaneet Suomessa. Alinan äiti on inkerinsuomalainen ja isä venäläinen, Saran äiti on suomalainen ja isä Marokosta. Lolan äiti on suomalainen, ja hänellä on nigerialainen isä.

Missikolmikkoa yhdistävät kiusaamiskokemukset pienestä pitäen: poissulkemista, haukkumista, nimittelyä päiväkodissa, turuilla ja toreilla, bussissa ja metrossa ja nykyään myös sosiaalisessa mediassa.

– Kun 18-vuotiaana Miss Suomena jouduin tekemisiin rasismin kanssa päivittäin, ajattelin, että asenteet muuttuvat, kun teen työni hyvin. Ja asenteet muuttuivat – kunnes joitakin vuosia sitten kaikki kääntyi taas päälaelleen ja tuntui, että palattiin siihen 1990-luvun loppuun, Lola Odusoga miettii.

– Rasismi on edelleen läsnä, mutta se on erilaista. Vuonna 1996 pelättiin tuntematonta. Tänä päivänä yleistetään, että kaikki, jotka ovat jostakin muualta, ovat yhtä huonoja kuin jotkut kärkipään ikävät esimerkit, hän kuvailee.

Alina Voronkova kertoo todistelleensa kouluajoista asti, että ei ole Venäjän vaan Suomen kansalainen.

– Että suomi on äidinkieleni, pitäkää minua suomalaisena, Voronkova kertoo.

– Tuntui pahalta joutua selittelemään sitä niin usein, sillä loppujen lopuksi kenenkään ei pitäisi joutua selittämään yhtään mitään. Jos kertoo tarinansa, ja vastapuoli ei siitä huolimatta muuta näkemystään sinusta, se ei muuta sinun elämääsi millään tavalla, hän puuskahtaa turhautuneena.

Enää Alina Voronkova ei suostu menettämään yöuniaan kiusaamisen vuoksi. Miss Suomi -kilpailu/Finnartist Oy

”Idiootti. Ruma. Tyhmä. Gold digger. Eikö tavallinen suomalainen nainen riitä enää mihinkään?”

Missikolmikkoa yhdistää sekin, että he ovat kasvattaneet itselleen paksun nahan. Kukin heistä kokee rasismin ja kiusaamisen tehneen heistä vahvoja ihmisiä.

– Kyllä kaikki se rasismi, haukkuminen ja kiusaaminen ovat vaikuttaneet siihen, minkälainen tänä päivänä olen. Minulla on niin paksu kuori, että minua on vaikeaa loukata millään tavalla, Lola Odusoga sanoo.

Myös Alina Voronkova puhuu kuoresta.

– Se on ollut selviytymiskeinoni nuoruudesta saakka. Että tämä on minun tilani, ja kun menen sen toiselle puolelle, pitää olla todella vahva. Jos vaikka juontokeikalla joku yleisöstä huutaa jotakin ilkeää, en jää edes miettimään sitä. Toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, hän kuvailee.

Sara Chafakilla on yli 120 000 seuraaja Instagramissa. Hän ei halua uhrata minuuttiakaan elämästään negatiivisille ihmisille ja deletoi ikävät kommentit saman tien. Miss Suomi -kilpailu/Finnartist Oy

Sara Chafak kertoo kasvaneensa rasismiin.

– Siksi toleranssi on aika korkealla. Jos joku sanoo minulle vaikka v… ruma neekeri, niin vastaan, että moi sullekin, nimeni on Sara. Eivät ne sanat vaikuta minuun millään tavalla. Mene sinne kotimaahan – minne? Minähän olen täällä jo, hän naurahtaa.

Lola Odusogasta on julkaistu kirja nimeltä Lola: Kahdet kasvot.

– On ikuisesti oltava kahdet kasvot. Omat, jotka pidät vain ja ainoastaan itselläsi ja lähipiirilläsi, ja sitten ne toiset, jotka ovat julkisuudelle. Niitä ei saa sekoittaa, Lola painottaa.

– Toki rasismi tuntuu edelleen pahalta. Jos vaikka joku käyttää sanaa neekeri, vaikka ei tarkoittaisi sillä yhtään mitään. Keskustelu pysähtyy siihen, ja alan miettiä, mikä sen ihmisen agenda on, hän sanoo.

Lola Odusoga kävi puhumassa myös vuoden 2018 Miss Suomi -finalisteille itsetunnosta ja siitäkin, ettei saa antaa minkäänlaisen palautteen muuttaa itseään. Miss Suomi -kilpailu/Finnartist Oy

”Taas meillä on ulkomaalainen voittaja! Ryssä. Venakko. Neekeri. Huora.”

Alina Voronkova, Sara Chafak ja Lola Odusoga tekevät kaikki tahoillaan rasismin vastaista työtä.

Alina Voronkova kiertää kouluissa puhumassa kiusaamisesta.

– Tärkeintä on kunnioitus. Kouluissa pitäisi olla oppitunti, jossa puhutaan kunnioittamisesta ja tuodaan esiin kiusaamisen varjopuolia. Että miltä sinusta tuntuisi, jos joutuisit kokemaan tuollaista? Silloin lapset oppisivat ajattelemaan asioita eri tavalla, Voronkova sanoo.

Sara Chafak on keulakuvana Someturvassa (siirryt toiseen palveluun), joka tarjoaa ilmaista oikeusapua sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen, häirintään ja uhkailuun.

– Siinä vaiheessa, kun rasismi yltää kunnianloukkauksen tai uhkauksen tasolle, pitäisi viimeistään olla yhteydessä joko Someturvaan tai poliisiin. Minulla raja menee siinä, jos joku alkaa uhkailemaan ja koen oloni turvattomaksi, Sara pohtii.

Lola Odusoga hädin tuskin muistaa, kuinka monessa projektissa hän on vuosien saatossa ollut tekemässä rasismin vastaista työtä. Yhtä isoimmista, Marko Ahtisaaren vetämää rasismin vastaista kampanjaa, seurasi kutsu Linnan juhliin vuonna 1998.

Tuorein kampanja, jolle Lola on antanut kasvonsa, on lastenoikeusjärjestö Planin tyttöjen ja naisten oikeuksia tukeva #eihymyilytä (siirryt toiseen palveluun), joka lanseerattiin maaliskuussa Naisten päivänä.

Hän auttaa myös henkilökohtaisella tasolla, mm. keskustelemalla ja antamalla selviytymiskeinoja sosiaalisessa mediassa nuorten tai heidän vanhempiensa kanssa.

– Paras keino torjua rasismia on kiinnittää huomiota siihen, Lola summaa.

Sitaattinostot ovat Voronkovan, Odusogan ja Chafakin saamia viestejä.

