Juniorit pitävät moottoriurheilun elossa – eskari-ikäinen Ella Pukkila odottaa jo malttamattomana pyörän selkään pääsyä

Tästä on kyse Suomen Moottoriliitossa on noin parikymmentä kesä- ja talvilajia moottorikelkkailusta motocrossiin

Suomessa on noin 2400 alle 15-vuotiasta nuorta, jotka harrastavat Moottoriliiton alla olevia lajeja

Moni paikallinen moottorikerho panostaa junioritoimintaan, koska se pitää lajin elinvoimaisena

Drag racing on autoilla, dragstereilla tai moottoripyörillä ajettava kiihdytyskilpailu

Esimerkiksi kiihdytysajamisen voi aloittaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 8 vuotta

6-vuotias Ella Pukkila kaasuttelee omalla junior bikellään kotinsa tallissa Vaasan Asevelikylässä. Eskaria käyvä Ella hihkaisee olevansa innoissaan tulevasta harrastuksestaan, mutta vielä pari vuotta pitäisi jaksaa odottaa. Hän virnuilee kuitenkin odottaneensa jo 3-vuotiaasta asti tulevaa syksyä. Silloin hän saa aloittaa kevyen harjoittelun omalla punaisella mopollaan.

Suomen Moottoriliitto ry:n alla olevissa kerhoissa eri lajeja harrastaa tällä hetkellä noin 2400 alle 15-vuotiasta. Viime vuonna junioreiden kilpalisenssien määrä kasvoi noin kymmenellä prosentilla, ja moottoriurheilussa kilpailee lähes 600 lasta ja nuorta.

6-vuotias Ella Pukkila seuraa Saija Lehtisen ja Tiia Harsusen jalanjälkiä moottoripyörien kiihdytysajoissa. Mirva Ekman / Yle

Ella Pukkila alkaa harrastamaan sisarustensa jalanjäljissä moottoripyörien kiihdytysajoja. Suosituin laji junioreiden näkökulmasta on motocross, mutta drag racing vetää myös nuoria puoleensa, niin autojen kuin moottoripyörien kiihdytysajoissa. Ajamisen saa aloittaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta.

Juniorit pitävät lajeja hengissä

Monet moottorikerhot panostavat yhä enemmän nimenomaan junioreihin. Heissä piileekin tulevaisuus – ilman uusia kuskeja moottoriurheilulajit ovat vaarassa näivettyä.

Vaasalainen Sunrise Cruisers on lisännyt junioritoimintaansa vuosien aikana. Yhdistyksellä on nykyisin käytössä esimerkiksi kalustoa, jolla lajista kiinnostuneet lapset ja nuoret pääsevät testaamaan eri välineitä ennen ostopäätösten tekemistä.

6-vuotias Ella Pukkila kiillottaa tulevaa kiihdytyspyöräänsä kotitallissa. Mirva Ekman / Yle

Yhdistyksen junior teamin vetäjä Juha Lehtinen pitää junioreiden lukumäärää tällä hetkellä alalla melko hyvänä. Ongelma on kuitenkin harjoituspaikoissa – tai siinä, ettei niitä juurikaan ole.

– Meillä ei ole esimerkiksi Vaasassa tällä hetkellä paikkaa, missä harjoitella. Kartingilla ja motocrossilla niitä taitaa olla jonkin verran, mutta meillä ei yhtään, Lehtinen huokaisee.

Koko perheen yhteinen juttu

Toisinaan harrastus vie koko perheen mennessään. Näin on käynyt nimenomaan Juha Lehtisen ja Sari Harsusen uusioperheessä, jossa lähes kaikki lapset ovat tekemisissä tavalla tai toisella joko itse kiihdytysajojen tai muuten lajiin liittyvien asioiden kanssa.

Moottoripyörien kiihdytysajot ovat perheelle jo enemmänkin elämäntapa kuin pelkästään harrastus.

Sari Harsunen ja Juha Lehtinen omassa kotitallissaan. Mirva Ekman / Yle

Junioriluokissa vuosia ajaneet Saija Lehtinen, 19, ja Tiia Harsunen, 18, kiillottavat omia pyöriään tallissa. Lehtinen kokeili 13-vuotiaana isänsä kehotuksesta Sunrise Cruisersin testipyörää ja halusi oman samantien. Tiia Harsunen ajoi puolestaan ensin 10-vuotiaana dragsteria, mutta vaihtoi kaksipyöräiseen lähinnä kustannussyistä – autot maksavat paljon, joten hänelle hommattiin pyörä. Sitä on kuitenkin helpompi kuljettaa, Harsunen lisää.

Nuoret naiset ovat kiertäneet junnuluokissa esimerkiksi West Coast Cupia, joka on niin sanottu matalamman kynnyksen kilpasarja. Tiia Harsunen voitti Cupin vuonna 2018 ja hän on osallistunut kolmen vuoden aikana useampiin SM- ja EM-kisoihin.

Saija Lehtinen (vas.) ja Tiia Harsunen pyörien päällä kotitallissa. Mirva Ekman / Yle

Saija Lehtinen on osallistunut myös ennen parin vuoden taukoa muutamaan SM-kisaan, yhteen EM-kilpailuun ja testipäivään.

He uskovat, että nuoria tarvitaan lisää lajin pariin ja kisaradoille.

– Tottakai on paljon hauskempaa nähdä junnuja siellä, kuin niitä vanhoja paappoja, jotka vetelee radalla. Ne on niitä vanhoja konkareita, eli kyllä meitä uusia tulokkaitakin tarvitaan. Pitäisi vaan saada lisää harjoituspaikkoja, Tiia Harsunen lataa.

Kerhoilla iso työmaa

Suomen Moottoriliitossa uskotaan junioritoiminnan kasvuun. Aika ajoin harrastajamäärien väheneminen huolestuttaa lajiliitossa, mutta liiton järjestövastaava Ville Salonen luottaa jäsenkerhojen panoksiin junioritoiminnassa.

– Kerhoja on pari sataa ja ne tekevät tärkeää työtä junioreiden toiminnan kehittämiseksi koko ajan, Salonen muistuttaa.

Juniorbike. Mirva Ekman / Yle

Hän korostaa kerhojen isoa työmaata lajin kehittämisessä muutenkin – harjoittelu ylipäänsä, radalla harrastaminen ja junioriryhmien valmentaminen ovat pääasiassa kerhojen vastuulla ja usein tätä työtä tehdään vapaaehtoisvoimin.

Nuorimmissa luokissa tavoitteet eivät ole useinkaan menestymisessä, vaan hauskanpidossa ja ajamisesta nauttimisessa.

Uusikin sukupolvi jo kasvamassa

Moottoriurheilulajeihin päädytään usein esimerkiksi vanhempien näyttämän esimerkin perässä. Ville Salosen mukaan se on tänä päivänä vielä yleisin reitti junioreille, mutta haluaa muistuttaa, että paikallisten kerhojen kautta voi lähteä mukaan ilman moottoriurheilutaustaakin.

Sunrise Cruisersin junior teamin vetäjä Juha Lehtinen kotitallissaan. Mirva Ekman / Yle

Vaasalainen Juha Lehtinen sanoo, ettei yhtäkään lapsista ole tarvinnut niin sanotusti pakottaa mukaan kiihdytyspyöräilyyn. Hän on perheeseen kuuluvista lapsista ja nuorista sekä heidän menestyksestään kilpakentillä myös ylpeä.

– Tämä antaa omanarvontunnetta lapsille ja juuri se, kun pyöriäkin saa itse ruuvata, niin he oppivat samalla käsillä tekemistä. Lapsista on ollut myös hienoa kertoa koulussa että on mopo, aika harva ekaluokkalainen voi kertoa että lähen tossa ajamaan viikonloppuna mopolla, Lehtinen hymyilee.

Harrastus ei ole katomassa ainakaan tästä uusioperheestä mihinkään. Tulevan sukupolven varalle on jo suunnitelmia.

– Meillä on kaksi lastenlasta, tyttöjä. Eiköhän me saada nekin käännytettyä. Ei mene kuin kuusi vuotta niin hekin pääsevät ajamaan, ei siihen mene kauaa, repeää Lehtinen nauruun.