Sähkötupakasta apu lopettamiseen? Kansainvälistä huomiota saanut tutkimus selvittää asiaa

Lapin keskussairaalan sähkösavuketutkimus sai heti alkajaisiksi kansainvälistä huomiota. Yhdysvaltalainen rahasto antoi hankkeeseen vuonna 2016 lähes 180 000 euron apurahan.

Aikaisemmin vastaava GRAND-apuraha (Global Research Awards for Nicotine Dependence) on myönnetty Pohjoismaihin vain kerran. Rahoitusta annetaan erityisesti nikotiiniriippuvuutta tutkiviin hankkeisiin.

Taustalla vaikuttivat Lapin keskussairaalassa tehdyt kaksi aikaisempaa tupakkatutkimusta.

– Apuraha on suosionosoitus ja arvostus siitä, että kaukana kasvukeskuksista, keskisuuressa sairaalassa, voidaan toteuttaa hyvää ja tuloksellista tutkimustyötä, Lapin keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri, Oulun yliopiston keuhkosairausopin dosentti Tuula Toljamo sanoo.

Tutkimushanke lähti käyntiin reilu vuosi sitten. Mukaan on tullut matkan varrella 500 vapaaehtoista tutkittavaa.

Tutkimukseen haettiin erityisesti ihmisiä, joilla on vahva nikotiini- ja tupakkariippuvuus. Tutkittavat ovat pääasiassa Lapista, mutta myös Oulusta on mukana joitakin osallistujia ja kauimmaisin on peräti Viitasaarelta asti.

– Haettiin pitkään tupakoineita keski-ikäisiä ihmisiä, joilla on halu lopettaa tupakointi. Osa saa käypä hoito -suosituksen mukaista tehokkainta tablettilääkitystä ja osa käyttää sähkötupakkaa. Lopussa katsotaan, mikä on sähkötupakan merkitys, kuinka moni hyötyy siitä yrittäessään lopettaa tupakoinnin, ylilääkäri Tuula Toljamo sanoo.

Salaperäinen sähkösavuke?

Sähkösavukkeiden vaikutusten tutkimus on lähtenyt kunnolla vauhtiin vasta 2010-luvun alkupuolella. Maailmalla julkaistujen tutkimusartikkelien määrä on kasvanut vuodesta 2012 huomattavasti. Silti tutkimusta on edelleen turhan vähän.

– Sähkötupakasta ei vielä tiedetä lääketieteessä riittävästi. Tiedetään, että siinä on haittansa, mutta mikä on haittojen merkitys, siitä on ristiriitaisia käsityksiä, keuhkosairauksien ylilääkäri Tuula Toljamo sanoo.

– Sähkötupakasta tiedetään joitakin harmeja, mutta täytyy aina muistaa, että monet asiat vaativat pitkän ajan ennen kuin terveysriskit toteutuvat sairauksina. Voi olla, että sähkötupakasta tulee myöhemmin esille murheita, joita ei vielä tiedetä.

Sähkötupakasta on hyvinkin erilaisia näkemyksiä eri maissa.

Manner-Euroopassa se nähdään hyvinkin negatiivisena ilmiönä, kun taas Britanniassa suhtautuminen on positiivisempaa. Siellä katsotaan, että sähkötupakka on joka tapauksessa vähemmän haitallinen kuin savukkeet savun lukuisten haitta-aineiden vuoksi.

Ainakin yksi on saanut jo hyötyä

Suurin osa niistä, jotka ovat joskus tupakoineet tai tupakoivat edelleen, tietävät, ettei lopettaminen ole laisinkaan helppoa.

Tutkimuksen osallistuva Ari-Pekka Teppo on kuitenkin jo onnistunut – ainakin suurimmaksi osaksi. Hän oli mukana jo Lapin keskussairaalan ensimmäisessä tutkimuksessa, mutta se ei auttanut tupakoinnin lopettamisessa.

Hänellä on takanaan 40 vuotta tupakoijana.

– Nyt on neljä kuukautta tupakoimatta eikä ole oikeastaan missään välissä ollut tarvetta lähteä tupakkia ostamaan eikä polttamaan, Ari-Pekka Teppo sanoo hymyillen.

– Sähkötupakka auttoi minua heti alkuun. Minulle tupakointi on enemmän tapa kuin tarve nikotiiniin. Tavan mukaan sitä meni aamulla tupakalle, kahvin jälkeen tupakalle, autoon kun istui, niin tupakkaa. Niistä pääsi pois sähkösavukkeen avulla, Teppo sanoo.

Tarkoitus on lopettaa myös sähkösavukkeen käyttö. Nikotiini on jo jäänyt taakse.

– Kokonaan. En käytä nikotiinivalmisteita, en tässä sähkösavukkeessakaan. Siinä on vain pelkkää makuainetta ja sitä perusainetta, mistä höyry tulee. Tässäkin on vain se tapa saada vetaista jotakin tupakan kaltaista.