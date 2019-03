Herätys: Brexit-sopimus murskattin, kuinka auttaa koululintsareita, käytettyjä autoja tuodaan huimasti Ruotsista, aurinkoa lähes koko maahan

Mayn brexit-sopimus kaatui taas

Britannian parlamentin alahuone äänestää tänään siitä, haluaako se jättää EU:n ilman sopimusta. Äänestys pidetään, koska parlamentti tyrmäsi illalla pääministeri Theresa Mayn erosopimuksen.

Jos parlamentti hylkää sopimuksettoman eron, torstaina äänestetään siitä, pyytääkö Britannia EU:lta lykkäystä brexitin toteuttamiseen.

Mayn sopimus on nyt kuollut ja kuopattu, mutta saattaa vielä nousta haudastaan, analysoi toimittaja Pasi Myöhänen. Britannian yritysmaailmalle sopimuksen kaatuminen oli pettymys.

Motivaationsa menettäneitä on joka koulussa

Melkein jokaisessa yläkoulussa on oppilaita, joiden poissaolot ovat ongelma. Aikuiset eivät läheskään aina tiedä, mistä ongelma oikeasti johtuu. Tapasimme yhdeksäsluokkalaisen pojan, jonka poissaolot karkasivat käsistä yläasteen aikana.

Käytettyjen autojen yksittäistuonti nousi huimasti

Käytettynä yksittäismaahantuotujen henkilöautojen määrä nousi viime vuonna 35 prosenttia edellisvuodesta. Samalla kirjattiin uusi ennätys: lähes 40 000 henkilöautoa tuotiin käytettynä. Kasvu tulee lähes pelkästään siitä, että autojen tuonti Ruotsista kaksinkertaistui vuoden aikana. Halutuimpia olivat 3–4 vuoden ikäiset autot ja halutuin automerkki oli Mercedes-Benz.

Poutaa ja pakkasta

Sää on poutainen ja aurinkoinen lähes koko maassa, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Iltapäivällä maan länsiosaan saapuu lumisadealue ja tuuli voimistuu. Päivällä mittari asettuu maan etelä- ja keskiosissa nollan ja viiden pakkasasteen välille. Pohjoisessa pakkasta on päivällä viidestä kymmeneen astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä.

