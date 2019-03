TUI ja Norwegian pyrkivät järjestämään korvaavaa kalustoa Boeing 737 MAX 8 -lentokoneiden tilalle

Finavian mukaan Suomen lentokentille Boeing 737 MAX 8-konetyypillä on operoinut kourallinen lentoyhtiöitä: Norwegianin, saksalaisen TUI:n, Flydubain ja Turkish Airlinesin lisäksi myös Icelandairilla on kyseistä konemallia laivastossaan. Vuoroja on ollut muuallekin kuin Helsinki-Vantaalle.

– On lennetty myös muun muassa Kittilään, sanoo Finavian markkinoinnista ja viestinnästä vastaava johtaja Katja Siberg.

Matkanjärjestäjistä muun muassa TUI selvittää parhaillaan, saadaako maassa pysyvien koneiden tilalle korvaavaa kalustoa.

Käytössä muun muassa Kanarian lennoilla

TUI:n Suomen viestintäpäällikkö Laura Aaltosen mukaan koko TUI-yhtiössä on 15 Boeing 737 MAX 8-lentokonetta, joista kaksi operoi Pohjoismaista.

– Suomesta maaliskuussa ainoastaan reiteillä Lanzarotelle, Gran Canarialle ja Teneriffalle käytetään tuota konetyyppiä, Aaltonen sanoo.

Norwegianilla tämäntyyppisiä koneita on hieman enemmän eli 18 kappaletta.

– Pyrimme rajoittamaan matkustajiin kohdistuvia vaikutuksia korvaavilla lennoilla, yhdistämällä lentoja ja varaamalla matkustajille lentoja muille lähdöille, Norwegian kertoo yhtiön lehdistöasioista Suomessa hoitavan Tarja Valde-Brown välittämässä tiedotteessa.

Yhtiö korostaa turvallisuuden olevan aina etusijalla.

– Ilmassa olevat 737 MAX 8 -koneet jatkavat joko määränpäähänsä tai palaavat kotikentälle, Norwegian vakuuttaa tiedotteessaan.

