Britannian yritysmaailma pettyi parlamentin äänestykseen: "Sirkukselle on saatava loppu"

Britanniassa yritysmaailma on ottanut pettyneenä vastaan uutiset siitä, että brittiparlamentti torjui pääministeri Theresa Mayn EU:n kanssa neuvotteleman brexit-sopimuksen tiistaina. Reaktioista kertoo muun muassa Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Maan teollisuusliiton CBI:n pääjohtaja Carolyn Fairbairn kirjoittaa Twitterissä, että liika on liikaa ja sirkukselle on saatava loppu. Britannian johtajien instituutin väliaikaisen johtajan Edwin Morganin mukaan poliitikot ovat jälleen kerran epäonnistuneet löytämään tien ulos umpikujasta. Hänen mukaansa politiikoista on tullut mestareita sanomaan, mitä he eivät halua, mutta kompromissihalua on vaikea nähdä.

Britannian kauppakamarin johtaja Adam Marshall pitää selvänä, etteivät hallitus ja monet yritykset ole valmiita hallitsemattomaan brexitiin. Hänen mielestään EU-eron ei saa antaa tapahtua 29. maaliskuuta.