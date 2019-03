Boeing-lentokiellolla vaikutusta enää kolmeen lentoon Helsinki-Vantaalla

Muun muassa Norwegianin lennot Helsingistä Tukholmaan ja Tukholmasta Helsinkiin on peruttu.

Suomessa Boeing 737 Max -konemallin lentokielto vaikuttaa keskiviikkona näillä näkymin enää kolmeen lentoon.

Norwegianin lennot Helsingistä Tukholmaan ja Tukholmasta Helsinkiin on peruttu, käy ilmi Finavian nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi myöhäisillan lento Gran Canarialta Helsinkiin on peruttu. Muut lennot on saatu korvattua muilla konetyypeillä.

Vielä tiistaina arvioitiin, että lentokielto vaikuttaa Helsinki-Vantaalla keskiviikkona kaikkiaan kahdeksaan lentoon.

Euroopan lentoturvallisuusviranomainen kielsi tiistaina lennot Boeing 737 Max -koneilla unionin alueella. Syynä ovat epäilyt koneen turvallisuudesta. Kone on joutunut äskettäin kahteen tuhoisaan onnettomuuteen.

Lue myös:

Yhdysvallat ei määrää Boeing 737 MAX -mallin koneita lentokieltoon – "ei perusteita"

TUI ja Norwegian pyrkivät järjestämään korvaavaa kalustoa Boeing 737 MAX 8 -lentokoneiden tilalle

Etiopian turmakoneen molemmat mustat laatikot löydetty – Laitteiden avulla saadaan lisätietoa lennon tapahtumista