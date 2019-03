Lahjo valmentaja, muokkaa valokuvaan urheilijan vartalo – Näin rikkaat ja kuuluisat huijasivat lapsensa huippuyliopistoihin Yhdysvalloissa

Syytettyjen joukossa on muun muassa Täydelliset naiset -sarjassa näytellyt Felicity Huffman.

Yhdysvalloissa on paljastunut laajamittainen opiskelijavalintahuijaus. Syyttäjän mukaan rikkaat vanhemmat maksoivat yhteensä miljoonia euroja pääsykoekonsultille, joka lahjoi huippuyliopistojen urheiluvalmentajia ja vääristeli hakijoiden koetuloksia.

Syytettyjä on yhteensä 50. Heidän joukossaan on yli 30 vanhempaa sekä yliopistojen urheiluvalmentajia ja konsulttiyhtiön työntekijöitä. Yhtiön johtaja Rick Singer on myöntänyt syyllisyytensä ja tekee yhteistyötä syyttäjien kanssa.

Syytettyinä ovat myös Täydelliset naiset -sarjassa näytellyt Felicity Huffman sekä Full House -sarjassa näytellyt Lori Loughlin. Huffman pidätettiin mutta vapautettiin takuita vastaan.

Syytettyjen lasten epäillään päässeen muun muassa Yalen, Stanfordin, UCLA:n ja Georgetownin yliopistoihin. Kaikki ovat arvostettuja yliopistoja.

Väärennettyjä tasokokeita ja lahjottuja valmentajia

Syyttäjän mukaan konsulttiyhtiö aloitti huijauksen jo silloin, kun oppilaat olivat vasta lukiossa, uutiskanava CNN kertoo. (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloissa ei ole ylioppilaskirjoituksia tai pääsykokeita, mutta yliopistot ottavat oppilasvalinnoissaan huomioon lukiolaisten tekemät tasokokeet.

Joissain tapauksissa yhtiön työntekijä teki tasokokeen oppilaan puolesta ja lahjoi valvojia, jotta huijausta ei paljastettaisi. Lisäksi oppilaille hankittiin väärin perustein todistuksia oppimisvaikeuksista, jotta he saisivat lisäaikaa kokeen tekemiseen.

Seuraavassa vaiheessa yhtiö lahjoi huippuyliopistojen urheiluvalmentajia ja -virkailijoita. Yhdysvaltalaisyliopistoilla on merkittäviä urheilujoukkueita esimerkiksi jalkapallossa, tenniksessä ja soudussa. Yliopistot hyväksyvätkin helpommin opiskelijoita, joista ne toivovat vahvistusta urheilujoukkueilleen.

Syyttäjän mukaan lahjotut valmentajat ottivat varakkaiden vanhempien lapsia joukkueisiinsa ja suosittelivat heitä yliopiston opiskelijoiksi, vaikka nämä eivät välttämättä edes harrastaneet kyseistä urheilulajia.

Valokuvamuokkauksilla urheilijan vartalo

Esimerkiksi näyttelijä Lori Loughlinin kaksi tytärtä poseerasivat soutulaitteessa konsulttiyhtiölle lähetetyssä kuvassa. Tämän jälkeen konsulttiyhtiö lahjoi Etelä-Kalifornian yliopiston USC:n urheilujohtajaa hyväksymään tytöt soutujoukkueeseen, syyttäjä väittää.

Tyttäret pääsivätkin soutujoukkueen jäseniksi ja yliopistoon, mutta eivät lopulta kilpailleet joukkueen riveissä tai osallistuneet sen toimintaan.

Syyttäjän mukaan Loughlin ja hänen puolisonsa, muotisuunnittelija Mossimo Giannulli, maksoivat tyttäriensä soutujoukkueen jäsenyydestä yhteensä yli 440 000 euroa lahjuksina.

Joissain tapauksissa oikeista urheilijoista otettuja kuvia muokattiin niin, että heidän kasvojensa tilalle muokattiin opiskelijaksi pyrkivien kasvot.

Syyttäjän mukaan lahjusrahoja kierrätettiin hyväntekeväisyyssäätiön kautta.

Opiskelijoita ei syytetä rikoksista

Tapaus on laajamittaisin opiskelijavalintahuijaus, josta on Yhdysvalloissa nostettu syytteet. Syyttäjän mukaan konsulttiyhtiö aloitti huijaamisen jo vuonna 2011, ja toiminta jatkui viime kuuhun asti.

Yhdysvalloissa on puhuttu jo pitkään, että varakkaiden ja vaikutusvaltaisten on muita helpompi saada lapsiaan huippuyliopistoihin. Rikkaat saattavat esimerkiksi tehdä suuria lahjoituksia yliopistoille, joihin heidän lapsensa ovat pyrkimässä.

Yhtäkään opiskelijaa ei syytetä rikoksista. Syyttäjien mukaan he eivät monesti olleet itse tietoisia huijauksista. Myöskään yliopistot eivät ole toistaiseksi aloittaneet kurinpitomenettelyjä opiskelijoita vastaan.

Lähteet: Reuters, AP, AFP