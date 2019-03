MotoGP:n Suomen testiajot ovat jättitapahtuma – Kymi Ringille tulossa satoja toimitsijoita ja kymmeniä kansainvälisiä medioita

Tästä on kyse Kymi Ringillä Iitissä ajetaan ratamoottoripyöräilyn MotoGP-luokan testit elokussa.

Radan asfaltointi aloitetaan touko-kesäkuussa. Myös turva-alueet, kanttarit ja varikkoalueen asfaltointi on saatava valmiiksi.

Testeihin tullaan myymään lippuja myös rajatulle määrälle yleisöä.

Ratamoottoripyöräilyn pääsarjan MotoGP:n testiajot ovat Iittin rakennettavan Kymi Ringin ensimmäinen iso ponnistus.

Iittiin tulevat ainakin sarjan kaikki kuusi moottoripyörävalmistajaa, sekä heidän kilpa- ja testikuljettajiaan.

Jotta testit pystytään tekemään on kansainvälisen moottoriradan mitat täyttävä rata turva-alueineen oltava valmiina.

MotoGP-sarjan testit ajetaan Iitissä 19. ja 20. päivä elokuuta.

Kuusi pyörämerkkiä

Testit ovat Kymi Ringille tärkeät. Ne pohjustavat ratamoottoripyöräilyn MM-osakilpailua, joka on tarkoitus ajaa Iitissä puolentoista vuoden kuluttua, heinäkuussa 2020.

– Tämä on todella hyvä testi meille, Kymi Ringin ratajohtaja Timo Pohjola sanoo.

Hänen mukaansa vasta rataa ajettaessa nähdään, miten ajolinjat asettuvat, onko kanttareissa eli radan reunakivissä korjattavaa tai ovatko turva-alueet oikeissa paikoissa.

Testitiimit ajavat molempina päivinä kello 10–17 välisenä aikana. Silloin ajetaan jo täysillä. Esimerkiksi Kymi Ringin pitkällä pääsuoralla nopeudet voivat nousta noin 350 kilometriin tunnissa.

– Onhan sitä mietitty etukäteen ja simuloitu, mitkä ovat radan vaikeita paikkoja, missä ehkä kaadutaan, missä kohtaa mitäkin nopeutta ajetaan. Meitä kiinnostaa radan turvallisuus ja miten ratatoiminnot sijoitetaan. MotoGP-sarjan promottoori Dorna ja kattojärjestö FIM haluavat nähdä, miten rata toimii. Talleja ja rengasvalmistajia kiinnostaa, miten pyörät radalla käyttäytyvät, Suomen Moottoriliiton hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala sanoo.

Kaikki kuusi pyörämerkkiä tulevat paikalle ainakin yhden kuskin kanssa. Iitissä nähtänee ratamoottoripyöräilyn tämän hetken isoimpia nimiä.

– Paikalle tulee sekä kilpakuljettajia että testikuljettajia. Tiimit testaavat moottoripyöriensä toimintaa Kymi Ringillä. Ehkä joku voi testata samalla myös joitain pyörien uusia osia. Rengasvalmistaja puolestaan haluaa tietää, miten eri rengasseokset toimivat Kymi Ringillä, Nevala sanoo.

Tällä kaudella MotoGP-sarjassa kilpailee kuusi eri valmistajaa: Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Suzuki ja Yamaha. Samalla valmistajalla voi olla kilpailussa useampi tiimi.

Avustajiksi on hinkua

Nevalan arvio on, että sarjan promoottorin Dornan kautta testeihin Iittiin saapuu noin parin sadan hengen joukko. Heille on jo varattu hotellihuoneita lähikaupungeista, Kouvolasta ja Lahdesta.

Lisäksi Kymi Ring -yhtiö tarvitsee omia toimitsijoita ja työntekijöitä suurin piirtein saman verran.

– Tarvitsemme esimerkiksi ratatuomareita, yhteyshenkilöitä auttamaan talleja arkipäivän asioissa. Myös catering pitää järjestää, Nevala listaa.

Testiviikonloppua varten rakennetaan myös mediakeskus. Uusi rata kiinnostaa eri puolilla maailmaa.

– Odotamme 20-30 ulkomaista mediaa paikalle, Nevala sanoo.

Suomen Moottoriliitto ja Kymi Ring käynnistivät varsinaisen MotoGP-osakilpailun toimitsijoiden haun tammikuun lopussa (siirryt toiseen palveluun). MotoGP-osakilpailun on arvioitu työllistävän yhden kilpailuviikonlopun aikana jopa noin 2 000 vapaaehtoista.

Esimerkiksi Iittiin on tiistaina perustettu uusi moottorikerho RRC, jonka jäsenet haluavat toimia kilpailussa avustavissa tehtävissä. Kerho aikoo olla mukana myös testiviikonlopun järjestelyissä. Heidän tavoitteenaan on myös kerhotilan perustaminen Kymi Ringin alueelle.

Huhuja

Kymi Ringin edistyminen on koko sen rakentamisen ajan ollut kuuma peruna.

Osa ihmisistä odottaa jo pääsevänsä näkemään huippuluokan ratamoottoripyöräilijöitä Iitissä, osa ei usko vieläkään hankkeen toteutumiseen. Radan rakentamisesta liikkuu myös runsaasti huhuja.

Viimeksi perjantaina Motorsport-lehti väitti, että Kymi Ringin testiajot olisi peruttu kokoaan, koska rata ei ehtisi ajoissa valmiiksi. Dorna katkoi huhuilta siivet lauantaina kun se ilmoitti Kymi Ringillä ajettavien testien päivämäärät.

– Uutisankka lähti Qatarin varikolta. Tällainen italialainen sivusto välitti vähän liian hätäisesti sieltä tietoa, siitä se johtui. Meille tämä on ollut selvää viime vuoden lopulta, jolloin Valenciassa nämä asiat sovittiin tämän vuoden osalta, hanketta pitkään luotsannut Pohjola sanoo.

Myös Kymi Ringin toimitusjohtaja Markku Pietilä kiirehti jo perjantaina kumoamaan huhut.

Kuluvan motoGP-kauden ensimmäinen kilpailu ajettiin Qatarissa viime viikonloppuna. Paikalle matkustanut Pohjola vakuuttaa, että Suomeen rakennettavasta uudesta radasta kohistaan.

– Ei tarvitse mennä kuin varikon portista sisälle, kun ensimmäiset kyselijät on paikalla. Koko ajan saa vastata kysymyksiin. Se on luonnollista. MotoGP-tiimit ovat enemmän kuin innostuneita tulemaan Suomeen. He odottavat, että kun kilpailu järjestetään, on se kovaa tasoa, Pohjola kertoo.

Yleisötapahtuma

Juuri nyt Kymi Ringin moottoriradan työmaalla Iitissä odotetaan kevättä.

Alueella tehdään lumitöitä, sillä lunta on kuluneen talven jäljilta paljon. Sitä siirretään pois, jotta sulaminen saataisiin alkamaan. Talvella rakennustyöt ovat muutoin olleet tauolla.

Lähes viisi kilometriä pitkä rata pitää vielä asfaltoida. Lisäksi turva-alueiden ja varikkoalueen asfaltoinnin pitää olla kunnossa testejä varten. Itse varikkorakennukset voivat vielä testeissä olla tilapäisiä.

Ratayhtiöstä vakuutetaan, että aika riittää.

– Meillä on jopa pelivaraa. Työt jatkuvat suurella volyymilla maaliskuun lopussa, Timo Pohjola sanoo.

Radan asvaltointi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa. Testien jälkeen arvioidaan, mitä muutoksia ehkä tarvitaan.

Myös yleisö pääsee seuraamaan testiajoja elokuun lopussa.

Pohjolan mukaan yleisöalueiden rakentaminen on tuolloin vielä kesken ja siksi testejä pääsee seuraamaan vain rajoitettu määrä ihmisiä. Lipunmyynti testeihin alkaa vapun tienoilla. Lippuja myydään mahdollisesti vain ennakkoon.

Suomen Moottoriliiton hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevalan mukaan kaikkia asioita ei ole vielä lyöty lukkoon. Hän arvioi, että katsojia voisi testeihin mahtua noin 2000–3000. Hänen mukaansa liput tulevat olemaan kohtuuhintaisia.