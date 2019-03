Osa nuorista pelkää, uskaltaako perjantain ilmastolakkoon osallistua koulun asenteen takia: Näin rehtorit yrittävät suitsia lakkoilijoita

Suomen koulut suhtautuvat hyvin vaihtelevasti perjantaina järjestettävään ilmastolakkoon. Osassa kouluja kannustetaan lapsia osallistumaan ilmastolakkoon, osassa taas toivotaan, että nuoret jättäisivät lakon väliin.

Joissakin kouluissa koko koululuokka lähtee mielenilmaukseen perjantaina, toisissa taas on kerrottu, että oppilailla ei ole lakko-oikeutta.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on innoittanut koululaisia ilmastolakkoihin ympäri maailmaa.

Tämän viikon perjantaiksi on kutsuttu koolle maailmanlaajuinen koululakko ilmastotoimien puolesta. Suomessa järjestetään suurempia mielenilmauksia ainakin Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Lisäksi pienempiä lakkoja on monilla muilla paikkakunnilla.

Greta Thunberg on osoittanut mieltään Tukholmassa, parlamenttitalon edessä. Hanna Franzen / EPA

Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen sanoo, että oppilaille on tullut sekä tukea lakkoon että kielteistä viestiä.

– Aika paljon kyselyitä on tullut siitä, onko oikeutta osallistua ja miten pitäisi toimia kouluissa. Miten keskustella rehtorin tai opettajan kanssa, jos haluaa lakkoon, Pajunen sanoo.

Onko osa kouluista kieltänyt tai toivonut, ettei osallistuta?

– On tullut myös sitä. Se on täysin ymmärrettävää siltä kannalta, että lukiot saattavat pelätä, ettei paljon opiskelijoita näy koulussa sinä päivänä. En ole saanut viestiä, että lakkoa olisi täysin kielletty. En pidä tätä mahdottomana, mutta en ole kuullut.

Tällaisia Wilma-viestejä lähtenyt

Koulujen asenteet tulevat selville esimerkiksi perheille lähteneistä, rehtoreiden lähettämistä Wilma- ja Helmi-viesteistä. Esimerkiksi tällaisia viestejä on lähtenyt vanhemmille eri puolilla Suomea:

– Vaikka asia sinänsä on tärkeä, ei oppilailla kuitenkaan varsinaista lakko-oikeutta ole, sanotaan ainakin kahdessa Ylen näkemässä viestissä.

Myös tällaisia viestejä kotiin on lähtenyt:

– Kaikilla oppilailla on perjantaina koe, joten on erittäin toivottavaa, että kaikki tulevat paikalle.

– Huomatkaa kuitenkin, että jos oppilailla on perjantaina koe, on erittäin toivottavaa, että koe tehdään ja koulupäivä ollaan paikalla.

– Tapahtuma ei kuulu lukuvuoden toimintasuunnitelmaan 2018–2019 eikä siten ole koulun toimintaa. Harjoittelukouluna meidän on syytä tässä kohtaa pitää kiinni opetusharjoittelijoiden sovituista oppitunneista sekä lukion kurssien suunnitellusta ohjelmasta eli mitään oppitunteja ei tapahtuman vuoksi peruta.

Kouluilta on tullut myös positiivista viestiä:

– Olemme iloisia, että opiskelijat ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa.

"Saattaa olla lamauttava viesti"

Roosa Pajusen mukaan osa kouluista on toivonut, että ilmastoasioihin kiinnitetään huomiota muuten kuin lakkoilemalla. Lukiolaisten liiton mukaan osa pelkää osallistua lakkoon, jos koulun asenne on nihkeä.

– Se saattaa olla lamauttava viesti, emmekä halua sellaista nuorille. Haluamme, että he ovat aktiivisia kansalaisia. Siinä vaiheessa kannattaa mennä omien arvojensa mukaan ja tehdä, mikä on itsestä oikein. Opiskelijalla on lupa olla yksi päivä pois koulusta vanhemman ilmoituksella.

Kuva Joensuun ilmastomarssista helmikuulta. Pauliina Tolvanen / Yle

Pajusen mukaan joissakin kouluissa oppilaat haluaisivat järjestää lakon, mutta siihen ei suhtauduta myötämielisesti.

– Toki ymmärrän perustelut, mutta onhan se ikävää, että nuorten vaikuttamishalua yritetään painaa alemmas. Keskustelukulttuuria voisi parantaa tässä tilanteessa, Roosa Pajunen sanoo.

"Yhteislähtöjä on peruttu"

Tamperelainen valtuutettu Iiris Suomela (vihr.) sanoo, että oppilaat ovat ottaneet yhteyttä, kun osa kouluista on suhtautunut kielteisesti esimerkiksi siihen, että oppilaskunta järjestäisi yhteislähdön mielenilmaukseen.

– Suhtautuminen on ollut vaihtelevaa. Joissakin kouluissa on korostettu sitä, että pitää tulla kouluun, vaikka oppilaat olisivat jo miettineet tapahtumia. Tapahtumien yhteislähtöjä on lähdetty perumaan, vaikka jossain niitä on ehditty suunnittelemaan pitkälle.

Monessa koulussa vaaditaan, että huoltajan tulee anoa oppilaalle perjantai vapaaksi etukäteen. Suomelan mukaan luvan pitäisi tulla automaattisesti.

– Valitettavasti tämä linja ei ole oppilaille välittynyt, ja moni on ollut pettynyt.

Greta Thunberg seisoo joka perjantai parlamenttitalon vieressä Tukholmassa. Riikka Uosukainen / Yle

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) kannustaa kouluja myöntämään luvan lakkoon, jos vanhemman lupa siihen on. Vaikuttaminen ja osallistaminen ovat vahvasti opetussuunnitelmassa mukana.

Osa nuorista on kritisoinut sitä, että eihän se ole lakko, jos siihen pyytää luvan. Lupa pyydetään Loukaskorven mukaan sen takia, että koulu tietää, missä oppilaat ovat. Lakkoileva lapsi on vanhempien vastuulla.

– Koulussa tulee kannustaa siihen, että nuoret kokevat yhteiskunnallisen vaikuttamisen osallisuutta. Ilmastoasiat ovat nuorille tärkeitä ja heidän pitää saada ottaa kantaa siihen, Loukaskorpi sanoo.

Huoltajan pitää anoa lupa

Yle sai eri puolilta Suomea lukuisia Wilma-viestejä, joissa on yleisesti pyydetty anomaan lupaa poissaoloon.

– Vanhempien luvalla on mahdollista osallistua, vahvistaa tamperelaisen Takahuhdin rehtori Sami Nykänen yleisen käytännön.

Kaikissa kunnissa ei ole tullut ohjeistusta.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen sanoo, että koulusta ei voi olla pois luvatta. Lakon takia pitää pyytää lupa koululta.

– Ajatuksena tämä on ihan hieno juttu, mutta en näe, miten koulusta poissaolo parantaisi asiaa, Aalto-Laaksonen sanoo.

Greta Thunbergin perjantainen koululakko jatkuu. Riikka Uosukainen / Yle

Aalto-Laaksosen mukaan opetussuunnitelmissa on kohtia, joiden mukaan ilmastoasiaa voisi edistää koko koulu yhdessä sen sijaan, että oppilaat hajautuvat.

Jos lupaa ei ano, huoltajan pitää kuitata, mistä syystä oppilas on poissa luvatta koulusta.

Myös Pirkkalan Suupanniityn koulussa oppilaalle myönnetään vapaata perjantaiksi huoltajan anomuksesta.

– Jätämme siis asian kodeissa keskusteltavaksi. Asia on tärkeä, mutta pyrimme täällä koululla keskustelemaan siitä, miten käytännön teoilla ja muilla vaikuttamiskeinoilla voi itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Meillä on menossa koejakso ja perjantaina lähes kaikilla oppilailla on kokeet. Toivomme siis, että oppilaat tulisivat perjantaina kouluun, rehtori Marita Intonen sanoo.

Koulut saavat päättää

Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen sanoo, että asia puhuttaa kouluja.

– Selvästikin on erilaisia keskusteluja käyty, Miettunen sanoo.

Lainsäädännön mukaan oppilaiden pitää osallistua opetukseen.

– Se on opetuksen järjestäjän asia aina miettiä, onko ilmastolakko hyväksyttävä syy olla pois koulusta tai miten muuten järjestetään asiat.

Samaan hengenvetoon Miettunen muistuttaa, että ympäristöasiat ovat tärkeitä.

– Kestävän kehitykseen liittyvät asiat ovat aina opetussuunnitelmien mukaista opetusta kouluissa. Lisäksi voidaan miettiä, miten oppilaita voidaan tukea ja järjestää koulussa tai koulun ulkopuolella yhteisiä tapahtumia, joissa he voivat keskustella ja esittää näkemyksiään tästä tärkeästä teemasta.

Onko asiallista, että koulut toivovat, ettei lakkoon mennä?

– Koulut harkitsevat, onko ilmastolakko hyväksyttävä syy.

