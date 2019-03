Diplomi-insinööri teki kansalaisaloitteen sähköautojen tuen lopettamisesta: "Polttaisin tukirahat viiden euron seteleinä takassa"

Pirkkalalainen diplomi-insinööri Juha Kuismanen on tehnyt kansalaisaloitteen valtion maksamien täyssähköautojen tuen lopettamiseksi. Pääperusteluna on väärä ajoitus. Sähköautojen kysyntää on enemmän kuin tuotantoa.

– Miksi tukea nyt sitä kysyntää? Se ei tässä tilanteessa auta globaalisti.

– Tällä hetkellä maailmassa sähköautojen tuotantomäärä on vakio, mitä tulee linjalta ulos. Jos näistä osa saadaan hankittua tukien avulla Suomeen, niin se ei paranna maailmanlaajuisesti ilmastoa mitenkään, Juha Kuismanen perustelee.

Sähköautojen hankinta tukea on maksettu vuoden 2018 alusta alkaen ja aiotaan maksaa vuoteen 2021. Tuki on 2000 euroa uuden sähköauton ostajalle tai pitkäaikaisvuokraajalle. Yli 50 000 euroa maksaville autoille tukea ei enää myönnetä.

– Paras olisi lopettaa se tuki ilman muuta. Toiseksi paras olisi suunnata se muualle, kuten investointeihin biodieseliin.

Juha Kuismanen kyseenalaistaa sähköautointoilun. Jari Hakkarainen / Yle

– Itse polttaisin ne viiden euron seteleinä takassa, niin silläkin säästäisin omaa lämmitysenergiaa, Juha Kuismanen lämpenee.

"Valtavirran vastustajat naulitaan"

Kuismasen mielestä sähköautotuesta on puolueille ja poliitikoille kilven kiillottaja. Näyttää että ilmastonmuutokselle ja kasvihuonepäästöille tehdään jotain, kun jaetaan tukirahaa.

Keskustelu siitä, millä polttoaineella tai energialla olisi paras ajaa, jakaa ihmisiä hyvinkin tiukkiin lahkoihin.

– Jos valtavirrasta poikkeaa, naulitaan sinut seinälle ja uskotaan vain yhteen ratkaisuun, vaikka liikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan useita ratkaisuja.

Juha Kuismanen voisi hyväksyä sähköautoille maksettavan tuen siinä vaiheessa, kun autojen tarjonta ylittäisi kysynnän – ja silloin tuki oikeasti lisäisi sähköautojen määrää. Mutta nyt kannattaisi vielä odottaa uuden akkuteknologian kehittymistä.

Kuismanen aikoo ainakin toistaiseksi ajaa dieselautollaan, mutta tankkaa siihen hieman kalliimpaa biodieseliä. Hän perustelee valintaansa polttoaineen ympäristöystävällisyydellä ja sillä, että jakeluverkosto on valmiina.

– Lisää kotimaista valmistusta ja uudet tarrat vaan bensamittareihin.

Sähköllä voi ajaa pelkästään tai muun polttoaineen ohella. Jari Hakkarainen / Yle

Kansalaisaloite Sähköautotukien kieltämiseen vaatisi 50 000 allekirjoitus tullakseen eduskunnan käsittelyyn. Siitä ollaan vielä kaukana.

Ajamisen kustannuksia on vertailtu

Suomen kasvihuonepäästöistä noin viidennes tulee liikenteestä. Ilmastopolitiikan tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

Yhtenä keinona on saada vähempipäästöisiä henkilöautoja liikenteeseen. VTT:ssä tehdyn selvityksen mukaan vuoteen 2030 mennessä tavoitellun 250 000 sähköauton saavuttaminen on mahdollista, mutta suurin osa olisi ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja olisi noin 50 000. Myös kaasuautojen määrän uskotaan nousevaan 50 000:een. Edellytyksenä on, että tankkaus- ja latauspaikkoja on nykyistä huomattavasti enemmän.

Tuet ja verotus ohjaavat valintoja, mutta käyttökustannukset on kuitenkin merkittävä henkilöauton valintaperuste.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkija Riku Viri on tehnyt ajamisen hinnasta vertailuja käyttövoiman mukaan.

Pidemmässä ajossa syntyy eroja eri energiamuotojen välille. Kilometrikustannuksissa autojen jälleenmyyntiarvoja on arvioitu Autoliiton laskentakaavan ja käytettyjen autojen nykytarjonnan mukaan. Marko Melto / Yle

Vertailuissa on huomioitu hankinta- ja käyttökulut sekä arvio jälleenmyyntiarvosta. Kilometrikustannuksissa eroja on vähän 15 000 kilometrin vuotuisessa ajossa, mutta tuplakilometreillä syntyy eroja, kun pääomakustannus tasoittuu.

– Jos puhutaan 30 000 km vuosittaisesta suoritteesta, niin olettaen, että kaikki lataus tapahtuu kotona, sähköauto nousee kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi, Riku Viri sanoo.

– Tosin näin suuressa kilometrimäärässä ei käytännössä voi ladata aina kotona, vaan joutuu käyttämään matkan varrella erikseen maksettavia pikalatauspalveluja.

Auton jälleenmyyntiarvon muutokset ovat arvion varassa. Bensa- ja dieselautojen osalta kysymysmerkkejä aiheuttaa se, jos niille tulee uusia rajoitteita.

– Niistä ei välttämättä saa samalla tavalla rahaa takaisin kuin tänä päivänä kymmenen vuotta vanhasta saisi, Riku Viri pohdiskelee.

Mikä olisi se paras auto päästöjen vähentämiseksi, tutkija Riku Viri?

– Se vähän riippuu. Jos on vaihtamassa uuteen autoon, ja ajaa paljon, niin sähköauto kompensoi valmistushiilipäästönsä, ja se muodostuu ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi. Tietenkin edellyttäen, että sähkö tuotetaan siihen asianmukaisesti eli mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Riku Virin mielestä sähkö ja biokaasu ovat hyviä energialähteitä päästöjen vähennysten ja kustannusten kannalta. Jari Hakkarainen / Yle

– Biokaasullakin pääsee aika pitkälle päästöjen vähentämisessä aika pitkälle. Käytettyjen autojen markkinat ovat vilkastuneet, kun kaasuautoja tuodaan Ruotsista. Edullisempana ehkä käytetty kaasuauto on hyvä valinta ympäristön kannalta, jos tankkausverkoston mahdollistaa jatkuvan kaasun käytön.

Entä biodiesel, joka käy dieselmoottoreihin sellaisenaan?

– Se on hyvä vaihtoehto, mutta siinä on noin 10 sentin ero pumppuhinnassa keskimäärin, eli kuskin on päätettävä, että haluaa sitä käyttää. Se nostaa kilometrihintaa

– Biodieselillä nähdään ilmastopolitiikan selvityksissä merkittävä rooli raskaassa liikenteessä, jota on hankalampi sähköistää. Biodieselin tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä rajallista. ja jos sen lisääntyvä tuotanto ohjataan raskaampaan liikenteeseen, siitä saadaan enemmän hyötyjä.

Ilmastonmuutoksen hillintään voidaan vaikuttaa uusituvien polttoaineiden ja teknisen kehityksen lisäksi ja myös vähentämällä ajamista.

Se on ainakin varmaa, että liikenteen päästöjen vähentäminen kuuluu teille.

