Onko tämä laite tulevaisuuden tapa liikkua? Yle koeajoi suomalaisen poljettavan sähköauton, joka lähtee nyt maailmanvalloitukseen

Scouterin taustalla on osaamista Uudenkaupungin autotehtaalta. Asiakkaiksi yhtiö hakee kaupunkeja ja lomakohteita.

Oikea, vasen, oikea, vasen... Siitä onkin kauan, kun viimeksi ajoin polkuautoa!

Helsingissä esiteltiin tänään aivan uudenlainen ajoneuvo. Scouter LMV on sähköavusteinen poljettava kevytajoneuvo, joka liikkuu osin akkuvoimalla, osin polkemalla.

Tapapuolisuuden nimissä polkemiseen osallistuu kuskin lisäksi myös kartanlukija.

... oikea, vasen, oikea, vasen. Kun testiradan ensimmäinen suora aukeaa, puristan ratin kaasuvipua.

Sähkömoottori antaa sysäykseen ja laite kiihdyttää rivakasti huippunopeuteensa.

Rideascout julkisti autonsa keskiviikkona Helsingin Jäähallissa. Antti Haanpää / Yle

Todettakoon, että huippunopeus ei ole päätä huimaava. Lain mukaan tällaisella ajoneuvolla saa ajaa vain 25 kilometriä tunnissa. Sisätiloissa tehtävää testiajoa silmällä pitäen valmistaja on rajoittanut nopeutta vielä senkin alle – 17 kilometriin tunnissa.

Kapealla radalla se riittää. Ohjaus on tarkka ja laitteella on hauska ajaa.

Takaseinän lähestyessä vieressä istuva avustaja huomauttaa, että jarru löytyy ratin vasemmalta puolelta. Vedän liinat kiinni ja käännän mutkaan.

"Uusi ajoneuvoluokka"

Haemme asiakkaiksi kaupunkeja ja lomakohteita, mutta toki me myymme, jos yksityishenkilö haluaa ostaa, Petri Pitkänen sanoo. Antti Haanpää / Yle

Miksi tällaista autoa pitäisi kutsua – sähkömopopolkuautoksiko?

– Se on Scouter – täysin uusi ajoneuvoluokka, toimitusjohtaja Petri Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan Scouter on vastaus ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen synnyttämiin ongelmiin. Kaupungit täyttyvät saastuttavista autoista ja ihmiset liikkuvat liian vähän. Poljettava sähköauto voisi korvata tavallisen auton.

– Seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista liikkuu alle kymmenen kilometrin matkoja.

Polkimet eivät pyöri vaan liikkuvat ylös ja alas. Näin polkeminen ei haittaa ratin kääntelyä. Antti Haanpää / Yle

Kaupunkipyörän korvaaja?

Scouter LMV -ajoneuvoja myydään yksityisille kuluttajille, mutta ennen kaikkea niitä kaupataan kaupungeille ja lomakohteille, jotka haluvat tarjota asukkailleen ja asiakkailleen liikkumismahdollisuuksia.

Ensimmäisen sopimuksen yhtiö on tehnyt Tampereen kaupungin kanssa. Keskustelut ovat pitkällä myös muutamissa lomakohteissa, kuten Ellivuorella, Messilässä ja Korkeasaaressa. Suomen lisäksi katseet on suunnattu Eurooppaan.

Etelä-Euroopan kaupungeissa näkee nykyisin kaupunkipyörien lisäksi yhteiskäytössä olevia sähköskoottereita – kenties seuraavaksi myös poljettavia sähköautoja?

Tässä käytössä yksi haaste on laitteen ulkomitta. Kahden ja puolen metrin pituisena ja metrin levyisenä Scouter on autoksi hyvin pieni, mutta pyörätiellä tai jalkakäytävälle pysäköitynä se on aika iso.

Kapeine renkaineen sähköpolkuauto tuo mieleen 1900-luvun alun klassikkoautot. Antti Haanpää / Yle

Vähän kuin T-Ford

Rideascoutin tuotekehityskumppanina on Uudenkaupungin autotehdas, eli Valmet Automotive. Auto-osaaminen näkyy alusta- ja korirakenteissa sekä sähköisessä voimansiirrossa.

Muotoilusta vastaa suunnittelutoimisto Omuus, joka on aiemmin tehnyt työtä esimerkiksi Suunnolle, Nokialle, Samsungille ja Koneelle.

Scouter muistuttaa aavistuksen T-mallin Fordia tai 1900-luvun taitteen sähkö-Studebakereita (siirryt toiseen palveluun) – ja samalla jotain, jonka olet nähnyt science fiction -elokuvissa. Ulkonäkö on kehittynyt paljon – laitteen varhaisimmat kehitysversiot näyttivät liiaksi perinteisiltä polkuautoilta (siirryt toiseen palveluun).

Kuorirakenteet on tehty muovin sijasta kankaasta. Tämä mahdollistaa auton muokkaamisen. Ajoneuvo voidaan varustaa aurinkolipalla, tai se voidaan muokata tavarakuljetuksia varten.

Tekstiilin etu on myös keveys. Scouter painaa vain noin sata kiloa.

Kaasu on ratin oikealla puolella, jarru vasemmalla. Antti Haanpää / Yle

Ei korttia – ei ikärajaa

Sitten se tärkein kysymys, kuka tällaisella laitteella saa ajaa?

– Sillä saa ajaa kuka tahansa – koska se on polkupyörä, Pitkänen sanoo.

Halutessaan Suomen tulevat kimiräikköset voivat siis siirtyä polkuautoista suoraan sähköautoihin.

On hieman pelottava ajatus, jos jatkossa näemme liikenteessä kymmenvuotiaita lapsia tällaisen ajoneuvon ratissa – vaikka nopeus olisikin vain 25 kilometriä tunnissa. Toisaalta, eduskunta on jo päättänyt, että jatkossa 15-vuotiaat saavat ajaa aivan oikeita autoja (siirryt toiseen palveluun) jopa 60 kilometrin tuntinopeudella.

Kannattaa totutella ajatukseen, että liikenne on muutakin kuin polttomoottoreita, pyöriä ja potkukelkkoja.

Scouterin hinta on noin 7500 euroa, sen lisäksi maksettavaksi tulee arvonlisävero. Hinta on melko kallis, mutta Pitkäsen mukaan valmistusmäärän kasvaessa hinta voi laskea merkittävästikin.

– Tuo ensimmäinen automme maksoi miljoonan, toinen vähän sen alle, Pitkänen virnistää.

Scoutereiden sarjavalmistuksen on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.