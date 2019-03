Robert Sundman: Äänestäjissä on vain vähän "tosiuskovaisia", ja siksi puolueiden lupaukset ovat ristiriitaisia

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja kirjoittaa joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki uutisten blogit löydät täältä

Kuukauden päästä teemme äänestyskopissa henkilökohtaisen kulutuspäätöksen.

Odotamme, että tarjolla olevat puolueet puhuttelevat juuri minua.

Ennen ei ehkä ollut paremmin, mutta ainakin kopissa saattoi olla helpompaa.

Kun isot puolueet perustettiin 1900-luvun vaihteessa, niiden tehtävänä oli kanavoida yhteiskunnallisten luokkien ääntä. Työväestöllä oli demarit, maatalousväestöllä Maalaisliitto eli nykyinen keskusta. Kokoomuksen perustivat kuningaskuntaa kannattaneet porvarit. Valinta oli itsestään selvä.

Nykyään luokkaidentiteetti ei määritä meitä. Yhteiskunta on kulkenut pitkään kohti yksilöllistymistä.

Jokaisella puolueella on kyllä oma ydinkannattajakuntansa. He ovat true believereitä eli "tosiuskovaisia", kuvaili Helsingin yliopiston viestinnän professori (siirryt toiseen palveluun)Anu Kantola puheenvuorossaan (siirryt toiseen palveluun) Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) seminaarissa.

Ekovihreät, betonidemarit ja sivistysporvarit. Moni voi varmasti kuvitella heidät mielessään.

Suurin osa äänestäjistä ei kuitenkaan kuulu näihin porukoihin, vaan he liikkuvat puolueiden välillä ja valitsevat joka kerta uudelleen.

Samalla viimeisen parinkymmenen vuodenajan useassa Euroopan maassa on nähty, kuinka vuorotellen maata hallinneet suuret puolueet ovat menettäneet kannatustaan.

Rinnalle on noussut joukko uusia puolueita, ja kannatus on jakautunut tasaisemmin. Yhtäkkiä kahden tai kolmen suuren puolueen sijaan onkin monta keskikokoista.

Yksilöllistymiskehityksen myötä puoluekentälle on tullut lisää sävyjä.

Siltä näyttää myös Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaiset, vihreät, keskusta ja kokoomus ovat kaikki alle kolmen prosenttiyksikön sisällä.

Puolueen on puhuteltava yhtäkkiä aivan kaikkia muita kuin tosiuskovaisiaan. Ratkaisu on lähteä muiden apajille kalaan.

Silloin käy helposti niin, että eri paikoissa soitetaan eri levyjä. Tämä nähtiin viimeksi vajaa kuukausi sitten, kun kokoomus sai aikaan pienen kohun.

Puolue julistaa mainoskampanjassaan "autojen kuuluvan teille". Ristiriitaisena pidetty kampanja herätti huvitusta ja keräsi kritiikkiä. Onko kokoomus nyt yksityisautoilun puolella vai ilmastonmuutosta vastaan? Mitä mieltä puolue oikeastaan on?

Suurten puolueiden kannattajakunnat eivät enää ole yhtenäisiä.

Siksi puolueet tekevät kuten kokoomus. Kaupunkilaisille yliopistoliberaaleille puhutaan tiukoista ilmastotavoitteista, maakuntien oikeistolle yksityisautoilusta. Samaan aikaan on vain toivottava, että molemmat jaksavat uskoa juuri sen toisen näkemyksen voittavan – ja siksi valitsevat tämän jengin.

Nykyaikana tämä strategia toimii yhä huonommin. Jos molemmat joukot pettyvät, ne etsivät herkästi uuden kodin. Puolueenhan piti puhutella juuri minua!

Vaadimme siis samaan aikaan puolueilta tiukempia kantoja ja rajatumpaa profiilia sekä sitä, ettei se tee yhteistyötä kuin vain valitun joukon kanssa.

Demokratiassa puolueiden määrä ja niiden missiot vaihtelevat.

Varmaa on kuitenkin se, että mitä lähempänä puolueiden kannatukset ovat toisiaan, sitä kivuliaammat hallitusneuvottelut ovat luvassa.

Hallitukseen tarvitaan yhä useampia puolueita, kun 101 kansanedustajan – puhumattakaan tukevasta 115:ta – kasaan saamiseksi ei riitäkään pari tai kolme ryhmää.

Nykyinen poliittinen ilmapiiri palkitsee ne puolueet, jotka erottuvat muista ja tarjoavat selväsanaisesti oman vaihtoehtonsa, ilman kompromisseja. Vaalien alla on nähty myös tiukkoja puheenvuoroja siitä, mitkä puolueet kelpaavat tai eivät kelpaa juuri tämän puolueen kanssa samaan hallitukseen.

Vaan kun puolueet kutistuvat, voiko molempia saada?

Robert Sundman

Kirjoittaja on Ylen politiikan toimittaja.

