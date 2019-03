Entistä Lapuan liikkeen päämajaa kaupitellaan nettihuutokaupassa – Kosolan talon kohtalo puhuttaa

Lapuan kaupungin keskustassa sijaitseva Kosolan talo on valmistunut 1860-luvulla.

Lapuan kaupungin keskustassa sijaitseva Kosolan talo on valmistunut 1860-luvulla. Antti Kettumäki / Yle

Historiallisesti merkittävän talon on omistanut 1940-luvulta lähtien Herättäjä-Yhdistys.

Herättäjä-Yhdistyksen kirjakauppa lopettaa toimintansa Etelä-Pohjanmaalla Lapualla tänä keväänä. Samalla yhdistys luopuu 40-luvun lopulta asti omistamastaan niin sanotusta Kosolan talosta, jossa kirjakauppa on toiminut.

Lapuan keskustassa sijaitseva Kosolan talo tunnetaan Lapuan liikkeen perustajan ja IKL:n puheenjohtajan Vihtori Kosolan talona. Se toimi aikanaan muun muassa jääkäreiden värväyspaikkana ja Lapuan liikkeen päämajana.

Lapualla on nyt virinnyt keskustelu Kosolan talon kohtalosta, kun Herättäjä-Yhdistys etsii talolle uutta omistajaa nettihuutokaupassa.

Taloa ei ole suojeltu asemakaavalla, mutta se on Museoviraston ylläpitämässä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa (siirryt toiseen palveluun).

Tiukempaa suojelua

Kosolan talon naapurissa asuva arkkitehti Hilkka-Maija Antila toivoo, että Lapualla ymmärretään talon historiallinen arvo. Hän toivoisi talolle tiukempaa suojelua.

– Mielestäni asemakaava pitäisi uudistaa ja suojella talo asemakaavalla. Mielelläni näkisin myös sen, että talo suojeltaisiin rakennuslailla. Silloin se täytyisi pitää kunnossa ja siihen tarvittaisiin tietysti oikeasti ymmärrystä, tahtoa ja pääomaa.

Hilkka-Maija Antila uskoo talon pysyvän kuitenkin pystyssä nykysuojelullakin. Siitä pitävät Antilan mukaan huolen niin paikallinen kotiseutuyhdistys kuin Etelä-Pohjanmaan museo ja Museovirastokin.

Lapuan liikkeen museo?

Lapualla on jo käynnistynyt keskustelu talon tulevasta käytöstä. Sitä on toivottu kunnostettavan asuntokäyttöön ja taloa on ehdotettu myös kievariksi.

Hilkka-Maija Antila ehdottaa, että Kosolan talosta tulisi kaupunkilaisten yhteinen olohuone ja kokoontumispaikka erilaisille yhdistyksille ja kuppikunnille.

– Toivon, että löytyy joku paikallinen taho, joka pystyy hankkimaan sen omistukseensa.

Ajatus museotoiminnasta saa myös kannatusta Antilalta:

– Ehdottomasti. Rakennuksessahan on tilaa - jonkun lähteen mukaan päärakennuksessa on ollut 21 huonetta. Lapualla ei ole paljon sellaista, mikä tekisi siitä kansallisesti kiinnostavan matkailukohteen, joten Lapuan liikkeen museo - mikä ettei!

Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen luokitellaan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi Antti Kettumäki / Yle

Pohjahinta 50 000 euroa

Herättäjän Kirjakauppa on toiminut Lapualla yli 70 vuoden ajan. Kosolan talossa on myös Herättäjä-Yhdistyksen toimisto. Kirjakaupan lopettamisen takia Herättäjä-Yhdistys kertoi noin kuukausi sitten laittavansa toimitalonsa myyntiin.

– Tässä Kosolan talossa on enemmän neliöitä kuin yhdistys tarvitsee, kertoi yhdistyksen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) toiminnanjohtaja Simo Juntunen.

Taloa kaupitellaan nyt nettihuutokaupassa toista päivää. Sen pohjahinta on 50 000 euroa.

Myynnistä huolehtivan Kirkkopalvelut ry:n kiinteistöpäällikön Antti Kervisen mukaan yhteydenottoja mahdollisilta ostajilta ei vielä ole tullut, mutta uteliaisuus on selvästi herännyt.

– Sen näkee siitä, miten vilkkaasti netissä olevaa ilmoitusta on käyty katsomassa, toteaa Kervinen.

Kervinen luottaa siihen, että ostaja Kosolan talolle löytyy, koska kohde on kiinnostava ja paikka on hyvä keskellä kaupunkia. Aika näyttää, minkälaiseen käyttöön historiallinen talo tulee.

– Taloa ei saa purkaa eikä julkisivua muuttaa, mutta asemakaavassa tontti on määritelty asuin- ja liikerakennusten rakennuspaikaksi, joten ehkä talo tulee sellaiseen käyttöön, pohtii Kervinen.