Iso murtosarja selvinnyt Etelä-Suomessa – epäillyt virolaismiehet kartoittivat asukkaiden paikallaoloa etukäteen

Varkaussarja tehtiin usean kuukauden aikana viime vuonna. Pääosin saalis on jäänyt kateisiin.

Hämeen poliisi on selvittänyt 30 törkeän varkauden sarjan, joka sisältää asuntomurtoja.

Teot ovat tapahtuneet vuoden 2018 heinä-marraskuun aikana. Epäillyt kaksi tekijää ovat olleet vangittuina joulukuulta 2018 ja odottavat vangittuina tulevaa oikeudenkäyntiä. Vangitsemisoikeudenkäynti käytiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Alun perin teoista epäiltiin kolmea henkilöä, mutta yksi epäilty on vapautettu.

Epäillyt ovat nuorehkoja, Virossa asuvia miehiä, jotka oman kertomansa mukaan ovat tulleet työskentelemään Suomessa. Merkittävää entisyyttä heillä ei ole Suomessa entuudestaan.

Pääosin taloista on anastettu kelloja, koruja, rahaa ja elektroniikkaa: omaisuutta, joka on helposti ja nopeasti mukaan otettavaa.

Törkeistä varkauksista on Kanta-Hämeen alueelta puolet rikossarjasta. Sarja sisältää asuntomurtoja myös muualta poliisipiireistä Etelä- ja Länsi-Suomesta. Rikoksia on tehty ainakin Eurassa ja Vihdissä, kertoo rikoskomisario Marko Mäkinen Hämeen poliisista.

Kokonaisuus on siirtynyt Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Matti Torkkelille syyteharkintaan.

Ovikelloja soiteltu

Hämeen poliisin tiedotteen mukaan kohteet on todennäköisesti tiedusteltu etukäteen. Kun omistajat eivät ole olleet paikalla, niin vuorokauden ajasta riippumatta asuntoihin on murtauduttu.

Tekijöiden epäillään asustaneen rikospaikkojen lähialueilla ennen rikoksen tekemistä ja soitelleen asukkaiden ovikelloja. Kun ovi on avattu, he ovat pyytäneet vettä tai kysyneet tietä johonkin. Ilmeisenä tarkoituksena poliisin mukaan on ollut kartoittaa, ovatko asukkaat paikalla asunnossa.

Asianomistajat ovat ilmoittaneet heti poliisille havaittuaan rikoksen tapahtuneen, mikä on tärkeää tutkinnan näkökulmasta. Epäillyt jäivät kiinni Eurassa tehdyn varkauden jälkeen.

Anastettu omaisuus on kuljetettu nopeasti tekojen jälkeen laivalla yli Viroon. Pääosin anastettu omaisuus on jäänyt kateisiin. Rikoskomisario Marko Mäkisen mukaan rikoshyöty nousee yli sataantuhanteen euroon.