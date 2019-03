M/S Romantic -sarjan suursuosio yllätti näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin täysin: "Pitää olla spesiaalia, ja siitähän tuli spesiaalia"

Näyttelijäntyön professorina toimineen Björkmanin mukaan näyttämö on vapauden manifesti.

Hannu-Pekka Björkman on kysytty ja kiireinen näyttelijä. Viime vuonna hän aloitti vakituisella kiinnityksellä Suomen Kansallisteatterissa ja oli mukana neljässä kotimaisessa elokuvassa. Silti ei tarvinnut juuri houkutella, kun Tommi Korpela ja Jani Volanen kysyivät häntä mukaan M/S Romantic -sarjaan.

– No ei yhtään! Tiesin että kun Jani ja Tommi käsikirjoittavat ja ryhtyvät tekemään, niin siitä tulee spesiaalia.

Minisarja on saanut osakseen poikkeukselisen paljon huomiota ja ylistäviä arvioita. Björkmankin yllättyi sarjan saamasta huomiosta. Ja myös sarjan tapahtumien ympärille syntyneistä spekulaatioista.

– Ei tuollaista voinut odottaa, se on tullut ihan nurkan takaa. Siellä on monenlaisia spekulaatiota. En niitä yleensä lue, mutta kuuleman mukaan pohditaan, että kuka lopussa putoaa laivalta – onko se Jocke vai Gusu vai kettu. Ja kaikkia pysäytyskuviakin on pohdittu.

Jocke on hyväntahtoinen yltiöpedantti

Björkmanin herkullinen roolihahmo, risteilyisäntä Jocke voi tuntua hyvinkin näyttelijän omalta luomukselta, mutta on todellisuudessa tarkasti käsikirjoitettu.

– Salaisuushan tässä on erittäin hyvä käsikirjoitus, jota on kirjoitettu vuosien ajan. Ja se näkyy. Jonkin verran improvisaatiota kyllä on, mutta ei paljon.

Roolihenkilöään Jockea kuvailee seuraavasti:

– Hän on yltiöpedantti. Ammattiylpeä. Hyvin joustamaton. Siis hyvin rasittava henkilö, mutta kauhean hyväntahtoinen. Hän vain osuu sosiaalisesti sille puolelle, että eihän kukaan kestä tuommoista.

Risteilylaivalla turisteja neuvomassa

Sarjaa kuvattiin muun muassa viiden Ruotsin-risteilyn aikana oikealla laivalla. Niillä matkoilla Björkman pääsi kokemaan risteilyisännän töitä myös todellisuudessa.

– Minähän liikuin siellä risteilyisännän puku päällä. Vein välillä venäläisiä ja kiinalaisia turisteja diskoon ja opastin ravintoloihin, koska eiväthän he tienneet, että ollaan kuvauksissa.

Erityisen miellyttävää Björkmanille oli tutustua kuvausten aikana laivan oikeaan henkilökuntaan.

– He olivat kauhean ystävällisiä meille. Oli kiva kuulla niitä tarinoita vuosikymmenten varrelta, että mitä se risteily on ollut. Ja Jockehan koko ajan haikailee, että ennen se oli hienompaa.

Vapauden manifesti

Bjärkman oli viisi vuotta näyttelijäntyön professorina Teatterikorkeakoulussa. Siinä tehtävässä hän pääsi myös jakamaan omaa osaamistaan näyttelijäksi opiskeleville.

– Minä aina korostin opiskelijoille, että näyttämö on vapauden manifesti – siellä näyttelijä on vapaa. Niin minä koen sen myös itse.

Katso Hannu-Pekka Björkmanin koko haastattelu Yle Areenasta.