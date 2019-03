Hannu Willmanilla on 144 palokypärää: "Kun menee asemalle ja sanoo I´m a firefighter from Finland, ovet aukeavat ja saa jopa majoituspaikan"

New Yorkin kypärä muistuttaa ystävästä, joka kuoli World Trade Centerissä. Kokoelmissa on myös kypärä, joka pelasti Willmanin oman hengen.

Syyskuun 11. päivän iltana vuonna 2001 Hannu Willman istui televisiomeikit naamassa Ylen uutisstudion lämpiössä odottamassa vuoroaan. Menossa oli erikoislähetys New Yorkin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin ja Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennukseen Pentagoniin kohdistuneista terrori-iskuista.

Lopulta erikoislähetys tuli niin täyteen, että New Yorkin palolaitoksen toimintaa ehkä parhaiten tuohon aikaan tuntenut suomalainen ei mahtunutkaan lähetykseen.

Tapaamme Willmanin 18 vuotta myöhemmin tämän kotona Vihdin Nummelassa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen entinen vuoromestari on jo eläkkeellä. Willmanin talossa ensimmäisenä silmään pistää käytävän seinän paraatipaikalla roikkuva New Yorkin palolaitoksen kypärä.

Willmanin New Yorkin palolaitoksen kypärän kilvessä lukee SOC eli Special Operations Command. Kalevi Rytkölä / Yle

Kypärän Willman osti itse palomiesvarusteita myyvästä liikkeestä. Se oli ennen WTC-iskuja New Yorkissa vielä mahdollista.

– Kypärä myytiin ilman laattaa. Se on nahkakypärä, jossa sisäkuori on lasikuitua. Tämä on painava ja kauhea pitää päässä.

Vuonna 1998 Willman ja työkaveri Raimo Rasijeff tutustuivat Yhdysvalloissa palomestari Raymond Downeyhin. Keväällä 2001 Willman tapasi kongressimatkalla Downeyn uudelleen ja sopi työvierailusta New Yorkin legendaarisella palolaitoksella.

Erikoisoperaatioita New Yorkin palolaitoksella johtanut Downey hoiti suomalaiselle mahdollisuuden toimia tarkkailijana erikoispalomestarin yksikön kyydissä. Willman sai tutustua Rescue Company -erikoispalomiehiin ja heidän hyvin erikoisiin keikkoihinsa.

Ray Downey antoi Willmanille kypärälaatan, jossa luki SOC eli Special Operations Command. Sellaista ei kovin monella ole.

Seinällä on valokuva, jossa ovat Hannu Willman, Raymond Downey ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella palomestarina edelleen työskentelevä Raimo Rasijeff. Kalevi Rytkölä / Yle

Saman vuoden syyskuun 11. päivänä Willman oli juuri lopettelemassa henkilöstöturvallisuuskoulutusta, kun puhelin soi.

– Vaimo soitti, että New Yorkissa on tapahtunut tosi hirveitä, tule kotiin. Vaimo alkoi itkeä, että varmasti on sun kavereita mennyt. Kyllä se oli kova paikka silloin.

Myöhemmin illalla Ylen studion lämpiössä vuoroaan odotellut Willman ei vielä tiennyt, että kaikkiaan 343 palomiestä oli kuollut. Heidän joukossaan oli myös Ray Downey.

– Ray olisi oikeastaan 2001 ollut jo eläkkeellä, mutta hän halusi nähdä sen päivän, kun hän ja hänen molemmat poikansa olisivat päällystövirassa. Molemmat pojat jäivät henkiin ja toinen pojista sai sitten Rayn palomestarin vakanssin.

Willmanin ensimmäinen ulkomainen kypärä on käyttämätön Chicagon palolaitoksen palokypärä. Kalevi Rytkölä / Yle

Kypäriä vaihdossa ja kovalla rahalla

Hannu Willman aloitti palomiehenä 1976. Varsinainen kypärien kerääminen alkoi kuitenkin vasta paljon myöhemmin.

Kokoelman ensimmäinen kypärä oli Chicagon kypärä. Tuttu mies oli Finnairilla töissä. Hän toi, kun Willman pyysi. Se tapahtui 70-luvun lopulla.

– Rahalla ostettu, naapurille maksettu, Willman muistelee.

Vuonna 1987 Willman oli palomestarikurssin kanssa Los Angelesissa.

– Sain kapteenin kypärän. Lähetin sitten vaihdossa suomalaisen kypärän. Siitä se keräily lähti.

Keräilyharrastus alkoi Los Angelesin kypärästä 1987. Kalevi Rytkölä / Yle

Ja nyt kypäräpeli on jatkunut yli 30 vuotta. Osa kypäristä on ostettu rahalla, joskus taas suomalaista kypärää on tarjottu vaihdossa.

Osa kypärälöydöistä on todellisia helmiä. Niistä on maksettu myös todella isoja summia. Tuhansia euroja on mennyt, keräilijä tunnustaa.

Mutta on Willman myös saanut työvierailla hienoilla paloasemilla.

– Saint Paulissa Minnesotassa olin kuusi viikkoa. Siellä sain olla kaikessa mukana. Olen saanut tehdä töitä myös Hampurin Barmbekin asemalla ja Chigacon Flying Squad -yksikössäkin olin mukana keikoilla. Ja siellä New Yorkissa olin palomestarin kyydissä.

Minnesotan osavaltion pääkaupungin Saint Paulin kypärä on vuodelta 1993. Willman oli töissä asemalla 14. Kalevi Rytkölä / Yle

Willmanin kodin seinällä roikkuu London Fire Brigaden Sohon aseman korkkikypärä vuoden 1989 messumatkalta. Lontoosta tuli mukaan muutakin kuin kypärä. Tallella on myös lontoolaisten lahjoittamat sarkatakki ja housut.

– Ja ne housut on muovihousut, Willman ihmettelee.

Lontoon Sohon aseman korkkikypärä näyttää maassiviselta, mutta on erityisen kevyt. Kalevi Rytkölä / Yle

Willmanilla ei ole matkoiltaan tuotuna pelkästään kypäriä. Hiha- ja muita kangasmerkkejä on ainakin 450. Voi niitä olla myös 600. Mies on jo seonnut laskuista.

Hihamerkkien vaihto yhdistää maailman palomiehiä kaikkialla, kypäriä kerää harvempi.

– Kun menee asemalle ja sanoo I´m a firefighter from Finland, ovet aukeavat ja saa jopa majoituspaikan.

Vuosien aikana Willman on vieraillut monessa paikassa, ainoastaan Afrikassa ja Oseaniassa hän ei ole vielä käynyt. Mutta ehtiihän sitä eläkkeelläkin.

Ihmishenkiä pelastavia ja vaarantavia kypäriä

Eläkkeelle Hannu Willman jäi joulukuussa 2017. Ennen Espooseen vuoromestariksi päätymistään hän toimi 17 vuotta palomestarina. Kaikenlaista on tullut nähtyä kypärä päässä.

Kypärä omasta päästä, joka pelasti paloesimiehen hengen. Kalevi Rytkölä / Yle

Yksi omista työkypäristä näyttää erityisen kärsineeltä. Savusukellusten raju kuumuus ja noki ovat muuttaneet alun perin kirkkaan loistevärisen kypärän oudon väriseksi.

Tämä 80-luvun kypärä Kirkkonummelta on pelastanut silloisen paloesimies Willmanin hengen.

– Kypärään tuli vekki, kun talon sammutustöiden yhteydessä tuli sisäkatto alas. Öljykamina oli syttynyt palamaan. Kuumuus oli niin kova, että välipohjarakenne tuli päälle. Siinä tulipalossa kuolikin yksi ihminen.

Willmanin kokoelmassa on useita omia kypäriä. Yli 40 vuotta kestäneen uran aikana kypärämuoti ehti muuttua moneen kertaan.

Pelastusopistolta lahjaksi saatu kypärä, joka on tuhoutunut savusukellusharjoituksessa. Toisen samankuntoisen kypärän Willman lahjoitti teatterin rekvisiitaksi. Kalevi Rytkölä / Yle

Tieto ja suhtautuminen turvallisuuteen ovat myös muuttuneet vuosien aikana valtavasti.

Vielä pari vuosikymmentä sitten palomiehet laitettiin talonpolttoharjoituksissa välillä niin koville, että kypärät alkoivat sulaa. Tänä päivänä sellaisesta joutuisi vastuuseen.

Willmanilla on kaksi venäläistä kuparikypärää. Kalevi Rytkölä / Yle

Suhtautuminen turvallisuuteen on ollut myös kulttuurisidonnaista.

Willmanilta löytyy venäläinen kypärä, jollainen palomiehillä on ollut päässä vielä 70-luvulla. Se on kuparista.

– Kun puhutaan kypärän sähköjohtavuudesta, niin tällä kypärällä saa kyllä nuhan lähtemään pois, Willman heittää palomieshuumorilla.

Puolalainen paraatikäyttöön tehty kypärä on Willmanin kokoealman tuorein. Tämä kypärä on muovia. Alkuperäinen olisi teräskuorinen. Kalevi Rytkölä / Yle

144 kypärän kokoelmassa on vain muutama replika. Sellainen on myös tammikuussa lahjaksi saatu puolalainen palokunnan paraatikypärä. Nyt etsinnässä olisi samanlainen, mutta alkuperäisenä.

Kokoelman vanhimman kypärän ikää Willman ei edes tiedä. Kalevi Rytkölä / Yle

Vanhin kaikista kypäristä on ennen löytymistään ehtinyt toimia myös hiirien pesänä. Sen iästä ei kuitenkaan ole mitään tietoa. Todennäköisesti se on vanhempi kuin vuodelta 1886, koska Willmanilla on juuri sen ikäinen metallikypärä. Tämä kypärä on nahkaa.

– Tämä on ollut jossakin WPK:ssa Espoon alueella. Nahkakypäriä käytettiin ennen peltikypäriä.

Kypäriä löytyy mitä ihmmellisimistä paikoista. Los Angelesin kypäräkollaasi tulee näkyviin, kun osaa katsoa talon kattoikkuna kohti. Kalevi Rytkölä / Yle

Hannu Willmanilla on pian edessään vaikea ja haikea päätös. Willmanien omakotitaloon Nummelassa kypäriä ei enää mahdu. Harrastuksen rajat alkavat tulla vastaan. Halukkaita kypäränperijöitä omasta perheestä ei ole vielä ilmoittautunut.

Tilan loppumisen vuoksi 25 kypärää on ollut viimeiset viisi vuotta lainassa Palopäällystöliiton toimiston seinällä Helsingissä.

– Kuopion palomuseosta on myös vokoteltu. Mutta etsin niille nyt paikka jostakin lähempää täältä, missä itse olen töitä tehnyt.

Ja töitä Willman on enimmäkseen tehnyt läntisellä Uudellamaalla. Hän oli aikoinaan Nummelan ensimmäinen vakinainen palomies.

Hannu Willmanin kodin jokainen seinä ei ole täynnä kypäriä. Olohuoneen yhdellä seinällä on vanhoista palotikkaista tehty hylly. Toisella seinällä paloletku. Kenellekään ei jää epäselväksi, että tämän talon mies on ollut palomies. Kalevi Rytkölä / Yle

Hyvälle kypärälle Willman tuskin pystyy sanomaan jatkossakaan ei. Kotona asiaan suhtaudutaan huumorilla. Makuuhuoneessa kypäriä ei vielä ole.