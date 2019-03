Paljonko kuusessa on neulasia? Nyt se on laskettu!

Juhat Luonnossa: Paljonko kuusessa on neulasia?

Kuusen neulanen näyttää puussa kivalta, mutta kun se on ottanut kaverinsa mukaan ja leijallut sulostuttamaan ihmisten elämää esimerkiksi lattialle, ihastuneet huudot ovat vähissä. Miksi esimerkiksi joulukuusen neulasia löytyy maton alta vielä juhannuksenakin? Siksi, että nitä on paljon. Ja nyt Juhat Roiha ja Laaksonen selvittävät, miten paljon.

Laskentakuusi Juho-Birgit

Juha Laaksonen

Laskenta-kuusemme on, tai oli, Juho-Birgit, noin kaksimetrinen suomalainen tuuheahko ruukkukuusi. Juho-Birgit asui joulun ajan Laaksosilla, mutta tiputti kaikki neulasensa ja kuoli.

Neulaset haravoitiin ja kerättiin talteen tarkasti, jotta tarkkuus olisi mahdollisimman hyvä.

Juho-Birgit ei valikoitunut kuusen nimeksi sattumalta, sillä kuusesta on hankala määritellä sukupuolta. Siinä on sekä tyttö- että poikakukkia, itse se vain on.

Keräämisen jälkeen neulaset punnittiin Postin tarkkuusvaa'alla ja säilytykseen käytetyn muovipussin paino vähennettiin.

Neulasia oli 1132 grammaa.

Nyt piti vain laskea.

Otanta ja kaava

Juha Roiha

Jo ennen laskennan alkua meille selvitysmiehille tuli hiki.

Ymmärsimme. miksi tämä ei aikaisemmin ollut tullut kenenkään mieleen.

Kaikkien neulasten laskenta ei ollut mahdollista, joten keskimääräinen otanta sai luvan olla riittävä.

Sulloimme 15 grammaa neulasia useampaan pussiin ja punnitsimme painon tarkasti.

Kun meillä olisi 15 gramman painoisen pussin keskimääräinen neulasten lukumäärä ja kertoisimme sen 75:llä, saisimme selville koko kuusen neulasten määrän.

Laaksonen löysi lisäksi kaavan, jolla suuruusluokka selviäisi. Tämän kaavan mukaan piti mitata kuusen rungon läpimitta noin rinnan korkeudelta. Näin teimme ja tulos oli 3 senttimetriä.

Kyseisen kaavan mukaan kuusessa olisi noin 200 tuhatta neulasta.

Nyt meillä oli luku, mistä lähteä. Olisko se lähellekään oikeaa, se selviäisi pian.

Kuusen hiilijalanjälki

Kuusten ja puiden elämää on tutkittu paljon ja niistä on julkaistu sekä vakavasti että vähemmän vakavasti otettavia tutkimuksia.

Vähän kumpaakin edustaa ilmeisesti se koe, jossa kuuselle soitettiin yhdestä suunnasta veden solinaa. Tutkimuksen mukaan kuusi alkoi kasvattaa juuriiaan siihen suuntaan. Kuusipuu siis paitsi tuntee ja haistaa, myös kuulee.

Laskennan edistyessä, suomeksi kestäessä, ryhdyimme noin kolmannen tunnin kohdalla keskustelaan joulukuusien hiilijalanjäljestä.

Laaksonen soitti metsätieteilijä-tuttavalleen ja hän ynnäsi puolestamme, että tuon kokoinen kuusi sitoisi kasvaessaan samanverran hiilidioksidia, kuin ilmaan purkautuu ajamalla autolla 50 kilometriä.

Ja kun vuosittain joulukuusia on satoja tuhansia, niin joulun hiilijalanjäljellä alkaa olla tässä suhteessa hieman kokoa.

Sitten piti taas laskea.

Neulaset tarttuivat sormiin, levisivät pöydälle, menivät poikki, mutta pian urakka olisi lopussa.

Tulos

Roikotimme epämääräisen näköisiä minigrip-pusseja toistemme nenien edessä voitonriemuisen näköisinä.

Meillä oli vertailuluku.

15 gramman pussissa oli keskimäärin 6110 neulasta.

Kun tämä luku kerrotaan 75:llä, saadaan luku 461 101.

ja kun tähän lisätään hävikki, joka on ainakin vajaat yksi pussillinen, arviolta noin 4000, saadaan tulos.

Keskimääräisen kaksimetrisen tuuheahkon kuusen neulasmäärä on

Jari Pussinen

465 000!

Jos ette usko, niin laskekaan itse!