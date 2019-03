Koodarit heräsivät aivojen työkuormaan: "Avotoimiston hälyisyys on salakavala aika- ja energiasyöppö"

Hämeen ammattikorkeakoulu on ottanut aivojen ergonomian tämän vuoden teemaksi. Väsyneet aivot tuottavat huonosti.

HAMK Smart -tutkimusyksikön tiloissa työskentelee parikymmentä ihmistä. Työyhteisössä on erilaisia tietojenkäsittelijöitä, insinöörejä ja sovelluskehittäjiä. Käytännössä siis koodaajia: heitä, jotka revitään työmarkkinoilla käsistä ja jotka saavat tulevaisuudessa määrittää itse oman palkkansa.

Koodaajan työssä yhdistyvät luovuus, looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisutaidot. Moni alalla oleva on harrastanut tietokoneita lapsesta saakka, ja matemaattinen kieli on tuttua. Aivojen kuormituksen tunnistaminen voi olla haasteellista.

Jerry Lehtisyrjä on oppinut sulkemaan työkännykän ja läppärin työpäivän jälkeen. Heidi Kononen / Yle

– Jos projektin deadline häämöttää, niin paineet alkavat kyllä kasautua. Loppuvaiheessa asiakas voi esittää toiveita, ja minun tehtäväni on annetussa aikataulussa ratkaista asia annetuilla työkaluilla, kertoo sovelluskehittäjä Jerry Lehtisyrjä HAMK Smartista.

Deadline on juuri ollut takana, kun tiimi toteutti yhteistyössä kaupungin kanssa Hämeenlinna taskussa -mobiilisovelluksen, josta voi tarkistaa esimerkiksi bussiaikataulut tai asioida kirjastossa.

Kuormitetut aivot eivät saa levätä

Yhteen työpäivään voi mahtua satoja keskeytyksiä. Aivojen kannalta asiaa voi kuvata vaikka niin, että työssä otetaan kaksi askelta eteenpäin – ja yksi taakse. Keskeytyksen jälkeen ajatus pitää kasata ajatukset uudelleen – kunnes työ keskeytyy taas.

Työterveyspsykologi Ava Numminen-Päiväläinen on huolissaan aivojen kuormituksen kasvamisesta. Jos pää käy koko ajan täysillä kierroksilla, eivät aivot ja keho ehdi palautua.

Työterveyspsykologi Ava Numminen-Päiväläisen vastaanotolla aivojen kuormitus on tuttu ongelma. Hannu Harhama / Yle

– Muisti alkaa pätkiä, keskittyminen herpaantua ja isompiin tehtäviin tarttuminen hankaloitua, sanoo Ava Numminen-Päiväläinen.

Aivot voivat mennä "maitohapoille". Työntekijästä tulee ärtyisä, eivätkä liikunta ja harrastukset enää kiinnosta. Univaikeudet ovat tavallisia, hän toteaa.

Uniongelmat ovat mielen ja kehon antamia hälytysmerkkejä liian pitkään jatkuneesta ylikuormituksesta.

– Jos kuormitus jatkuu, vaarana on hallinnan tunteen menettäminen, mielialan lasku ja pahimmillaan jopa masennus, hän toteaa.

Kenen vastuulla aivokuormitus on?

Työt ovat muuttuneet yhä enemmän tietojen käsittelyksi. Siksi työhyvinvointi liittyy kiinteästi siihen, paljonko aivoergonomiasta tiedetään ja miten sitä arjessa sovelletaan, sanoo työterveyspsykologi Ava Numminen-Päiväläinen.

– Aivoergonomiasta puhutaan yleisesti jo paljon. Toki edelleen on fyysisiä töitä, mutta toisaalta miltei kaikilla on joku älylaite kädessään. On tärkeä tiedostaa, miten liikakäyttö vaarantaa esimerkiksi unta, hän toteaa.

HAMK Smart -tiimissä tehdään luovaa työtä ja siksi aivojen palautuminen on tärkeää. Heidi Kononen / Yle

Tutkimuspäällikkö Joni Kukkamäki HAMK Smartista sanoo aivojen ergonomian olevan sekä työntekijän että työnantajan vastuulla.

– Työnantaja voi siirtää deadlinea tai antaa projektiin apukäsiä, jos siltä näyttää. Jos työntekijä alkaa tehdä yhtäjaksoisesti tuntikausia työtä ilman taukoja, niin kyllä siitä pitää huomauttaa, hän toteaa.

Sovelluskehittäjä Jerry Lehtisyrjä on oppinut vuosien varrella vetämään rajan työn ja vapaa-ajan välille. Jos työstää vaikeaa ongelmaa, voi asia jäädä kotonakin vaivaamaan.

– Suljen työpuhelimen ja läppärin kun menen kotiin. Jos huomaan ajattelevani töitä, pyrin lempeästi siirtämään omat ajatukset niistä pois, sanoo Lehtisyrjä.

Avokonttoriin yhteiset säännöt

Aivoergonomisesti ystävällisessä työpaikassa töiden keskeytys minimoidaan. Työssä ei joudu usein tekemään samaan aikaan useita eri tehtäviä.

Työntekijää kuormittavat puheensorina, taustalla soiva radio tai televisio ja visuaaliset ärsykkeet. Tietokone sylkee jatkuvasti postia, muistutuksia ja huomautuksia.

– Avotoimiston hälyisyys on todella salakavala aika- ja energiasyöppö. Siellä työskentelevien on syytä tehdä toimivat pelisäännöt työtilan rauhoittamiseksi, sanoo työterveyspsykologi Ava Numminen-Päiväläinen.

Kun kuormitukseen tulee tauko, sydämen syke laskee ja aivot saavat viestin, että nyt on aika huilata hetki Ava Numminen-Päiväläinen

Multitaskauksen sijaan pitäisi opetella palautumistaitoja. Jo työpäivän aikana on opittava palautumaan.

– Säännölliset venyttelytauot, happihypyt ja pienet hetket pois työn äärestä ylläpitävät aivojen vireystilaa. Kun kuormitukseen tulee tauko, sydämen syke laskee ja aivot saavat viestin, että nyt on aika huilata hetki, hän neuvoo.