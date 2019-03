Peräti 4 000 tatuointiväreissä käytettävää kemikaalia on menossa ensi vuonna pannaan, koska niissä piilee terveysriskejä

Jopa 4 000 tatuointiväreissä käytettävää ainesosaa on menossa pannaan koko EU:n alueella. Helsingissä toimiva Euroopan kemikaalivirasto ECHA esittää EU-komissiolle niiden kieltämistä lailla.

Kemikaalivirasto kertoi asiasta tänään (siirryt toiseen palveluun). Tatuoinneissa käytettävien väri- ja lisäaineiden epäillään aiheuttavan syöpää ja muutoksia DNA:ssa, laskevan hedelmällisyyttä ja aiheuttavan ihoärsytystä.

Pohjalla on pitkä arviointityö, jonka kemikaalivirasto sai valmiiksi keskiviikkona. Asia etenee nyt EU-komissioon, ja koko EU:n kattavaa lakia odotetaan jo ensi vuonna.

– Pidän tätä merkittävänä askeleena tatuointivärien turvallisuudessa. Uskon, että komissio toimii näkemyksemme mukaisesti, sanoo kemikaaliviraston vanhempi neuvonantaja Mark Blainey.

"Jos meidän väreissämme on kiellettäviä aineita, ne lähtee saman tien roskikseen"

Neljätuhatta väriainetta on hurja määrä.

Silti tatuointeja harkitsevilla tai jo ottaneilla ei pitäisi viranomaisten mukaan olla suurempaa syytä huoleen kuin aiemminkaan. Blaineyn mukaan kannattaa harkita esimerkiksi sitä, ovatko kemikaalit aiheuttaneet itselle aiemmin reaktioita.

Väriaineiden haittavaikutuksista on näyttöä, mutta toisaalta aineita päätyy kehoon verraten pieni määrä.

– Jos meidän väreissämme on kiellettäviä aineita, niin totta kai ne lähtee saman tien roskikseen. Mutta meillä on jo nyt sellaiset värit käytössä, ettei tässä tarvitse olla huolissaan. Tatuointibisnes on kasvanut räjähdysmäisesti, ja valmistajilla on ollut varaa panostaa laadun parantamiseen, Suomen tatuointiartistiyhdistyksen puheenjohtaja Tony Raita sanoo.

Tämä on Raidan mukaan tilanne Suomessa ja suuressa osassa EU:ta. Kaikista muista maista hän ei mene takuuseen.

Otherside Tattoo -liikkeessä käytettäviä tatuointivärejä. Henri Vainio-Hynnilä / Yle

Raita on Suomen tunnetuimpia tatuoijia, ja pitää Lahdessa Otherside Tattoo -liikettä. Tila on valoisa ja avoin, osoitus tatuointiliikkeiden muuttumisesta yhteiskuntakelpoisiksi.

Raita osallistui kemikaaliviraston arviointityöhön asiantuntijana. Hän kannattaa rajoituksia ja keskustelua turvallisuudesta.

– Aina kun laitetaan neulalla reikiä kehoon, niin on olemassa infektio- tai väriaineriski. Ei me olla kemistejä eikä lääkäreitä, mutta luotettavia tutkimustuloksia värien aiheuttamista riskeistä ei ole tähän päivään mennessä saatu. Siinä mielessä näitä on tehty aika luottavaisin mielin, hän sanoo.

Neljätuhatta ainesosaa kertoo myös siitä, miten kemikalisoitunut maailma on. Kemikaalivirasto haluaa varmistaa, ettei kieltolistalla olevia aineita vain korvata rinnakkaisaineilla, jotka voivat olla yhtä haitallisia.

– Rajoitukset tarkoittavat, että EU:ssa myytäviin väreihin tulee ikään kuin turvaleima, joka takaa että ne ovat turvallisia käyttää, Blainey tiivistää.

Isoin riski: Lomatatuoinnit ja kiinalaiset halpavärit

Sekä Kemikaalivirasto että Tony Raita varoittavat kiinalaisista halpaväreistä. Nettikaupoista löytyy hakusanoilla tatuointiväri tai tattoo ink tuhansia tuloksia.

– Siellä saattaa olla vaikka mitä myrkkyjä. Vuosien varrella on kuultu, että joukossa on ollut esimerkiksi automaaleja, joita on laitettu pulloihin ja myyty merkkiväreinä, Raita sanoo.

Suurimmat riskit piilevät juuri tatuoinneissa, jotka tehdään itse halpaväreillä tai otetaan alehintaan etelän lomakohteiden rantakojuissa.

– Viranomaisten tulee lähivuosina pohtia, miten nettikauppaa voitaisiin valvoa nykyistä kattavammin, Mark Blainey sanoo.

Blainey ja Raita kehottavat asiakkaita kysymään väriaineista tatuointiliikkeeltä, jos on vähänkin epäilyksiä. Tuleva EU-laki velvoittaa yrittäjät kertomaan asiakkaille tarkat tuotetiedot.

Suomessa pääosan väreistä toimittaa yksi tukkuri, Nordic Tattoo Supplies, joka toimii yhteistyössä useimpien tatuointiliikkeiden kanssa. Raita arvioi, että halpavärejä käyttämällä yrittäjä säästäisi "ehkä parisataa euroa vuodessa". Hän ei näe siinä mitään järkeä.

– Niillä, jotka tekevät tatuointeja ammatikseen, ei ole mitään intressiä käyttää huonoja värejä. Kaikki haluavat tehdä hyvää jälkeä ja turvallisesti, Raita sanoo.

Asiakas: "Ei pelota"

Mystiikka tatuointien ympäriltä on hälventynyt 2000-luvulla nopeasti, kun niiden suosio on kasvanut.

Arviolta jo kymmenellä prosentilla suomalaisista (siirryt toiseen palveluun) on vähintään yksi tatuointi. Koko Euroopassa tatuointi on noin 15 prosentilla väestöstä, mutta vuoteen 2040 mennessä arviolta jo joka neljännellä (siirryt toiseen palveluun). Toisaalta tatuoinnit ovat muoti-ilmiö, ja innostus voi myös lopahtaa.

Siitä ei ole vielä merkkejä. Raidan Otherside Tattoo -liikkeessä käy lounasaikaan kuhina. Kaikilla neljällä pöydällä on asiakas, ja huoneen täyttää tatuointikoneiden äänekäs surina. Musteet siirtyvät kilvan ihon alle verinahkaan.

Raita tatuoi Petri Säisäsen käsivarteen mustavalkoista kuvaa, joka esittää naista ja ruusua.

– Kuva löytyi netistä ja totesin, että haluan tuon. Tatuoinnit ovat mielestäni siistejä, taidetta tavallaan, Säisänen sanoo.

Säisäsellä on useita tatuointeja, mutta hän ei ole erityisemmin pohtinut kemikaalien vaikutuksia kehoonsa.

– Olen teettänyt tatuointini ihmisillä, jotka tekevät tätä ammatikseen. Eivät ne silloin pelota. Eri asia olisi, jos kävisin jollain amatöörillä, joka on tilannut värit netistä.

Miehen t-paitaa koristaa lontoolaisen jalkapalloseura Arsenalin logo.

– Sama löytyy tatuointina selästä. Se ei ehkä ollut paras idea, mutta tulipa otettua.