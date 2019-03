Syrjäinen Salla toipuu sotepettymyksestä – ikääntyvä pikkukunta on sotejohtajan mukaan malliesimerkki siitä, mikä muita odottaa

Sallan terveyskeskuksessa on aurinkoisena kevättalven päivänä hiljaista. Vuoroaan odottaa vain kahdeksankymppinen Mularin pariskunta. Mularit pärjäävät kotonaan Kursun kylässä vielä omin voimin, joten muista kunnan sotepalveluista ei ole arviota esittää. Lääkärin pakeille voisi kuitenkin mieluusti päästä nykyistä nopeammin.

– Jos tilaa tavallista aikaa eikä kiireellistä, niin kyllä siinä monta viikkoa menee. Jos ei sitten satu se sairaus unohtumaan, Salli Mulari kertoo ja nauraa päälle.

Kunta palkkaisi kyllä neljännenkin lääkärin avoinna olevaan virkaan, jos sellainen vain löytyisi. Myös hoitajista on pula kunnassa, joka mainostaa olevansa "in the middle of nowhere", keskellä ei mitään.

– Sosiaalityö, mielenterveyspuoli ja päihdepuoli ovat myös aika haavoittuvaisia. Niitä pyörittää yksi ihminen, ja jos hän on äkillisesti pois niin häntä on aika vaikea paikata, sanoo kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala.

Töitä riittäisi, sillä Sallan asukkaista kolmasosa on yli 65-vuotiaita ja heitä asuu aina sadan kilometrin päässä Naruskassa asti. THL:n uusimmissa tilastoissa (2017) Sallan sote-menot ovatkin Suomen korkeimmat asukasta kohden.

Salli ja Pertti Mulari toivoisivat, että terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsisi viikossa. Nyt pitää odottaa kauemmin. Annu Passoja / Yle

Kunta auraa vanhusten pihat

Sotepalvelut olisi mielihyvin laskettu leveämmille hartioille. Jättiuudistuksen kaatuminen oli karvas takaisku, mutta Marjala toipui siitä viikonlopun aikana.

– Kun tieto tuli niin olihan se kova pettymys, mutta siitä pettymyksestä selvittiin. Me ollaan koko ajan kehitetty aktiivisesti omia toimintoja ja jatketaan niiden kehittämistä, Marjala vakuuttaa.

Aivan erityisesti kunnassa on sijoitettu euroja siihen, että vanhukset pärjäisivät kotonaan. Kunta huolehtii esimerkiksi ikäihmisten pihojen aurauksesta. Sosiaalimenot ovat kyllä kasvaneet, mutta erikoissairaanhoidon menot kutistuneet ja jonot hoivakotiin lyhentyneet.

Salla ostaa asukkailleen muiden muassa psykiatrin ja puheterapeutin palveluja, koska jonot Lapin keskussairaalaan ovat niin pitkät, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala. Annu Passoja / Yle

– Siivouspalveluissa otimme käyttöön palvelusetelin, joilla ikäihmiset voivat ostaa siivousta paikallisilta yrityksiltä. Ateriapalveluissa taas kunta maksaa aterioiden kuljetuksen ikäihmisille kotiin, Marjala kertoo. Kotihoidon palveluiden piirissä on 13 % yli 75-vuotiaista, mikä on enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin.

Kotihoito on se, johon kunnassa aiotaan jatkossakin pistää paukkuja.

– Haluamme että siellä on koulutetut hoitajat. Silloin vanhusten toimintakyky säilyy hyvänä, eikä hoivakotiin siirryttäessä olla aliravittuja ja heikossa lihaskunnossa.

Soteyritykset löysivät Sallaankin

Vanhusten hoivapalveluja tarjoavat sekä kunta että Attendo, jonka palkkalistoille on siirtynyt tai siirtymässä 63 kunnan työntekijää. Kuntoutuspalveluja myyvät Coronaria ja työterveyshuoltoa Terveystalo. Marjala muistaa muutama vuosi sitten epäilleensä, että tokkopa soteyrityksiä syrjäinen Salla kiinnostaa.

Kunnanjohtaja kuitenkin vakuutti, että yritykset kyllä tulevat sinne missä markkinat ovat, ja oli oikeassa.

– Meillä on ollut tosi hyvä yhteistyö yritysten kanssa. Varmasti sitä hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan ja tutkitaan myös, mitä muita yhteistyömahdollisuuksia on, Marjala sanoo nyt. Hän on käynyt viime aikoina valvontakäynneillä sekä yritysten että kunnan omissa hoivakodeissa. Kunnan vanhustenhoidosta huomautettavaa löytyi, mutta Attendon alaisuudesta ei.

Salla on ulkoistanut lähes 30 prosenttia sotepalveluistaan, kun euroissa mitataan. Rajoituslaki edellyttää että isompiin ulkoistuksiin pitää sisällyttää maksuton irtisanomisoikeus vuoden irtisanomisajalla. Suuret soteyritykset ja jotkut kunnatkin ovat vaatineet laista luopumista. Lapissa Posio ehti ulkoistaa Coronarialle kaiken ennen lain voimaan tuloa.

Salla ikääntyy vauhdilla. Asukkaista kolmasosa on yli 65-vuotiaita. Annu Passoja / Yle

Lisäulkoistukset kiinnostavat myös Sallaa, vaikka Marjala puhuu ulkoistusten sijaan mieluummin yhteistyöstä yritysten kanssa. Toinen vaihtoehto voisi olla sotekuntayhtymä, joka kiinnostaa ainakin maakunnan suurinta kaupunkia Rovaniemeä.

– Meillä on avoin kanta, emmekä ole lyöneet lukkoon mitään. Ajattelimme, että odotetaan ihan rauhassa vaalit eikä lähdetä hötkyilemään ennen kuin tiedetään mitkä ovat ylemmän tahon askelmerkit tähän hommaan, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala.

Kunta avasi kuntalaisen olohuoneeksi tarkoittamansa Pirtin, kun vastaavaa toimintaa järjestänyt yhdistys lopetti. Pirtillä tehdään ruoat ja ruokaillaan yhdessä. Annu Passoja / Yle

Jos ei pilkillä, niin Pirtillä

Isompia päätöksiä odotellessaan Salla ottaa pienempiä askeleita. Muutama viikko sitten ovensa aloitti kuntalaisten olohuoneeksi tarkoitettu Pirtti, jossa tehdään ruokaa, pelataan ja seurustellaan. Paikallinen ruokakauppa lahjoittaa Pirtille hävikkiruoan.

– Tämä mahdollistaa sen, että ihmisillä on edes kahtena päivänä viikossa paikka johon tulla päivällä, kertoo kunnan päihdetyöntekijä Meiju Kunnari. Hän arvelee, että kysyntää olisi vaikka joka päivälle, mutta sosiaalitoimen työntekijät eivät ainakaan vielä ehdi muilta töiltään Pirttiin kuin kahtena päivittäin.

Aurinkoisena tiistaipäivänä Pirtillä vaihdetaan kokemuksia kelkkailureiteistä ja suunnitellaan jalkautumista porukalla ulkoilmaan.

– Näin keväällä kun on hyvät kelit, niin pilkille ja makkaranpaistoon, suunnittelee Martti Virkkula. Hän kertookin olevansa pilkillä silloin kun ei ole Pirtillä.