Naiset toivovat, että vaihdevuosista ei enää vaiettaisi eikä niille naureskeltaisi: “En tiedä, millainen olisin ilman hormonikorvaushoitoa”

Perjantai-dokkarissa Menov*tunpaussi pian 25-vuotias Roosa Maskonen selvitti, mitä hänellä on 20 vuoden päästä edessään.

Vaihdevuosiaiheinen keskustelu satoine kommentteineen pomppasi silmilleni Facebookin uutisvirrasta.

"Mulla alkoi megalomaanisilla kuukautisilla. Henkisellä puolella olin tosi hapero, itkin ja loukkaannuin aivan pikkuasioista ja hermo meni pienistäkin asioista. Heräilin öisin koko ajan."

"Ankeat aamut ja viikoittainen mielialojen vaihtelu, vitutus sellaisiakin asioita kohtaan, jotka ei ennen vtuttaneet. Varsinainen alamäki alkoi 50-vuotispäivän jälkeen."

"Kyllä popsin estrogeenia. Kuumat aallot tuli yöllä ja tutkin lääkärikirjasta mikä tauti kyseessä..pääsin hiviin asti kunnes menkkojen reistaillessa tajusin: vaihdevuodet."

Huomasin olevani täysin tietämätön tästä edessä häämöttävästä “toisesta murrosiästä.”

Olen pian 25-vuotias, miksi kukaan ei ole puhunut minulle vaihdevuosista?

Soitan äidille.

Äiti antaa varsin täpäkän vastauksen, kun utelen, että miksei hän ole kertonut minulle vaihdevuosistaan.

- No en ole puhunut, kun et ole kysynyt mitään. Ei näistä asioista ole tapana puhua nuorille.

Nyt siis kysyn.

Anna-Leena Sipilä elää vaikeiden vaihdevuosioireiden kanssa. Aki Lahtinen / Yle

Mieli voi järkkyä vaihdevuosissa

Ensimmäisenä tapaan 52-vuotiaan näyttelijä Anna-Leena Sipilän, joka elää tällä hetkellä pahinta aikaa omista vaihdevuosistaan.

Hänelle psyykkiset oireet ovat olleet kaikista raskaimpia. Selittämättömistä raivokohtauksista ja itkuun pillahtamista on tullut arkipäivää.

– Tavallaan muutut takaisin murrosikäiseksi. Et enää pysty hallitsemaan omia tunteitasi, se on todella omituista, Sipilä kuvailee.

Vaihdevuodet ovat tuoneet Sipilälle päässä tapahtuvan myllerryksen lisäksi lukuisia fyysisiä oireita.

– Ei minulla ollut mitään aavistusta, että oireet voivat olla näin monimuotoiset. Nivelten särkyä, jäykkyyttä, iho muuttuu, paino vaihtelee ja turvottaa, Sipilä kertoo.

Hänellä vaihdevuosioireet pysyvät jotenkuten kurissa estrogeenilla.

– En tiedä, millainen olisin ilman hormonikorvaushoitoa.

Johanna Tohni toivoo, että vaihdevuosista olisi helpompi puhua. Aki Lahtinen / Yle

Oireet voivat yllättää jo alle nelikymppisen

Kun tamperelainen stand up -koomikko Johanna Tohni sai ensimmäiset hikikohtaukset 37-vuotiaana, hän kuvitteli olevansa vakavasti sairas.

Tohnille ei tullut mieleenkään, että kyse voisi olla esimenopaussista – siis siitä, että keho valmistautuu vaihdevuosiin.

Nyt 41-vuotias Tohni kärsii säännöllisesti hikoilujaksoista, jotka voivat kestää useamman kuukauden.

– Ja se jakso tarkoittaa siis sitä, että hikoilen vähintään kerran tunnissa. Joskus huomattavasti useamminkin.

Tällä hetkellä Tohni on ollut muutaman kuukauden oireeton. Hän yrittää nauttia olostaan, mutta koko ajan mielessä pyörii ajatus siitä, että tämä hyvä jakso ei kestä ikuisesti.

– 41-vuotiaana naisena oleminen on ihanaa. Kehoni kuitenkin estää minua nauttimasta tästä ajasta, mikä pitäisi olla minulle parasta aikaa, se on raivostuttavaa, Tohni sanoo.

Tohni ei ole tehnyt stand upia vaihdevuosioireista, koska omassa elämässä oireet eivät ole vielä näyttäytyneet mitenkään hauskoina, päinvastoin.

Toisaalta vaihdevuosista on hänen mukaansa hankala puhua lavalla senkin takia, että aihe on edelleen tabu.

– Kun sinä mainitsetkin niistä edes tavallisessa keskustelussa, niin ihmiset jähmettyvät, Tohni sanoo.

Tohni toivoo, että vaihdevuosista voitaisiin tulevaisuudessa keskustella entistä avoimemmin.

– Että se ei ole vain naureskelua, että sinä nainen vanhenet, kuukautiset jäävät pois, et pysty enää saamaan lapsia ja pimpsa on kuiva. Kyllähän sen on yleinen läppä.

Sari Lilliestiernaa kyllästyttää se, että naisia pelotellaan kamalilla vaihdevuosioireilla. Aki Lahtinen / Yle

"Se voi olla monille aika kipeä asia, kun ei enää voi saada lapsia"

Näyttelijä Sari Lilliestierna on kyllästynyt siihen, että naisia pelotellaan turhaan vaihdevuosilla ja niihin liittyvillä oireilla.

– Edelleen naisille sanotaan, että elämä muuttuu huonommaksi, naiseus muuttuu pienemmäksi ja on pakko olla jollain tavalla kärttyinen. Tai sitten täytyy kokea, että elämästä puuttuu joku hirveän iso asia, Lilliestierna sanoo.

Lilliestiernan mukaan naisen elämä voi vaihdevuosien alkamisen jälkeen jopa helpottua, kun kuukautiset jäävät pois.

– Ei tarvitse kokea särkyjä, ei oksenna kerran kuussa, eikä tarvitse aina miettiä, missä on vessa.

64-vuotias Lilliestierna ei ole kokenut omia vaihdevuosiaan mitenkään hankalana asiana, mutta toisaalta hän tietää, että monelle ne kuitenkin ovat vaikea paikka.

Hänen mukaansa olisikin hyvä keskustella lukuisten erilaisten oireiden ohella myös siitä, miltä vaihdevuodet tuntuvat.

– Se voi olla monille aika kipeä asia, kun ei esimerkiksi enää voi saada lapsia, Lilliestirena sanoo.

Katariina Romppaisen asenne elämää kohtaa on muuttunut pelottomaksi vaihdevuosien loppumisen jälkeen. Aki Lahtinen / Yle

Viimeisenä tapaan 54-vuotiaan Katariina Romppaisen. Romppainen on viimeisen vuoden aikana saanut heittää hyvästit omille vaihdevuosilleen.

Kun vaihdevuodet alkoivat, Romppainen ajatteli, että hänen naiseutensa olisi jollain tapaa ohitse. Ajatus teki hänet surulliseksi.

– Toisaalta ei sitä niissä oireissa ja tunnetiloissa kerinnyt aktiivisesti suremaan, että nyt minun naiseuteni on ohitse. Sitä vain selviytyi päivästä toiseen.

Romppaisella pahin oire oli muutaman vuoden jatkunut kuumuus, jonka takia hänen piti vähentää saunominen, kahvi ja alkoholi minimiin.

Nyt kun vaihdevuosioireiden aiheuttama tukala olotila on enää muisto, hän puhuu niiden loppumisesta silmin nähden vapautuneesti.

– Ne ovat kuin synnytyskivut: Ne näköjään unohtaa sitten, kun ne ovat ohi.

Romppainen ei ole ainoastaan päässyt eroon ikävistä oireista, vaan hän kokee olevansa myös henkisesti muuttunut. Hän on löytänyt itsestään uudenlaisen keveyden ja naisellisuuden, jollaista ei tiennyt olevan olemassakaan.

Eikä hän enää pelkää elämää.

– Nyt tuntuu, että olen uuden ihanan maiseman edessä. Olen nyt vapaa, minä olen minä ja kaikki on mahdollista.

