Herätys: Ylen vaalikone on avattu, julkisrakennusten ilmanvaihtoa halutaan pienentää ja tänään äänestetään Brexitin lykkäämisestä

Vastaa 30 kysymykseen ja tutki, ketkä ovat kanssasi samaa mieltä

Ylen eduskuntavaalien Vaalikone on julkaistu (siirryt toiseen palveluun). Vastauksensa koneeseen on antanut yli 2 000 ehdokasta, jotka pyrkivät eduskuntaan 14. huhtikuuta pidettävissä vaaleissa. Vastaamalla 30 kysymykseen voit selvittää, ketkä näistä ovat kanssasi eniten samaa mieltä. Uudistunut vaalikone kertoo myös, miltä eduskunta näyttäisi, jos se täytettäisiin vain sinun suosikeillasi, ja miten vastauksesi suhteutuvat muiden Vaalikoneen käyttäjien vastauksiin.

Ylen ensimmäinen suuri vaalikeskustelu tänä iltana

Imatralainen Laineen perhe järjesti Vaalisohvan kotonaan. Mikko Savolainen / Yle

Tänään torstaina julkaistaan paitsi Ylen Vaalikone, myös 12-osainen Vaalisohva-sarja. Illalla taas nähdään TV1:ssä ja Areenassa Ylen ensimmäinen suuri vaalikeskustelu. Tästä alkaa Ylen politiikkaa täyteen pakattu vaalikuukausi. Voit lukea tästä artikkelista, mitä kaikkea sinulle on tarjolla.

Tänään äänestetään Brexitin lykkäämisestä

Britannian pääministeri Theresa May pitämässä puhettaan Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneessa 13. maaliskuuta. Jessica Taylor / AFP

Britannian brexit-viikossa on edetty päivään kolme. Tänään edessä on äänestys siitä, haluaako brittiparlamentti hakea lykkäystä EU-eroon. Tällä hetkellä eron on määrä toteutua 15 päivän päästä eli 29. maaliskuuta. Keskiviikkona brittiparlamentti hylkäsi ajatuksen sopimuksettomasta erosta. Varmaa on nyt vain epävarma, kirjoittaa toimittajamme Pasi Myöhänen Lontoosta.

Kiinteistöjen ilmanvaihto sammuksiin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin

Jyrki Lyytikkä / Yle

Sisäilmayhdistyksen ja kuntien sisäilmaverkoston tänään julkistettava ohje suosittelee, että julkisten kiinteistöjen ilmanvaihto pidettäisiin käyttöaikojen ulkopuolella sammuksissa. Tällä pyritään säästämään rahaa ja energiaa. Osa toimijoista on sitä mieltä, että asiaa pitäisi tarkastella rakennuskohtaisesti.

Keli huononee, kun lounaasta tulee lisää sateita

Yle Sää

Ajokeli on aamulla huono, kun yön aikana on satanut lunta paikoin jopa kymmenen senttimetriä. Päivän aikana hajanaisia lumi- tai räntäsateita tulee suuressa osassa maata ja päivä on yleisen harmaa.

Etelässä lämpötila nousee plussan puolelle, mutta pohjoisessa ollaan edelleen pakkasella. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.