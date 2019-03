Nuoret vaaliehdokkaat vähenivät entisestään: "Vaikuttamisesta tehdään mörkö ja raha ratkaisee..."

Nuorten osuus eduskuntavaalien ehdokkaista näyttää jäävän entistäkin pienemmäksi. Ehdokkaiden keski-ikä on jo 46 vuotta.

Rahan ei pitäisi suomalaisessa demokratiassa määrätä menestystä, mutta ainakin nuorten ehdokkaiden mukaan juuri se romuttaa monen vaalihaaveet.

– Aivan varmasti. Monelle, joka lähtee ensimmäistä kertaa ehdolle, raha ratkaisee, sanoo empimättä Elisa Gebhard, 25-vuotias SDP:n ehdokas.

Hänen vaalibudjettinsa on 12 000 euroa.

Kokoomuksen 20-vuotias ehdokas Matias Pajula varautuu vaalikentille 20 000 euron budjetilla. Myös hän uskoo, että vaalibudjettien koot karsivat monen nuoren ehdokkaan pois kisasta.

– Ehdokkaaksi lähteminen on tosi kallista, hän sanoo.

SDP:n ehdokas Elisa Gebhard. Terhi Liimu / Yle

Mutta raha ei ole hänen mukaansa ainoa syy, joka johtaa nuorten ehdokkaiden hupenemiseen.

– Ehdokkuus leimaa. Loppuelämän ajan kun sinua googlataan, näkyy että olet ollut vaaleissa ehdolla ja olet tietyn puolueen asioihin sitoutunut.

Nuoria vähemmän, naisia enemmän

Ylen huomenna julkaistavan vaalikoneen taustatiedot kertovat, että ehdokkaista on nuoria enää kolmetoista prosenttia. Se on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna.

Kokoomuksen ehdokas Matias Pajula. Terhi Liimu / Yle

Naisten osuus ehdokkaista on sen sijaan kivunnut jo 42 prosenttiin. Vielä vuoden 2015 vaaleissa naisehdokkaita oli 39 prosenttia.

Ehdokkaiden keski-ikä on jälleen yhden vuoden lähempänä viittäkymppiä. Keskimäärin ehdokas on nyt 46-vuoias.

Neljän vuoden muutos

Entä mitä on tapahtunut kannattusmittauksen perusteella kuuden suurimman puolueen ehdokkaille vaalikauden aikana?

SDP:llä naisten osuus on noussut puoleen ja vihreillä yli 60 prosenttiin. Nykyisillä perussuomalaisilla se on puolestaan laskenut alle 30 prosenttiin.

Keskustalla nuorten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. Vasemmistoliitolla nuorten osuus on puolestaan laskenut viisi prosenttiyksikköä.

"Vaikuttamisesta tehty mörkö"

Mutta mikä nuorten ehdokkaiden mukaan selittää heidän osuutensa hiipumista? Raha ei ole ainoa syy.

– Puoluehommat on ylipäätään vähän vanhempien ihmisten touhuja. Politiikka voidaan nuorten ihmisten keskuudessa mieltää tosi vaikeaksi, pohtii 23-vuotias perussuomalaisten ehdokas Liina Veronica Isto

Myös vihreän 20 vuotiaan Alina Heywoodin mukaan ehdolle asettumista rajoittavat asenteet.

Vihreiden ehdokas Alina Heywood. Kimmo Gustafsson / Yle

– Vaikuttamisesta tehdään mörkö ja tavallaan maalataan nuorille kuvaa, että vaikuttaminen on vaikeaa ja että sitä ei kannata tehdä.

Vihapuhe

Myös erilaiset häirikköilmiöt vähentävät politiikan houkuttelevuutta. Erityisesti moni naisehdokas pitääkin puhelinnumeronsa salassa, vaikka yleensä ehdokkaat pyrkivät olemaan alati mahdollisten äänestäjien tavoitettavissa.

– Vihapuhe kaventaa sananvapautta tosi paljon, ei kukaan ehdokas saisi joutua pelkäämää sitä, millaista vihaa sieltä tulee vaikka sosiaalisen median kautta, sanoo Gebhard.

Myös Pajula näkee suuren periaatteelisen ongelman siinä, että nuoria asettuu ehdokkaaksi yhä niukemmin.

– Jos mietitään edustuksellista demokratiaa, niin meillä pitäisi olla edustusta jokaisesta ihmisryhmästä, myös nuorista ja opiskelijoista. On aika huono juttu, jos on ehdokkaaksi päästäkseen on pitänyt päästä tiettyyn taloudellisen asemaan.

Eduskuntaan päässeiden vaalibudjetit ovat olleet keskimäärin 38-tuhatta euroa. Se on vaikkapa opiskelijalle paljon. Tai liian paljon.

Ehdokasmaksuihin nuorten ale

Gebhardin mukaan vaikuttaa siltä, että puolueet eivät kiinnitä asiaan riittävää huomiota.

– Nykyään puolueet katsovat tarkasti että sukupuolet ovat edustettuna tasaisesti, mutta sukupolvien osalta on parantamisen varaa.

Mutta nuorilla ehdokkailla on tarjolla myös lääke siihen, jos puolueet haluavat listoilleen monipuolisuutta ja nuoria ehdokkaita: Puolueelle kerättäviin, satojen tai lähes tuhannen euron ehdokasmaksuihin sopisi muotoilla nuorisoalennus.