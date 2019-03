Wellness on hyvinvointia pursuava elämäntyyli, josta halutaan viestiä myös muille – väittelijä: "Alexander Stubb oli aikaansa edellä"

Miia Grénmanin mukaan wellness on aiemmin liitetty voimakkaasti celebrity-kulttuuriin, jossa ihannoidaan julkisuuden henkilöitä, vaikkapa urheilijoita tai näyttelijöitä.

Miia Grénmanin mukaan wellness on aiemmin liitetty voimakkaasti celebrity-kulttuuriin, jossa ihannoidaan julkisuuden henkilöitä, vaikkapa urheilijoita tai näyttelijöitä. Ari Welling / Yle

Tästä on kyse Wellness on nimitys, jolla yleensä tarkoitetaan hyvää oloa, terveyttä ja miellyttävää liikuntaa tarjoavia palveluita.

Miia Grénmanin väitöstutkimuksen mukaan wellness-kulutuksessa on pohjimmiltaan kyse itsensä johtamisesta.

Grénmanin markkinoinnin alaan liittyvä väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 15.3.2019.

Vaikka wellness-, fitness- ja selfie-kulttuureita on pidetty hyvin pinnallisina, aiheesta väittelevän Miia Grénmanin mukaan monien kohdalla on kyse harkitusta itsensä johtamisesta ja kehittämisestä.

– Wellness on muuttunut salilla käynnistä ja kauneushoidoista tietynlaiseksi elämäntyyliksi. Se saattaa näkyä vaikkapa ruokaostoksissa, halussa rauhoittua tai nukkua paremmin.

Tutkijan mukaan wellnessiin liittyviä osa-alueita ja tuotteita on lukematon määrä. Myös aiemmin itsestään selvänä pidettyjä elämän osa-alueita on brändätty uudelleen. Yksi tällaisista on uni ja nukkuminen.

Uni on brändätty ja sen ympärille on rakennettu lukematon määrä tuotteita ja palveluita. Miia Grénman

– Uni on brändätty ja sen ympärille on rakennettu lukematon määrä tuotteita ja palveluita. Uni ei ole enää ainoastaan fyysisen hyvinvoinnin kulmakivenä, vaan se liittyy olennaisesti myös henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Wellness on suurbisnes

Wellnessissä liikkuvat maailmalla valtaisat rahat. Jo pari vuotta sitten tämän talouden sektorin markkina-arvo oli neljä biljoonaa eli neljä tuhatta miljardia Yhdysvaltain dollaria. Ala kasvaa kuuden prosentin vuosivauhdilla. Tarkkoja lukuja markkinan suuruudesta Suomessa ei ole saatavilla.

Grénmanin mielestä ehkäpä vielä sektorin taloudellista merkitystä kiinnostavampaa on kulttuurin levittäytyminen hyvin laajalle yhteiskunnan eri toimintoihin. Yksittäiset työntekijät ja kokonaiset yritykset luovat mielikuvia itsestään wellness-brändäyksen kautta.

Uskon, että viisi vuotta sitten Alexander Stubb oli aikaansa edellä. Miia Grénman

Wellness on tullut mukaan myös poliittiseen keskusteluun. Itsestään huolehtimisen vaikutukset välittyvät koko yhteiskuntaan muun muassa alentuneina terveydenhoitokustannuksina.

Myös poliitikot yksittäisinä henkilöidä luovat itsestään mielikuvia hyvinvointinsa kautta.

– Uskon, että viisi vuotta sitten Alexander Stubb oli aikaansa edellä. Ala ja asenteet ovat muuttuneet niin hurjaa vauhtia, että nyt treenattu ja shortseja käyttävä pääministeri saisi laajempaa ymmärrystä.

Tekemisen muodot saattavat muuttua, mutta perusajatus pysyy

Grénman korostaa, että wellness tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Se mikä on yhdelle sopiva wellnessin muoto, ei välttämättä ole sitä jollekin toiselle. Pääajatuksena on kuitenkin optimaalisen itsen ja oman tasapainotilan etsiminen.

Wellness-brändyksessä omaa identiteettiä rakennetaan eri toiminnoilla. Toiset korostavat toiminnallisuutta, kuten kuntosalilla käyntiä, toiselle sosiaaliset suhteet voivat olla tärkeämpiä. Matti Myller / Yle

Myös tekeminen saattaa muuttua vuosien kuluessa. Opiskeluaikojen kuntosalilla hikoilu saattaa perheen perustamisen myötä vaihtua patikointiin lasten kanssa kansallispuistossa.

– Kun ajatusmalli on omaksuttu, se usein myös pysyy läpi elämän. Huomattavaa on, että vaikkapa luonnossa liikkuessa vanhemmat sosialisoivat lapsensa mukaan tietynlaiseen wellness-ajatteluun.

Väitöstutkimuksen tuloksissakin korostuvat ikiaikaiset arvot, kuten hyvä elämä, käytännön viisaus ja tasapaino. Miia Grénman

Vaikka wellness-kulttuuri vaikuttaa hyvin modernilta ja tekniseltä, se on väittelijän mukaan paljolti paluuta ikivanhoihin arvoihin. Wellness-kulutuksessa välittyvät monet ikivanhat opit, kuten kiinalainen lääketiede ja jooga.

– Väitöstutkimuksen tuloksissakin korostuvat ikiaikaiset arvot, kuten hyvä elämä, käytännön viisaus ja tasapaino. Nämä kaikkihan ovat jo Aristoteleen ajalta tuttuja arvoja.