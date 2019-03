Uutissuomalainen: Wincapita-juttuja edelleen tuomioistuimissa

Wincapita-pyramidihuijaukseen liittyviä juttuja on vieläkin kesken tuomioistuimissa. Käsitelvänä on ainakin kolme juttua, kertoo Uutissuomalainen. (siirryt toiseen palveluun)

Kaikissa jutuissa vaaditaan rikoshyötyä valtiolle. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa niistä on kesken kaksi juttua. Toisen vastaaja on etsintäkuulutettu ja toisen vastaaja on Thaimaassa, mutta hän on matkustuskiellossa terveydellisten syiden takia.

Rovaniemen hovioikeudessa käsiteltävässä jutussa vaaditaan jo kuolleen vastaajan kuolinpesältä rikoshyötyä valtiolle. Juttu on ollut vireillä jo noin kymmenen vuotta.

Vuosin mittaan Wincapita-jutuissa on tuomittu yli 600 ihmistä maksamaan rikoshyötynä valtiolle yhteensä noin 64 miljoonaa euroa. Summasta on saatu perittyä noin puolet.

Rahansa huijauksissa menettäneiden korvausasioita ei ole vielä käsitelty. Korvaushakemuksia on jätetty Oikeusrekisterikeskukselle (siirryt toiseen palveluun)hieman yli 1 400. Haettujen korvausten summa on yhteensä noin 29,6 miljoonaa euroa.