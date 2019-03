Ilmastolakko ainakin 27 kunnassa tänään – Lapset saivat opettajan kulkemaan bussilla kouluun: "Jos tulostan paperia, tulee heti sanomista"

Nuoret ja lapset osoittavat tänään mieltä jättämällä menemättä kouluun ja kerääntymällä mielenilmaukseen. Kansainvälisen ilmastolakon tapahtumia on ainakin vajaalla 30 paikkakunnalla tänään perjantaina.

Koululakon takana on ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, jota esitetään Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

16-vuotias Thunberg kyllästyi siihen, etteivät aikuiset tehneet tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hän alkoi olla perjantaisin pois koulusta osoittamassa mieltään. Tänään koululaiset osoittavat mieltään eri puolilla maailmaa.

Tampereella Pohjois-Hervannan koulussa valmistauduttiin torstaina ilmastolakkoon. Luokka teki yhteisen puheen ja harjoitteli sitä.

– Hyvät kuuntelijat, erityisesti aikuiset. Aikuiset väittävät välittävänsä lapsistaan eniten, vaikka itse tuhoavat heidän tulevaisuuttaan, puheessa sanotaan.

Aikuiset eivät tee tarpeeksi

Kuutosluokkalaiset Silva Mäki ja Jaakko Hynninen osallistuvat lakkoon, koska heidän mielestään aikuiset eivät tee tarpeeksi.

– Minua huolestuttaa, etteivät aikuiset tee tarpeeksi hommia sen eteen. Tällä tavalla pystyn tekemään asialle jotakin, Jaakko Hynninen sanoo.

Silva Mäen mielestä aikuisten pitäisi ottaa vastuu ilmastonmuutoksesta. Jaakko Hynnistä huolestuttaa, miten lapsenlapset pystyvät asumaan planeetalla.

– Päättäjien pitäisi tehdä omille valtioilleen pakotteita, että hiilidioksidipäästöt pysyisivät kurissa. Kannattaa syödä mieluummin lähiruokaa, kun siihen ei mene niin paljon päästöjä kuin kaukaa tuotuun ruokaan, Hynninen sanoo.

Oppilaat tekivät kylttejä vanhoista pahvilaatikoista. Antti Eintola / Yle

Silva Mäki on valmis luopumaan tulevaisuudessa lihasta ja ylimääräisestä autoliikenteestä. Jaakko Hynninen voisi luopua juustosta, yksityisautoilusta ja lentämisestä.

– Meidän perheemme on ostanut ekosähköä ja isällä on etanoliauto, Hynninen kertoo.

Mitä vastaat niille aikuisille, jotka epäilevät ilmastonmuutosta?

– Sehän on suorastaan tyhmää, koska vaikutukset näkyvät jo nyt.

Tapahtumia ympäri Suomen

Suomessa ilmastolakko järjestetään ainakin 27 paikkakunnalla. Luku perustuu siihen, kuinka moni on ilmoittanut tapahtumasta Fridays for Future -nettisivulle (siirryt toiseen palveluun) ja Ilmastovanhemmille.

Antti Eintola / Yle

Sivuston mukaan tapahtumia järjestetään Rovaniemellä, Oulussa, Kokkolassa, Pietarsaaressa, Vaasassa, Vimpelissä, Soinissa, Äänekoskella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Kotkassa, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä, Tampereella, Turussa, Salossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Ilmastovanhempien tiedossa on lisäksi lakot myös Kurikassa, Porvoossa ja Espoossa. Tapahtumia on todennäköisesti paljon enemmän, koska kaikki eivät ole ilmoittaneet niistä virallisesti.

Useita järjestäjiä

Mukana järjestelyissä oleva Ilmastovanhempien aktiivi Jaana Lahti sanoo, että arvioitu osallistujamäärä on 1 500.

– Greta Thunbergin aloittamalle koululakkoliikkeelle on ominaista se, että erilaiset ryhmittymät päättävät itsenäisesti ryhtyä toimimaan Gretan esimerkin mukaan. Tämä koskee nuorten, aikuisten ja kaikkien kansalaisten järjestämiä Fridays for future –tapahtumia. Liike on keskittämätön, minkä vuoksi osallistujamääriä on vaikea arvioida, Lahti sanoo.

Lahti on opettaja ja sanoo, että on kuullut jo pitkään nuorten huolta ilmastonmuutoksesta.

– Sana nuorten koululakoista on levinnyt puskaradioissa. Kokonaisia luokkiakin on tiedossa useista kouluista.

Nuoret eivät usein ole aktiivisia Facebookin käyttäjiä, joten osallistujamääriä on vaikea arvioida etukäteen. Jotain kertoo jo se, että yksin Helsingissä osallistujaksi ilmoittautui Facebookissa vajaat 700.

Osa tapahtumista on kouluissa, osa kaupungin keskustoissa. Esimerkiksi Oulussa kokoonnutaan kaupungintalon eteen, Mikkelissä taas torille.

Järjestäjiä on useita. Tampereella ilmastolakkotapahtuman takana on Luonto-Liitto ja muut ympäristöjärjestöt. Helsingissä taas Fridays For Future Suomi.

Oppilaiden aloitteesta

Pohjois-Hervannan koulun opettaja Krista Salovaara lähtee ilmastolakkoon koko luokan kanssa. Osallistuminen lähti täysin oppilaiden aloitteesta.

– Oppilaat tulivat kysymään talviloman jälkeen, miksi me ei voida osallistua koululakkoon. Muutama oli lukenut ruotsalaisesta Gretasta.

Luokassa keskusteltiin, mitä koululakolla tarkoitetaan.

– Sanoin, ettei se tarkoita sitä, että saa jäädä kotiin pelaamaan tietokonepelejä.

Antti Eintola / Yle

Luokka oli yhteydessä Luonto-Liittoon, joka järjestää Tampereen lakon. Ilmastolakkoon ei olisi ollut pakko osallistua, mutta jokainen lapsi on siellä vanhemman luvalla.

– En olisi välttämättä lähtenyt, ellei aloite olisi tullut selkeästi lapsilta. Vanhemmat ovat olleet tässä ihanasti mukana. Uusi opetussuunnitelma korostaa aktiivista kansalaisuutta. Oppilaat huomaavat, että kun itse tekee, pyörä lähtee liikkeelle, Salovaara sanoo.

"Lapset ovat valtavan viisaita"

Pohjois-Hervannan koulun kuutosluokka osallistui alkuvuonna opiskelija Anna Niemen vetämään ilmastoprojektiin. Sen jälkeen luokassa on keskusteltu paljon ilmastonmuutoksesta. Oppilaat ovat pohtineet esimerkiksi, mistä olisivat itse valmiita luopumaan.

Opettaja on tehnyt lasten innoittamana myös itse muutoksia elämäänsä.

– Lapset panivat minut lupaamaan, että tulen kolme kertaa viikossa bussilla kouluun. Työmatka pitenee 20 minuuttia, mutta se on tuntunut itsestäkin tärkeältä, Salovaraa sanoo.

– Jos tulostan paperia, siitä tulee heti sanomista. Viimeisimmät kokeet ja harjoituskokeet on tehty niin, että jaan dokumenttikameralle kokeen tai ne lähetetään kännykkään.

Krista Salovaara kertoo itse oppineensa lapsilta ilmastonmuutoksesta.

– Lapset ovat valtavan viisaita. Aamulla ihan liikutuin, kun lapset puhuivat, miltä tuntuu olla lapsi, eikä aikuiset ota tosissaan.

