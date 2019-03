Etsi ehdokkaasi Ylen Vaalikoneessa – mukana noin 2 200 ehdokasta koko maasta

Vaalikoneen tulossivu on entistä runsaampi.

Odotettu Ylen Vaalikone eduskuntavaaleja varten on nyt julkaistu. Kone auttaa äänestäjää tutustumaan ehdokkaisiin ja löytämään ne, jotka ajattelevat samaan tapaan kuin äänestäjä itse.

Pääset Vaalikoneeseen tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Vaalikoneeseen on vastannut noin 2 200 ehdokasta kaikista Suomen vaalipiireistä. Ehdokasasettelua ei ole vielä vahvistettu, mutta aiempien vaalien lukujen perusteella voi arvioida, että vastausprosentti on noin 90.

Vaalikoneessa käyttäjä vastaa 30 kysymykseen, minkä jälkeen kone kertoo, ketkä ehdokkaat ovat käyttäjää lähinnä. Väitteistä 25 on valtakunnallisia ja viisi vaalipiirikohtaisia. Väitteiden tekemisestä voit lukea tarkemmin tästä jutusta.

Vaalikonetta voi käyttää paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös venäjäksi ja englanniksi.

Vaalikone on vanha tuttu, mutta sen ulkoasu on kokonaan muuttunut. Tulossivu on entistä runsaampi. Se kertoo muun muassa, miltä eduskunta näyttäisi, jos jokaisesta vaalipiiristä valittaisiin eduskuntaan vain käyttäjän suosikkeja.

Lisäksi käyttäjä pääsee vertaamaan omia vastauksiaan muiden käyttäjien vastauksiin. Kuitenkaan Vaalikoneeseen annettuja vastauksia ei yhdistetä mihinkään käyttäjää yksilöivään tietoon, kuten ip-osoitteeseen tai Yle-tunnukseen.

Ehdokkaiden Vaalikoneeseen annettujen vastausten perusteella on tehty myös toinen sovellus, Yle Kioskin Vaalibotti (siirryt toiseen palveluun). Se on suunnattu erityisesti ensi kertaa äänestäville.

