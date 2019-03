Ex-punk-rokkari Beto O'Rourke mukaan Trumpin haastajakisaan

Hän hävisi vaalit, mutta keräsi niin paljon huomiota, että haluaa nyt voittaa paljon suuremmat vaalit.

Texasilainen entinen edustajainhuoneen jäsen Beto O'Rourke ilmoitti torstaina lähtevänsä demokraattipuolueen ehdokaskisaan.

– Tämä on määrittelevä totuuden hetki tälle maalle ja meille kaikille, Beto sanoi videolla julistaessaan ehdokkuutensa (siirryt toiseen palveluun).

O'Rourken ehdokkuudella on spekuloitu jo pitkään.

Hän haastoi onnistuneesti texasilaissenaattori Ted Cruzin viime vuoden välivaaleissa, mutta hävisi senaattorin pestin.

Kisa toi kuitenkin O'Rourkelle nimeä, sillä hän onnistui pääsemään vain kolmen prosenttiyksikön päähän Cruzin tuloksesta – demokraattina Yhdysvaltain suurimmassa republikaaniosavaltiossa.

O'Rourke hyödynsi kampanjassaan onnistuneesti sosiaalista mediaa, innosti nuoria ja vähemmistöjä ja keräsi huimat 80 miljoonaa dollaria kampanjarahaa.

Tällaisia taitoja kaivataan modernissa presidenttikisassa. Ne myös kertovat, että ehdokkaalla on kyky innostaa.

Julkkisten ja hipstereiden suosiossa

O'Rourkessa on kiinnostavia myyntivaltteja.

Hän on 46-vuotiaana varsin nuori presidenttiehdokkaaksi (Donald Trump on 72-vuotias.) Hän on taustaltaan punkrokkari. Hän puhuu espanjaa, ja latinoäänestäjien merkitys vaaleissa kasvaa koko ajan.

Koristähti LeBron James kannattaa häntä, kuten myös Houstonista kotoisin oleva laulaja Beyoncé. Senaatin vaalikampanjan aikaan O'Rourken kampanjatilpehööri oli uutistoimisto AP:n mukaan hipstereiden suosiossa.

Into ja hetken henki ovat ainakin nyt hänen puolellaan ja kampanjasivuilla Beto 2020 -tuotteet valmiina.

Noste ei tietenkään takaa, että O'Rourke menestyy demokraattien sisäisessä kisassa, saati että hän voittaisi varsinaisen presidentinvaalin.

O'Rourken poliittinen kokemus on ohutta, sillä hänellä on takanaan vain kolme kautta kongressin edustajainhuoneessa. Usein presidenttikisaan ponnistetaan senaattorin tai kuvernöörin paikalta.

Donald Trump toki päätyi virkaansa vailla minkäänlaista poliittista kokemusta. Joskus todistettujen taitojen sijaan riittää odotus taidoista.

Hillary Clintonin vaalitappion ja Metoo-liikkeen jälkimainingeissa demokraateissa saattaa myös elää haave naispuolisesta ehdokkaasta.

Kisassa on lisäksi mukana hyvin Clintonille kampoihin laittanut, demokraattien vasemman laidan ja nuorison suosikki Bernie Sanders.

Suoraan Iowaan

Senaattorikampanjassaan O'Rourke tuki Trumpin virkarikossyytettä, yleistä terveydenhuoltoa, aselakien kiristämistä, marijuanan laillistamista ja sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Ilmeisesti O'Rourke ryhtyy kampanjassa suoraan toimeen, sillä uutistoimisto AP:n mukaan hänen on määrä viettää seuraavat kolme päivää Iowassa. Esivaalikierros starttaa Iowasta ensi vuoden alkupuolella.

Texasin El Pasossa O'Rourke aloittaa kampanjansa maaliskuun 30. päivä, kertoo CNN.

