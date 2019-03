Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä käsitellään eduskunnassa vielä tänään – ratkaiseva äänestys huomenna

Eduskunta käsittelee Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä vielä tänään ylimääräisessä täysistunnossa kello 16. Asiasta äänestetään huomenna perjantaina.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai aamupäivällä valmiiksi mietintönsä koskien Vaasan keskussairaalan päivystyksestä tehtyä kansalaisaloitetta.

Mietinnössään valiokunta ei esitä Vaasan keskussairaalaa nostettavaksi laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Mietinnön mukaan kansalaisaloite asiasta hylätään. Mietintöön on kuitenkin jo liitetty lausuma, jossa edellytetään, että seuraavan hallituksen on otettava asia vielä käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa äänestettiin mietinnöstä, sillä kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (r.) esitti, että kansalaisaloite hyväksyttäisiin.

– Tämä esitys hävisi äänestyksessä toiselle esitykselle äänin 9 – 8, kertoo Rehn-Kiven esityksen puolesta valiokunnassa äänestänyt valiokunnan jäsen, kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (sin).

Saarakkala ja seitsemän muuta kansanedustajaa jättivät yhteisen vastalauseen asiasta.

– RKP:n kanta on selkeä. Vaasan keskussairaalalle on myönnettävä ympärivuorokautinen laaja päivystys. Nyt muiden puolueiden on aika näyttää mitä mieltä ne oikeasti ovat Vaasan laajasta päivystyksestä, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja Vaasan vaalipiirin kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Vesa-Matti Saarakkala uskoo, että Vaasan keskussairaalan laajalla päivystyksellä on mahdollisuus tulla hyväksytyksi täysistunnossa, vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä pohjaesityksenä onkin kansalaisaloitteen hylkääminen.

– Uskon, että täysistunnossa tilanne muuttuu ja Vaasa saa laajan päivystyksen.

Vaasan keskussairaalan kohtalo todennäköisesti seuraavan eduskunnan käsiin – valiokunta ei hyväksynyt kansalaisaloitetta