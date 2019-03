Aivotutkija Lauri Nummenmaa tutkii tunteita: "Rakkaus on toisaalta monimutkainen ja toisaalta hirveän helppo tunne"

Aivotutkija Lauri Nummenmaa: "Rakkaus on toisaalta monimutkainen ja toisaalta helppo tunne"

Lauri Nummenmaa on Suomen johtavia aivotutkijoita ja varsinkin tunteiden tutkimisen kansainvälistä huippua. Nummenmaan tutkimusryhmä on jo vuosien ajan tutkinut tunteiden mekanismeja aivojen molekyylitasolta aina suurten ihmisryhmien käyttäytymiseen asti.

Turun PET-keskuksessa tutkitaan tunteita ja aivoja muun muassa magneetti- ja PET-kuvausta käyttämällä.

– Me tutkimme tunteita ja aivoja, ja sitä miten aivot tuottavat tunteita.

Rakkaus avaa ja sulkee silmät

Kansainvälisellä Aivoviikolla Puoli seitsemän -ohjelman vieraana ollut Nummenmaa tutkii muun muassa aivojen suhdetta rakkauden tunteeseen.

– Me tutkimme sekä seksiä, rakkautta että ystävyyttä aivoissa. Sitä millaiset molekyliradastot aivoissa toimivat silloin kun me koemme yhteenkuuluvuutta toisten kanssa, ollaan yhdessä. Mitkä saavat meidät motivoitumaan yhdessäoloon.

Rakkaus on tunteena Nummenmaan mukaan samaan aikaan monimutkainen ja helppo.

– Rakkaus on toisaalta monimutkainen ja toisaalta hirveän helppo. Meidän on hankala ennustaa sitä, kuka ihminen rakastuu keneenkin. Aivot pyrkivät siihen, että me rakastuisimme vähintään johonkin ihmiseen, että meidän sukumme jatkuisi. Todennäköisesti aivoissa ensin naksahtaa päällee systeemi, mikä saa meidät rakastumaan, ja sen jälkeen toinen systeemi, mikä rajaa kaikki muut ihmiset ulkopuolelle. Rakkaus sekä avaa silmät että sulkee silmät.

Missä tunteet tunnetaan?

Lauri Nummenmaan tutkimusryhmä on tutkinut laajoissa nettikyselyissä (siirryt toiseen palveluun) myös sitä, mihin kohtaan kehoa ihmiset sijoittavat erilaiset tunteet.

– Meitä kiinnostaa se, miten tunteet järjestyvät ja jäsentyvät kehossa, ja millä tavalla aivojen keräämä tieto vaikuttaa tunnekokemuksen syntyyn. On jännittävää, että tunne ei synny pelkästään päässä, vaan se syntyy sen kautta mitä kehossa tapahtuu.

Tunnekartta-tutkimuksen tulokset ovat myös yksi kiinnostavimmista yllätyksistä Nummenmaan tutkijauralla.

– Tunnekarttaa ryhdyttiin aluksi tekemään vähän puolivitsillä. 15 ihmistä laboratoriossa täytti tunnekartat ja tuli jonkinlaisia kuvia. Sitten tehtiin se isommalla joukolla – monta sataa ihmistä maailmalla täytti samat kartat, ja oli iso pettymys, että ne näyttivät ihan samanlaisilta.

Tutkimuksessa paljastui, että keholliset kokemukset tunteiden sijainnista olivat samanlaisia viidessätoista eri maassa.

