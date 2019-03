Pyhä Patrick, mikä energiapommi! Nuori mestarikokki Ida O’Mahoney antaa vinkit irlantilaiseen aamiaiseen

St. Patrick – Naomh Pádraig Irlannin suojeluspyhimys kuoli 17. maaliskuuta 461, hänen synnyinvuottaan ei tarkkaan tiedetä Pyhä Patrick vakiinnutti kristinuskon Irlantiin Legendan mukaan hän karkotti käärmeet mereen, mutta ilmeisesti niitä ei koskaan ole ollutkaan Irlannissa

Irlannin kansallispyhimyksen Pyhän Patrickin juhla on juniorikokkina tutuksi tulleelle Ida O’Mahoneylle tärkeä päivä, jota hän juhlii tänä vuonna uusissa ympyröissä.

Vihreältä saarelta 8-vuotiaana Suomeen muuttanut O’Mahoney on nimittäin päätynyt Skotlantiin.

St. Patrick’s Dayn vietto menee Skotlannissakin pitkän kaavan kautta, ja siihen on syytä varautua syömällä tukevasti alle.

Ida O’Mahoney aikoo sunnuntaina aloittaa päivän perinteisellä Full Irish Breakfastilla. Hänen vinkeillään irlantilaistunnelmaan pääsee kukonlaulun aikaan koti-Suomessakin, mutta palataan aamiaisasioihin tuonnempana.

Johtajaoppiin Ylämaille tutun tuntuisiin maisemiin

Voittaessaan Suomen ensimmäisen Junior MasterChef -kilpailun tuolloin 12-vuotias Ida O’Mahoney asui Naantalin Merimaskussa. Televisiokeittiön jälkeisiin seitsemään vuoteen mahtuu nopeita käänteitä.

– Yläasteen jälkeen 2015 muutimme perheen kanssa Helsinkiin. Menin Kallion ilmaisutaidon lukioon, se oli ihan parasta aikaa. Sen jälkeen lähdin suoraan Skotlantiin, Dundeen yliopistoon opiskelemaan johtajuutta.

Voittonsa jälkeen Ida O'Mahoney pääsi kokkaamaan muun muassa Aki Wahlmanin kanssa. Bafrin Eskandari / Yle

Nyt 19-vuotias Ida O’Mahoney ei vielä tarkkaan tiedä, mille alalle lopulta suuntautuu, mutta kauppatieteisiin pohjaavat johtamisopinnot antavat hyvää ponnistuslautaa eri suuntiin.

Pian ohi oleva ensimmäinen lukuvuosi Dundeessa on ollut hieno kokemus.

– Oppitunnit loppuvat kolmen viikon kuluttua. Aika on mennyt aivan sormia napsauttamalla, ja olen rakastanut joka sekuntia. Mahtavia ihmisiä ympärillä ja uusia kokemuksia, sanoo O’Mahoney.

Sopeutuminen Skotlannin jylhiin vuoristomaisemiin on ollut helppoa, sillä Ida oli 8-vuotias perheen muuttaessa Irlannista, Claren kreivikunnasta Suomeen. Viime elokuussa Skotlantiin asettuessa isä oli muuttoapuna.

– Tuli tunne, että onpa kaikki tutun oloista. Kaupunki tuntuu jotenkin tutulta ja ihmiset ovat älyttömän ystävällisiä. Irlannissa on sama ystävällisyys ja positiivisuus, kadulla kuka tahansa voi tulla juttelemaan, kuvailee O’Mahoney.

Dundeessa on iso porukka irlantilaisia, täällä on tapana juhlia oikein kunnolla. Ida O'Mahoney

Kotiutumista Skotlantiin ovat auttaneet myös kampuksella kaikuvat tutut aksentit. Dundeen yliopistossa on runsaasti opiskelijoita etenkin Pohjois-Irlannista.

Viime aikojen puheenaiheena heidän kanssaan on luonnollisesti ollut sekava brexit-vyyhti. Brittien euroeron vaikutukset kansainvälisten opiskelijoiden elämään ovat hämärän peitossa monen muun asian tavoin.

Ida O’Mahoney kertoo seuranneensa Ylen brexit-uutisointia kuluneen viikon parlamenttiäänestyksistä.

– Se on ollut aika monimutkainen juttu. Ei olla ihan tarkalleen kärryillä, että mitä nyt tapahtuu, mutta ei sitä kauhean moni muukaan osaa sanoa. Pidän vaan sormet ristissä, että kaikki menee hyvin. Kyllä meillä on ihan luotto siihen, että meistä opiskelijoista pidetään huolta.

Soudusta rakas harrastus

Vielä Suomessa asuessaan Ida O’Mahoney ei olisi arvannut, että soutu voisi olla hänen juttunsa.

Niin vain Brittein saarten yliopistomaailmaan olennaisesti kuuluva laji on uinut tärkeäksi osaksi opiskelijaelämää. Hän on kiertänyt soutujoukkueen kanssa kisailemassa ympäri Skotlantia, aina Aberdeenista Ylämaiden Invernessiin.

– Soutu on ehdottomasti ollut yksi isoimpia juttuja täällä. Joukkue on aivan mahtava, siitä on tullut toinen perheeni. On saanut kuntoilla, en tiedä olenko koskaan ollut näin kovassa kunnossa!

Soudusta on tullut Ida O'Mahoynelle rakas harrastus. Moona Vilen

Soutujoukkueen seurassa sujahti myös skottien suuri juhlapäivä, tammikuun lopun Burns Night. Robert Burnsin runojen ohella illanistujaisissa nautittiin perinteistä paikallisherkkua, haggisia.

Lampaan vatsalaukun epämääräiset sisälmykset eivät saaneet Ida O’Mahoneyn sisuskaluja kääntymään ympäri.

– Kyllä sitä vähän peloteltiin, että et tule tykkäämään, mutta se oli oikein hyvää. Ei sitä huomaa, mitä kaikkea siellä on sisällä, kun se on sellaista mössöä. Ehkä vähän ällöttävän kuuloista kylläkin.

Pyhä Patrickia juhlitaan pitkän kaavan kautta Skotlannissakin

Nyt käsillä oleva Irlannin suojeluspyhimys Pyhän Patrickin päivä antaa aihetta juhlaan ympäri maailmaa – muutenkin kuin kosteissa merkeissä.

Pyhä Patrickin muistomerkki Irlannin Downpatrick Headissa. Jouni Koutonen / Yle

Monet maailman monumenteista Colosseumista Empire State Buildingiin saavat vihreän valokylvyn tänäkin vuonna. Niagaran putous kuohuu vihersävyissä valojen avulla, mutta Chicagoa halkova joki on todella värjätty räikeän vihreäksi jo vuodesta 1962.

Suomessa muun muassa Oulun teatteri ja Tampereen Näsinneula ovat takavuosina vihertyneet. Tänä vuonna Oulussa juhlittiin etukenossa soittamalla irlantilaisia säveliä vihreäksi valaistussa avannossa.

Skotlannissakaan naapurisaaren juhla ei jää huomiotta, etenkään kun pyhimys oli tiettävästi Skotlannin Kilpatrickista kotoisin. Saattoi hän toki olla etelämpää Brittein saarilta, ellei peräti Ranskasta lähtöisin.

Ida O’Mahoney odottaa innoissaan sunnuntaista juhlintaa soutuporukan kanssa.

– Varsinkin kun Dundeessa on iso porukka irlantilaisia, täällä on tapana juhlia oikein kunnolla. Musiikkia on koko päivän yliopiston alueella. Kaikki pukeutuvat vihreään, se on sellainen hauska ilon juhla.

Paistinpannulta pontta päivään

Pyhän Patrickin päivä alkaa soututreenien ohella ravitsevalla aamupalalla. Irlantilainen aamiainen on sen verran tanakkaa tavaraa, että energiaa riittää pitkänkin päivän pyrintöihin.

– Tulee syötyä irkkuaamiainen silloin sun tällöin, vaikka se on sen verran täyttävä, ettei sitä kauhean usein jaksa. Eikä se terveellisemmästä päästä ole, nauraa Ida O’Mahoney.

Kuin Aurinko lautasella! Energiaakin on liki yhtä paljon irlantilaisessa aamiaisessa. Tarjoiluehdotus Killarney'sta, Irlannin lounaiskolkalta. Jouni Koutonen / Yle

Emme kysy terveysviisaiden tuomiota, vaan lapamme lautaselle perunaa, pekonia, papuja tomaattikastikkeessa, kahta laatua makkaraa, herkkusieniä, paistetun tomaatin – ja tietenkin sopivasti paistetun kananmunan.

– Oikein juokseva, keltuainen valuu ihanasti kun leikkaa, makustelee O’Mahoney.

Peruna on irlantilaisille rakas raaka-aine. Saaren väkiluku kutistui kolmella miljoonalla perunaruton aiheuttaman nälänhädän aikaan 1800-luvun puolivälissä. Synkkä aikakausi nousee edelleen helposti puheisiin paikallisten kanssa, sillä kuolemaa kylvänyt vitsaus käynnisti myös suuren siirtolaisuusaallon.

Aamiaisella peruna tarjoillaan joko paistettuna tai röstiperunatyyppisenä hash browns -brikettinä.

Rapean paistopinnan saa myös pekoni, joka poikkeaa suomalaisesta perussiivusta. Usein siinä on kylkiviipaleen ohella fileetä mukana.

– Pekoni on irlantilaisessa aamiaisessa paksumpi, se on rasher. Se on tosi paksu ja tosi suolainen, mutta todella hyvä. Ja siinä on ympärillä rasvaa, joka antaa tosi hyvin makua siihen.

Siinä se paistuu aika itsekseen. Ida O'Mahoney

Pekonin kyljessä on black and white pudding paksuina kiekkoina tai kapoisina makkaroina. Toisinaan lautaselta löytyy sekä että.

– Mustamakkara käy ehdottomasti black puddingin korvikkeeksi. Kun olemme kotona tehneet tätä aamiaista, siinä on juuri mustamakkara ja sillä valkoinen makkara kaverina. Oikeastaan black pudding on aika sama asia, samaa makumaailmaa, vinkkaa O’Mahoney.

Paistokäsittelyn saa myös tomaatti. Sen kanssa kannattaa varoa, sillä tunnetusti tomaatin mehevän sisuksen lämpötila nousee Auringon pintaa kuumemmaksi vieden mukanaan kielen lisäksi kitalaen.

– Tomaatti on lempparini, kun se vähän rikkoo sitä rasvaisuutta, sanoo Ida O’Mahoney.

Tomaattikastikkeessa kylpevät pavut kuumennetaan suoraan purkista, ja rapeat paahtoleipäviipaleet kuuluvat luonnollisesti kokonaisuuteen. Kyytipojaksi kahvia tai teetä, ehkä mehuakin valinnan mukaan.

Lukuisista raaka-aineista huolimatta resepti ei ole kovin monimutkainen eikä valmistumisaikakaan venähdä vartista ainakaan paljoa.

– Kaikki vaan paistetaan, siitä käytetään usein termiä fry up. Pannulle vaan kaikki, vähän voita ja makkaroista irtoaa lisää rasvaa. Siinä se paistuu aika itsekseen, kannustaa Ida O’Mahoney kokeilemaan Pyhän Patrickin päivän kunniaksi.

