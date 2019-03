Herätys: Useita kuolonuhreja moskeija-ammuskeluissa Uudessa-Seelannissa, koululaiset lakkoilevat ilmaston puolesta, lihansyönti väritti vaalikeskustelua

Lukuisia ihmisiä kuoli kahdessa moskeijaiskussa Uudessa-Seelannissa

Uuden-Seelannin Christchurchin kaupungissa on ammuttu ihmisiä kahdessa eri moskeijassa. Teosta on otettu kiinni yksi valkoisen ylivallan kannattaja. Poliisi selvittää, oliko ampujia useampia. Kuolonuhrien ja haavoittuneiden määrää ei vielä tiedetä.

Ilmastolakko ainakin 27 kunnassa tänään

Sadat tai jopa tuhannet nuoret osoittavat tänään mieltään ilmaston puolesta. Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin inspiroimia kansainvälisen ilmastolakon tapahtumia on noin 30 paikkakunnalla. Tampereella Pohjois-Hervannan koulussa valmistauduttiin torstaina ilmastolakkoon. Kuutosluokkalaiset ehdottivat itse opettajalle mielenilmaukseen menemistä.

Lännen Media: Isis-lapsia palannut Suomeen

Syyrian sota-alueilta on palannut myös suomalaisjuurisia lapsia, sanoo Helsingin kaupungin lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Jonna Vanhanen Lännen Medialle. Vanhasen mukaan palanneiden suomalaislasten määrä on vähäinen, mutta tilanne voi muuttua, koska ISIS on murenemassa.

Bussiin vyöryneet paperirullat murskasivat monta elämää

Konginkankaan onnettomuus 19.3.2004 on yhä Suomen tieliikennehistorian synkin: 23 ihmistä kuoli ja 14 loukkaantui, kun rekka ja linja-auto törmäsivät jäisellä tiellä. Kerromme, mitä tapahtui onnettomuuden uhreille, heidän omaisilleen, pelastustyöntekijöille ja koko Suomelle – ja voisiko sama tapahtua uudelleen?

Lihansyönti sai keskustelun tunteikkaaksi – lue analyysi suuresta vaalikeskustelusta

Ensimmäinen Ylen suuri vaalikeskustelu sujui konsensushengessä, vaikka ruoka kuumensikin tunteita. Oppositio ja hallitusasetelma näkyi sotessa, mutta katosi sitten. Lue analyysi.

Säätila pysyy harmaana

Säässä ei tapahdu tänään perjantaina kovin paljon muutoksia. Hajanaisia ja olomuodoltaan vaihtelevia sateita tulee monin paikoin. Lämpötilan nollaraja kipuaa Etelä-Lappiin.

Iltapäivällä ja illalla etelästä leviää Suomeen uusia sateita, jotka voimistuvat Suomen yllä. Sadealue liikkuu illan ja lauantaiyön aikana maan etelä- ja keskiosan yli kohti pohjoista.

